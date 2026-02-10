株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2026年2月中旬より、「オープンリングノートシリーズ」に、新製品(2品番11SKU)を発売いたします。「オープンリングノートシリーズ」は、とじ具の開閉が可能なリーフの差替えができるノートシリーズです。

「オープンリングノート ミニ」は、手に収まるくらいのコンパクトなサイズ感が可愛いミニノートです。サイズは一般的なメモサイズよりも小さく、リーフは罫線にとらわれず自由に書きこめる方眼罫で、ちょっとしたメモや、ふと思いついたアイデアを書き留めるのにピッタリです。

■オープンリングノート ミニ

https://store.lihit-lab.com/

品番：N-2719定価(税抜き)：275円(250円)サイズ：縦72×横55×背幅12(mm)材質：表紙／ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具／ポリカーボネート、 リーフ／上質紙（罫線：5mm方眼罫 30枚入） ※最大収容枚数：40枚 ※交換リーフ：N-1680S

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-2719.html

品番：N-1680S定価(税抜き)：143円(130円)入数：1組30枚入り材質：上質紙

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-1680s.html

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ）■代表者 代表取締役社長 田中宏和■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22■TEL: 06-6946-2525(代表)■設立 昭和23年5月■資本金 18億3,000万円ホームページ：https://www.lihit-lab.com

この件に関するお客様のお問い合わせ先

お客様相談窓口 06-6946-3931