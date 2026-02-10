株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、2026年2月13日(金)、スペシャルゲストに「U-LEE」と「MARZY」を迎えた『epica Valentine's Matching Party』を開催致します。

『epica Valentine's Matching Party』

(スマートで素敵な出会いがあります。)日程：2026年 2月13日 金曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWASupported by HABUSHSP GUEST DJ：U-LEESP GUEST DJ：MARZYDIRECTED BY：DJ TASKRESIDENT DJ：DJ 2FLii / DJ Lu-Q

＜DJ U-LEE プロフィール＞

福岡県出身の DJ / Producer。東京のクリエイティブ集団「YENTOWN」のメンバー。Awich、MonyHorseのライブDJ。□Produced□MonyHorse’s Album 「MONIBUM」&「MONIBUM2」All ProducedMonyHorse - SUSUMEMonyHorse - 最期かもAwich - 琉球愛歌(Remix)Kohh - CBDKohh - 紫陽花NENE - Honey BunsRed Eye - ASIAN CINEMAV6 - 家族□Scratch□YENTOWN - 不幸中の幸いAwich - 洗脳MonyHorse - SUSUMEMonyHorse - City□DJ Mix□Love Sick MixシリーズDrive2000 (Cassette Tape)No Limit MixYENTOWN Mix (2025.12リリース)Instagram：https://www.instagram.com/u_lee/

＜MARZY プロフィール＞

幼少期から両親の影響で80’s、90’sのディスコソウルなど様々なジャンルの音楽に親しんで育った、DJ,ArtistのMARZY。アメリカでの滞在経験からBass Musicやヒップホップの影響を色濃く受けているが、ジャンルに捕われないフレキシブルなミックスと類稀なMCスキルで、きっちりとフロアを盛り上げるのがMARZYのDJスタイル。2012年にクリエイティブチーム 「PROPERPEDIGREE」に加入し、2017年に現在MonyPetzJnkmn、AwichやkZmが所属してるミュージックコレクティブ「YENTOWN」にも所属。その後AwichのバックDJも担当していた。2017年にblock.fmとコープロデュースしたオリジナルシリーズ「AZAMARZY」をリリースし、国内外から東京のマスコットとして注目を集めた。ファッション業界との関わりも深く、動画コンテンツ”’McGuffin”のチャンネルでAtmosとのスニーカー＆インタビューシリーズ「SNEAKER ADDICT」のホスト務め、様々なラッパーとコラボしている。adidasからTiffanyのようなブランドが企画するパーティーにも度々出演している。過去にはWIRED FESTIVAL、りんご音楽祭、Fuji Rockのようなフェス、Lil Yatchy、Goldlink、ASAP FERGなどの来日サポートで入り、国外でもアジアを中心にブッキングされ様々なエリアで活動をしている。今後も”キュン”を国内外に広げていくArtistとして目が離せない。Instagram：https://www.instagram.com/marzy_prpr/

『Supported by HABUSH』

沖縄発、Awichプロデュースによる「HABUSH」をエピカ・沖縄では、2025年の全国ナイトクラブ売上1位を記録致しました！(全国小売店2位)沖縄・エピカでは、2/10～「HABUSH」サンプリングキャンペーンを全ての来場者様へスタート致します！『沖縄旅の観光名所・ナイトライフのスタートアップは、エピカでカリー『HABUSH』から・・・』

◇HABUSH キャンペーン概要◇

開催日程：2月10日～2月28日・来場者全員にHABUSH1杯チッケト配布・1時以降VIPテーブル2時間ご予約でHABUSHボトル1本サービス

◇HABUSH◇

2022年12月より販売開始され、沖縄の伝統的な薬膳酒「ハブ酒」の数百年もの古くからの知恵を現代風にアレンジした新世代のハブ酒です。沖縄出身のヒップホップクイーンAwichがプロデュースし、13種類のハーブとハブエキスを配合し、スタイリッシュなデザインと飲みやすさで、琉球、沖縄が持つ宝を日本全国に向けて発信し、南国バイブスで日本を元気にするため、HABUSHはクラブシーン、パーティーシーンにおける新しいショットドリンク文化を確立してます。HABUSH公式サイト： https://habush.jp

【エピカ沖縄 公式SNSサイト】

Instagram：https://instagram.com/epicaokinawaTikTok：https://www.tiktok.com/@epicaokinawaX(旧Twitter)：https://x.com/epicaokinawaFacebook：https://www.facebook.com/epica.okinawa.jpThreads：https://www.threads.com/@epicaokinawa

【エピカ沖縄 公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

■VIPご予約／お問い合わせ■TEL：098-917-0729 (20:00～)■年中無休■ DOOR OPEN 21:00～■住所■ 〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F