【開催まであと3日】自民316議席の“静かなる衝撃”を解き明かす。井川意高×猫組長、2月13日(金)代々木で「日本の深層」を語る禁断の120分！
表面的な数字に踊らされるな。「わかりやすさ」よりも「本質」を、「無難さ」よりも「踏み込み」を。当代随一の視点を持つ二人が、日本の新たな航路を鮮やかに描き出す。
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、開催までいよいよ残り3日と迫った2026年2月13日（金）、元大王製紙会長・井川意高氏によるトークライブ「井川塾」を開催いたします。
今回のステージは、2月8日の投開票において自民党が単独で316議席を獲得するという、歴史的な地殻変動が起きた直後の開催となります。この巨大な「数字」の向こう側に、一体どのような「日本人の本音」が隠されているのか。その謎に迫るべく、井川氏の盟友であり、選挙戦の最前線で活動していた「猫組長」氏の緊急参戦が決定しました。
■ 「最も危険な二人」が、メディアのフィルターを突き破る
5000億円企業のトップからどん底を経験し、真の自由を手に入れた井川意高。そして、独自のネットワークで経済・政治の裏側を透かし見る猫組長。 説明不要の「モストデンジャラスコンビ」が、選挙から5日後、熱狂が静まり返った代々木で、剥き出しの真実を語り合います。
● なぜ、日本人は「この結末」を選んだのか？：316という数字の裏に潜む期待、不安、あるいは深い「諦め」の正体を抉り出します。
● 「現場」でしか感じ取れなかった違和感：応援演説で目撃した、報道されない有権者の空気とは。
● 2月13日から始まる「日本の生存戦略」：政界再編、離合集散、そして私たちの生活に直結する政策の行方を、忖度なしで予測します。
■ 知的好奇心を直撃する「教養の暴走」を体験せよ
井川塾の真髄は、一方的な講演ではなく、参加者と共に思考を深める「双方向の対話」にあります。 既存メディアやSNSでは決して触れられない情報の「深度」に触れる120分。会場では、井川氏・猫組長氏に直接問いをぶつけることができる質疑応答の時間も確保。あなたの常識を覆す「答え合わせ」が、ここで待っています。
■ 来場者全員に「YUYA TAKAHASHI」撮影の限定アートを贈呈
当日ご来場いただいた皆様全員に、気鋭のフォトグラファー・YUYA TAKAHASHI氏が撮り下ろした、井川意高氏のモード感あふれるカットを配した「井川塾特製オリジナルA4ファイル」（非売品）をプレゼントいたします。
■ 開催概要
● 日時：2026年2月13日（金）19:00～21:00（18:30開場）
● 場所：LIVE STUDIO LODGE（ライブスタジオ ロッジ） （東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
● 出演：井川意高、猫組長
● 価格：15,000円（税込・1ドリンク付）
● チケット購入：
○ 井川塾公式ストア（会員登録不要）
○ TIGET（要会員登録）
【開催まで残り3日】 「勝てば官軍」で思考を止めるのか、それとも巨大な力の奔流を読み解く「知の武器」を手に入れるのか。選挙が終わった“その後”にこそ必要な、濃密な熱量を代々木で目撃してください。皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
