自分の「やりたい」を、まちの力に。草加市が採用PR動画をリリース

草加市

「市役所の仕事は、想像以上に自由で、奥が深い。」 草加市役所は今、自らプロジェクトを動かし、街の景色を変えていく「挑戦」を求めています。 今回公開した動画では、多彩な部署を経験しながら、一人の市民としての視点を政策へと昇華させてきた職員の姿を通じ、草加市というフィールドで描けるキャリアの可能性を映し出しました。 「自身の暮らし」と「街の課題解決」を自分ごとに捉え、楽しみながら働く。そんな新しい公務員像のリアルを、等身大の言葉で届けます。

■ 企画から編集まで、すべてが職員の手による「初」の試み

今回の動画は、人事担当課の若手・中堅職員が自らカメラを回し、編集までを手がけた初めてのプロジェクトです。同じ組織で働く仲間だからこそ引き出せた、等身大の言葉と現場のリアル。草加市役所で働く「手触り感」を、職員自らの手でそのまま届ける。そのアクション自体が、私たちの挑戦の第一歩です。

■草加市役所が求める「仕掛け人」とは

草加市は今、人口増を続けながらも、新たなステージへの変化を求めています。淡々と事務をこなすだけでなく、街のポテンシャルを最大化させるために、自らプロジェクトを仕掛け、実行できる。そんな志を持つ方へのメッセージを込めています。

■ この動画を見てほしい人

以下のいずれかに該当する方は、ぜひ採用PR動画をご覧ください。

- 「公務員＝安定」という言葉に、どこか物足りなさを感じている方- 自分の「やりたい」という熱量を、社会のためにどう活かせばいいか迷っている方- 街の変化を肌で感じながら「仕掛け人」として生きたいと願う方。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BGbq_APMljQ ]

【担当者からのメッセージ】

「市役所の仕事は、頑張れば頑張った分だけ、自分の住む街が良くなり、それが自分の暮らしにも返ってくる。そんな手応えのある仕事を、ぜひ一緒に楽しみましょう。草加市には、あなたの『やりたい』を形にできるフィールドが広がっています。志のある皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。」

【お問い合わせ】

草加市役所総務部職員課

電話：048-922-0983

草加市職員採用ページ(https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1302/010/040/000/index.html)はこちら

