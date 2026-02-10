TAKURO 第2弾ヒーリングアルバム『May Love Guide Your Way』発売日決定！ジャケットアートワークは今作もTERUが描き下ろし
TAKUROの第2弾ヒーリングアルバム『May Love Guide Your Way』が、2026年3月18日に発売決定しました。
自身通算4作目となる今作は、インストゥルメンタルのピアノをメインとしたヒーリングミュージック。より深く内面的な情景を描き出した全12曲が収録され、静かに、そして確かに“愛が導く道(May Love Guide Your Way)”を感じさせる一枚に仕上がっています。
アルバム全編のアレンジおよびレコーディングは、前作『The Sound Of Life』同様、グラミー賞受賞プロデューサーのJON GILUTINが担当。ジャケットデザインは前作同様、TERUの作画によるもので、楽曲からインスピレーションを受け今回もTERUが描き下ろしました。
本日より、アルバム特設サイトにて全曲試聴を開始しました。今のTAKUROの心の動きをそのまま音にしたアルバムです。ぜひご試聴ください。
本作は、GLAYオフィシャルストア「G-DIRECT」および、3月から始まるGLAYのホールツアー会場での販売となります。
★TAKUROコメント
前作『The Sound Of Life』では大自然の中にいたような感覚でしたが、
「May Love Guide Your Way」は少し人里に降りてきたようなそんな気持ちです。
喜びや悲しみ、不安など、
今の自分の心の動きを、そのままメロディーに落とし込みました。
僕にとって言葉に翻訳しなくていい分、インストゥルメンタルはとても自由で、純度が高いんです。
制作している時間そのものが、僕自身のヒーリングになっていました。
皆様にとっても癒しの時間になれば、音楽家としてはこれ以上の幸せはありません。
『May Love Guide Your Way』※LPサイズジャケット仕様
●発売日：2026年3月18日(水)
●品番：LSGC-0017
●価格：3,300円(税込)
●収録曲
1. May Love Guide Your Way
2. Blue Age
3. Teardrop
4. The Ghost of Grey
5. Quiet Room
6. Summer in a Bottle
7. 古都
8. Jellyfish
9. 雨だったね
10. White Cliff
11. 雪月花
12. Ghost Hunter
●封入特典
・詩集(全16P)