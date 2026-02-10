『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の楽曲が DAMとJOYSOUND にて2月12日（木）より配信開始

株式会社セガ

株式会社セガは、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の楽曲と「龍が如く」シリーズの人気曲が、株式会社第一興商が展開する通信カラオケ「DAM(https://www.clubdam.com/)」と株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND(https://www.joysound.com/web/)」にて、2026年2月12日（木）より配信となることをお知らせします。

配信となるのは、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のテーマ曲「生き様 feat.N∀OKI（ROTTENGRAFFTY）」、新曲「パラリライ-しあわせが咲くように-」「神室町ラプソディ」「ばかみたい【AKKO Special Edition】」、さらにJOYSOUNDでは「龍が如く」シリーズの人気曲「MachineGun Kiss」「JUDGEMENT-審判-」などの楽曲も配信されます。

シリーズ最新作のカラオケ楽曲を、ぜひゲームと合わせてお楽しみください。

■カラオケ「DAM」での配信楽曲

・パラリライ-しあわせが咲くように-【Full Spec Edition】

・神室町ラプソディ【Full Spec Edition】

・ばかみたい【AKKO Special Edition】

・生き様 feat.N∀OKI（ROTTENGRAFFTY）

※配信機種：LIVE DAM WAO!、LIVE DAM Ai、LIVE DAM AiR、LIVE DAM STADIUM、Cyber DAM ＋

■「JOYSOUND」での配信楽曲

＜ゲーム映像付き（ショートサイズ）＞

・パラリライ-しあわせが咲くように-

・神室町ラプソディ

・ばかみたい（アッコさんversion）

※配信機種：JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX、JOYSOUND f1、JOYSOUND 響II

＜通常映像＞

・パラリライ-しあわせが咲くように-【Full Spec Edition】

・神室町ラプソディ【Full Spec Edition】

・ばかみたい【AKKO Special Edition】

・生き様 feat.N∀OKI（ROTTENGRAFFTY）

・MachineGun Kiss【Full Spec Edition】

・JUDGEMENT-審判-【Full Spec Edition】

・TONIGHT-restart from this night-【Full Spec Edition】

・オトメタルmy life【Full Spec Edition】

※配信機種：JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO

※画面写真はゲーム画像です。実際のカラオケ背景とは異なります。

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。

そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

【製品概要】

商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）

発売日：2026年2月12日（木）発売予定

価格：

パッケージ版・デジタル版 8,173円（税込8,990円）

デラックス・エディション 10,400円（税込11,440円）

※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

出演：

『龍が如く 極３』 黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之

『龍が如く３外伝 Dark Ties』 中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

