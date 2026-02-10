芸能プロダクションアデッソ所属の【西野美月】が、2026年冬、劇場公開映画『見知らぬ男たち～THE STRANGERS～』主演（岬 理咲役）への出演が決定いたしました。“見知らぬ他者との出会い”をきっかけに、人間の内面や選択の重みを鋭く描き出すヒューマンサスペンス。西野美月は、物語の中心人物となる 岬理咲 を演じ、繊細さと芯の強さを併せ持つ難役に挑みます。これまで培ってきた表現力を存分に発揮し、スクリーンを通して新たな一面を提示する注目作となっています。2026年冬、全国劇場公開予定。今後の続報にもぜひご期待ください。

https://www.mspictures-entertainment.com/

2026年冬、劇場公開映画『見知らぬ男たち～THE STRANGERS～』監督：桐原誠制作：M's PICTURESサスペンス×アクション×ラブストーリー＝完全娯楽作の誕生！一人は毎日を誠実に暮らす男。一人は濁った欲望を満たそうと企む男。＜正しい男＞と＜悪い男＞が出会った時、必然的に双方の生き残りをかけた激しいバトルが生まれる！男達にはそれぞれ男を支える重要なパートナーが存在し、男達のパートナーが＜愛＞の存在と＜愛＞の意味を確かめる行動がスリリングで想定外のストーリー展開を生み出します。相反する２組のカップルの、２対２の知恵比べ。それが今まで見た事の無い魅力的なストーリーを牽引。映画の主な舞台となる街は『全国住みたい街ランキング』で毎回トップ上位に入る、発展と変化が著しい福岡県福岡市と、福岡県北九州市。２つのロケーションが新鮮なときめきと興奮を生み出します！世代を超えて楽しめる、さわやかな感動と希望を与えてくれるエンターテイメント作品が２０２６年に誕生！！

西野美月

千葉県出身。俳優。映画・ドラマ・MVなどで活躍中！！＜経歴＞・縦型配信ドラマ：ミニドラ『150キロの妻の逆襲 冷徹執事の求愛狂想曲』ヒロイン： 西園（若宮）沙希役（ダイエットに成功した財閥令嬢）・NetShort配信ドラマ：『三十年の眠り、兄たちの深い後悔』神崎美月役（主演）・MV：bokula.『涙ばっかのヒロインさん』MV

