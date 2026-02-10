鳥取県は、明治安田ヴィレッジ丸の内１階アトリウムで、鳥取県物産展を開催します。鳥取の食の魅力御紹介のほか、障がい者アート・商品の展示と販売も行います。鳥取らしさ満点の商品を揃えた１日限りのイベントですので、ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

【概要】

１ 開催日

令和８年２月17日（火） 11:00～17:30※「食パラダイス鳥取県PRブース」と「障がい者アート＆商品ブース」は17:00まで

２ 場所

明治安田ヴィレッジ丸の内１階アトリウム（東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル）

３ ブース紹介

（１）鳥取県物産販売ブース 11:00～17:30 らっきょうや焼きかにせんべい、かにめしや鯖寿司など鳥取県ならではの商品を取り揃えております。

（２）障がい者アート&商品展示・販売会 11:00～17:00 鳥取県立バリアフリー美術館のPRとして、障がいのあるアーティストのレプリカ作品の展示やアートを使ったグ ッズ（てぬぐい・ブローチなど）の販売のほか、障がい福祉事業所が作った梨ゼリーや手焼きせんべいなどのお菓子を販売します（お菓子販売は鳥取県物産販売ブースにて実施）。

（３）食パラダイス鳥取県PRブース 11:00～17:00 鳥取県は、豊かな自然に育まれた魅力ある農林水産物の宝庫、“食パラダイス”です。「食パラダイス鳥取県」では、世界に誇るべき鳥取県の美味しい食材や鳥取県ならではのグルメ情報を国内外に向け発信しています。今回、「食パラダイス鳥取県」のSNS（X、Instagram）フォローで挑戦できる「ガラポン抽選会」を開催します。なんと１等は鳥取和牛肉が当たるチャンス！ はずれくじ無しで豪華景品をご用意していますので、ふるってのご参加お待ちしています。

４ その他

22階の明治安田社員食堂では、職員の皆様に鳥取県ならではの食を楽しんでいただくため、塩サバ丼や素ラーメン、鳥取県自慢の銘柄鶏「大山どり」を使用したメニューなど、期間限定のご当地メニューを提供します。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

【物産販売】鳥取県 令和の改新戦略本部 政策戦略局東京本部TEL：03-5212-9187／FAX：03-5212-9079ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tokyo@pref.tottori.lg.jp【障がい者アート関係】鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 障がい福祉課TEL：0857-26-7678／FAX：0857-26-8136 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp【食パラダイス鳥取県ＰＲブーズ】鳥取県 商工労働部兼農林水産部 市場開拓局 食パラダイス推進課TEL：0857-26-7836／FAX：0857-21-0609ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：shoku-paradise@pref.tottori.lg.jp