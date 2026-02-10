株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は GiGOグループのお店において、株式会社Dazed(本社：東京都文京区 代表取締役社長：宮本純乃介)が手がける二次元キャラクタープロジェクト、「超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』」とのGiGO限定景品からなるコラボキャンペーンを、2026年2月21日(土)より開催いたします。 本キャンペーンでは、書き起こしイラストを使用したGiGO限定景品に加え、プライズマストバイキャンペーンを実施いたします。活動開始から5年目を迎える『カリスマ』とともに、当社ならではの企画でコンテンツをさらに盛り上げてまいります。ぜひご期待ください。

開催概要

■開催期間：2026年2月21日(土)～2026年3月15日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■2026年2月21日(土)展開開始・カリスマ フィンガーパペット(全7種)・カリスマ 首振りアクリルキーホルダー(全7種)・カリスマ ミニライトフィギュア(全7種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設ページをご確認ください。※画像・イラストはイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE■実施期間：2026年2月21日(土)～2026年3月15日(日)※対象店舗は特設ページをご確認ください。■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「オリジナルダイカットステッカー(全7種)」をランダムで1枚進呈いたします。 ※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「フィンガーパペットコンプリートセット(全7種)」をプレゼントいたします。■応募期間：2026年2月10日(火)～2月23日(月・祝)■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

■超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』とは

2021年10月より始動した、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』。YouTubeで配信される音声ドラマによりストーリーが展開する二次元キャラクターコンテンツ。『真のカリスマ』になることを目指して、「カリスマハウス」で共同生活をおくる、個性豊かなキャラクター達によるシチュエーションコメディ発の作品。漫画化、舞台化などのメディアミックス展開も行っている。■カリスマ公式サイト：https://charisma-house.com/■カリスマ公式YouTube：https://www.youtube.com/c/charisma-house■カリスマ公式X：https://x.com/charisma__house

■著作権表記

©Dazed CO.,LTD.©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

■キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2602/charisma-house/