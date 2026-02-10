TAKURO 第2弾ヒーリングアルバム『May Love Guide Your Way』発売日決定！ジャケットアートワークは今作もTERUが描き下ろし

TAKUROの第2弾ヒーリングアルバム『May Love Guide Your Way』が、2026年3月18日に発売決定しました。


自身通算4作目となる今作は、インストゥルメンタルのピアノをメインとしたヒーリングミュージック。より深く内面的な情景を描き出した全12曲が収録され、静かに、そして確かに“愛が導く道(May Love Guide Your Way)”を感じさせる一枚に仕上がっています。


アルバム全編のアレンジおよびレコーディングは、前作『The Sound Of Life』同様、グラミー賞受賞プロデューサーのJON GILUTINが担当。ジャケットデザインは前作同様、TERUの作画によるもので、楽曲からインスピレーションを受け今回もTERUが描き下ろしました。


本日より、アルバム特設サイトにて全曲試聴を開始しました。今のTAKUROの心の動きをそのまま音にしたアルバムです。ぜひご試聴ください。




本作は、GLAYオフィシャルストア「G-DIRECT」および、3月から始まるGLAYのホールツアー会場での販売となります。


G-DIRECTでのご購入はこちら


https://gdirect.jp/store/products/detail.php?product_id=2068(https://gdirect.jp/store/products/detail.php?product_id=2068)





★TAKUROコメント


前作『The Sound Of Life』では大自然の中にいたような感覚でしたが、


「May Love Guide Your Way」は少し人里に降りてきたようなそんな気持ちです。


喜びや悲しみ、不安など、


今の自分の心の動きを、そのままメロディーに落とし込みました。


僕にとって言葉に翻訳しなくていい分、インストゥルメンタルはとても自由で、純度が高いんです。


制作している時間そのものが、僕自身のヒーリングになっていました。


皆様にとっても癒しの時間になれば、音楽家としてはこれ以上の幸せはありません。






★May Love Guide Your Way 特設サイト


https://www.glay.co.jp/feature/takuro_MLGYW(https://www.glay.co.jp/feature/takuro_MLGYW)




★May Love Guide Your Way 配信 ※PRE-ORDER START、3/18(水)より配信開始


https://orcd.co/mlgyw




『May Love Guide Your Way』※LPサイズジャケット仕様


●発売日：2026年3月18日(水)


●品番：LSGC-0017


●価格：3,300円(税込)


●収録曲


1. May Love Guide Your Way


2. Blue Age


3. Teardrop


4. The Ghost of Grey


5. Quiet Room


6. Summer in a Bottle


7. 古都


8. Jellyfish


9. 雨だったね


10. White Cliff


11. 雪月花


12. Ghost Hunter




●封入特典


・詩集(全16P)