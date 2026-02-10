TAKURO 第2弾ヒーリングアルバム『May Love Guide Your Way』発売日決定！ジャケットアートワークは今作もTERUが描き下ろし

有限会社ラバーソウル

TAKUROの第2弾ヒーリングアルバム『May Love Guide Your Way』が、2026年3月18日に発売決定しました。

自身通算4作目となる今作は、インストゥルメンタルのピアノをメインとしたヒーリングミュージック。より深く内面的な情景を描き出した全12曲が収録され、静かに、そして確かに“愛が導く道(May Love Guide Your Way)”を感じさせる一枚に仕上がっています。

アルバム全編のアレンジおよびレコーディングは、前作『The Sound Of Life』同様、グラミー賞受賞プロデューサーのJON GILUTINが担当。ジャケットデザインは前作同様、TERUの作画によるもので、楽曲からインスピレーションを受け今回もTERUが描き下ろしました。

本日より、アルバム特設サイトにて全曲試聴を開始しました。今のTAKUROの心の動きをそのまま音にしたアルバムです。ぜひご試聴ください。





本作は、GLAYオフィシャルストア「G-DIRECT」および、3月から始まるGLAYのホールツアー会場での販売となります。

G-DIRECTでのご購入はこちら

https://gdirect.jp/store/products/detail.php?product_id=2068(https://gdirect.jp/store/products/detail.php?product_id=2068)







★TAKUROコメント

前作『The Sound Of Life』では大自然の中にいたような感覚でしたが、

「May Love Guide Your Way」は少し人里に降りてきたようなそんな気持ちです。

喜びや悲しみ、不安など、

今の自分の心の動きを、そのままメロディーに落とし込みました。

僕にとって言葉に翻訳しなくていい分、インストゥルメンタルはとても自由で、純度が高いんです。

制作している時間そのものが、僕自身のヒーリングになっていました。

皆様にとっても癒しの時間になれば、音楽家としてはこれ以上の幸せはありません。









★May Love Guide Your Way 特設サイト

https://www.glay.co.jp/feature/takuro_MLGYW(https://www.glay.co.jp/feature/takuro_MLGYW)





★May Love Guide Your Way 配信 ※PRE-ORDER START、3/18(水)より配信開始

https://orcd.co/mlgyw





『May Love Guide Your Way』※LPサイズジャケット仕様

●発売日：2026年3月18日(水)

●品番：LSGC-0017

●価格：3,300円(税込)

●収録曲

1. May Love Guide Your Way

2. Blue Age

3. Teardrop

4. The Ghost of Grey

5. Quiet Room

6. Summer in a Bottle

7. 古都

8. Jellyfish

9. 雨だったね

10. White Cliff

11. 雪月花

12. Ghost Hunter





●封入特典

・詩集(全16P)