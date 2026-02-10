3月1日(日)東京開催【移住者が解説！】長崎県五島市（五島列島）「リアルな島暮らし」と「始め方」

五島市

「島暮らしに興味はあるけれど、いきなり個別相談は緊張する……」

「まずは五島市がどんな場所か、全体像を詳しく知りたい」



そんな方にぴったりの、座学スタイルでじっくり学べる移住セミナーを東京駅八重洲中央口から徒歩４分の「移住・交流ガーデン」で開催します！



今回は、実際に五島市へ移住した経験を持つスタッフが登壇。

観光パンフレットには載っていない「リアルな日常」や、移住を実現するために必要なステップなど、実体験に基づいた情報をお届けします。

イベントの最後には質問タイムや、ご希望に合わせて簡単な個別相談もお受けします。



春の気配を感じる3月最初の日、五島市での新しい暮らしを具体的にイメージしてみませんか？

イベント詳細

本セミナーでお話しすること

お申し込み方法

- 日時： 2026年3月1日（日）11:00～14:00- 会場： 移住・交流情報ガーデン（イベントスペース）- 住所： 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目1-6 1F- アクセス： JR／東京駅（八重洲中央口）より 徒歩4分 地下鉄／東京メトロ銀座線 京橋駅より 徒歩5分 東京メトロ銀座線・東京メトロ東西線・都営浅草線／日本橋駅より 徒歩9分- 参加費： 無料- 定員： 定員20名- 五島の魅力： 広大な自然、豊かな食文化など島のPR- 五島市のキホン： 地理、気候、アクセスなど島の概要- 島暮らしのキホン： 買い物、医療、ネット環境、教育などの生活情報- 島暮らしのリアル： 島暮らしのいいとこ・大変なところ、田舎（島）あるある- 移住へのステップ： 情報収集から移住（引越し）までのステップ、移住支援制度- Q&A： 皆さまの疑問にその場でお答えします- 個別相談： 時間が許す限り希望者のみ相談を受け付けます※セミナーは11:20～13:00を予定※プログラムの時間は前後する場合があります。※セミナーの内容は、予告なく変更する場合があります。※五島市の中でもUIターンが多い福江島についてお話します。

参加をご希望の方は、下記の申込フォームよりお申し込みください。

申込締切日：2026年2月25日（水）正午

主催／お問い合わせ

- 主催： 五島市- お問い合わせ五島市役所 地域振興部 地域協働課 移住定住促進班電話番号：0959-76-3070（直通）イベント詳細ページ :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/event/detail_10136.html

2月28日（土）は『「長崎VS宮崎」あなたが移住するならどっち？』に参加！

2月28日(土)は、移住・交流情報ガーデンにて開催される長崎県と宮崎県、それぞれの暮らしの魅力をお届けするイベントに参加します。

観光や物産ブースの出展のほか特産品の試飲・試食もあるので、移住を検討している方だけではなく、各県のファンの皆さまもぜひご参加ください。当日の飛び込み参加もOK。

事前申込いただいた方には特産品プレゼントも（条件あり。詳細はサイトをご覧ください）。

イベント詳細- イベント名： 「長崎VS宮崎」あなたが移住するならどっち？- 開催日時： 2026年2月28日（土） 13:00～17:00 （最終受付16:00）- 会場： 移住・交流情報ガーデン- 住所： 〒104-0031 東京都中央区京橋１丁目１-６- アクセス：・JR／東京駅（八重洲中央口） より 徒歩約4分 地下鉄／東京メトロ銀座線 京橋駅より 徒歩5分 東京メトロ銀座線・東京メトロ東西線・都営浅草線 日本橋駅より 徒歩9分- 参加費 無料イベント内容- あなたが移住するならどっち？長崎・宮崎PR合戦 13:00～14:50- 移住相談タイム 14:50～17:00（最終受付16:00）※イベントの内容は予告なく変更する場合があります。〔特産品プレゼントお渡し条件〕〇事前申込○アンケートへの回答〇各県の移住倶楽部に登録（無料会員制度）※数に限りがございますのでご了承ください。〔参加自治体〕長崎県長崎市大村市五島市宮崎県宮崎市都城市高鍋町川南町「長崎VS宮崎」イベント詳細ページ :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/event/detail_10135.html

長崎県五島市とは

長崎県の西に浮かぶ大小約150の島々からなる五島列島。

五島列島の最南端にある五島市は、五島列島最大の島、福江島と久賀島、奈留島の大きな3つの島を含む10の有人島と53の無人島で成り立っています。

飛行機では、スムーズに乗り継ぐことができれば羽田空港からは最短約3時間で、伊丹空港からは約2時間で到着します。

美しい自然や新鮮で豊富な食材、古い歴史と文化に恵まれている五島市は、新しい事業や雇用が生まれ続けている元気な島でもあります。

暮らしの環境も整っており、複数の大型スーパーやドラッグストア、総合病院や診療所があるほか、保育所や小中学校も多数あり、「安心して暮らせる島」と多くの方の移住先に選ばれています。

五島市全体の人口は、33,078人（R8年1月末現在）。直近6年間で約1,400人の移住者を受け入れています（Uターン含む）。特に30代までの若者世代が7割を占めており、移住者の定着率は約8割にものぼります。

公式note「五島の島ぐらし」 :https://goto-city.note.jp/移住相談窓口のスタッフ（地元出身者＆移住者）が移住や島暮らしのことを書いています。公式Instagram「五島の島ぐらし」 :https://www.instagram.com/gotolife2021/東京から五島列島・福江島へ移住したスタッフによるリアルな島暮らし！公式X「五島の島ぐらし」 :https://x.com/gotoyakenyoka移住相談窓口のスタッフが移住に関するイベント情報や島暮らしについて呟いています。

五島市移住サイト『五島の島ぐらし』 :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/index.html