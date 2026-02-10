NFT漫画プロジェクト in アフリカ・Zaif INO特設サイトおよびクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて、日本での漫画出版を目指す Tash（タッシュ）氏の支援募集を開始
当社の子会社で審査制NFT販売所「Zaif INO」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部および株式会社実業之日本デジタルと協業し、アフリカの若き漫画家３人が日本で漫画家デビューに挑む『NFT漫画プロジェクト in アフリカ』を推進しています。このプロジェクトにおいて、本日 2026年2月10日（火）より、ジンバブエ出身の作家 Tash（タッシュ）氏 の出版応援プロジェクトの支援者募集受付を開始しましたのでお知らせいたします。
先に募集を開始した2名の作家同様、Zaif INO特設サイト（NFTプラン） と クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」（クラファンプラン） の2つの方法で支援者を募集しております。
詳細は以下をご覧ください。
サイトごとに選べる応援スタイル
本プロジェクトでは、皆様に応援方法をお選びいただけるよう、Zaif INO特設サイトとCAMPFIREで異なる「応援プラン」と「返礼品（リターン）」をご用意いたしました。
１．CAMPFIRE（クラファンプラン）
書籍の先行購読権や、漫画のエンドクレジットへの名前掲載、本プロジェクトのために新たに描き下ろしたイラストなど、王道のクラウドファンディング形式で親しみやすいリターンを中心に構成
しています。
また、CAMPFIREでは、支援者の皆様と一緒に階段を登っていく「ステップアップ方式」を採用しております。
●CAMPFIRE：ステップアップ方式
〇ファーストステップ｜電子書籍の出版
まずはここを目標に資金調達を実施します。大手電子書店をはじめ約200のオンラインストアでの販売を目指します。
〇セカンドステップ｜紙書籍の出版
ファーストステップの達成状況により、後発的に「紙書籍出版応援プロジェクト」を開始予定です。全国の書店での単行本販売を目指します。
▶ CAMPFIRE プロジェクトページへ(https://camp-fire.jp/projects/923238/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)
CAMPFIREとは
インターネットを通して、クリエイターが自身の活動や夢を発信し、その想いに共感した人から資金を募ることができるプラットフォームです。NFTやブロックチェーンの専門知識がなくても、一般的なオンラインショッピングのような感覚で手軽に応援（支援）に参加できるのが特徴です。
CAMPFIRE(https://camp-fire.jp/)
２. Zaif INO（NFTプラン）
ブロックチェーン技術を活用した「NFT」としてのデジタルイラストの保有や、NFT保有者限定コミュニティへの参加など、デジタル資産としての価値や新しい体験を楽しみたい方におすすめです。NFT保有者には出版が実現した際のリターンとして、漫画の販売に応じた印税還元もあり、投資の側面も兼ね備えた応援プランをお選びいただけます。
▶ Zaif INO Tash 特設ページへ(https://zaif-ino.com/media/nft-manga-africa-no3/)
出版を目指す作家・作品について
『Nightslasher』は、冒険・隠された物語・つらい出来事に立ち向かうこと、そして暗闇の中でも前に進む力を見つけることをテーマにした作品です。
作家 Tash氏は、クールで緻密なアートと、心を奮い立たせる（inspiring）物語を組み合わせることを大切にしながら、この作品を日本の読者に届けたいと語っています。
この物語を日本へ届けるための最初の一歩が、いまこのプロジェクトです。
また将来的には、いつかアニメとしても届けられる作品にしたい
という想いも持っています。
作家や作品の詳細については、特設サイトで詳しく紹介しています。さらに、作品の世界観を体験できる試し読みも掲載しておりますので、ぜひサイトをご覧ください。
Tash（タッシュ）
クール&緻密さが武器の若きArtist
ジンバブエ・ハラレ出身、18歳の学生ながらアーティスト／ストーリーテラーとして活躍。「Artslayer」の名でも活動し、クールで緻密、ダークさの中にインスピレーションを感じさせる表現を得意とする。人生の困難に直面しても立ち上がる姿を描くことで、”強さは自分の中にある”という希望のメッセージを届けることを目指す。
作品：『Nightslasher』
ネオンが輝く巨大都市を舞台に、激しい戦闘と宿命的なライバル関係を描くバトルファンタジー。両親を亡くし過酷な環境で育った少年が、自身に秘められた力と向き合いながら成長していく姿を描く。
▶ CAMPFIRE プロジェクトページへ(https://camp-fire.jp/projects/923238/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)
▶ Zaif INO Tash 特設ページへ(https://zaif-ino.com/media/nft-manga-africa-no3/)
スケジュールと支援者募集開始日時
本プロジェクトは、クラウドファンディングサイトCAMPFIREとNFT販売を行うZaif INO特設サイトで支援者の募集スケジュールが異なります。
各サイトのスケジュールについては、以下の表をご確認ください。
※以下のスケジュールは状況により変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/97511/table/336_1_b8abbb3dda8caadd90e5204b58a612bb.jpg?v=202602100951 ]
*1 CAMPFIREでは、まず「電子書籍出版」を目標にスタートし、後発的に「紙書籍出版」の支援募集を開始いたします。募集期間等の詳細は追ってお知らせいたします。
ジンバブエの18歳の才能が、日本での出版という夢に挑戦する本プロジェクトは、次世代のクリエイターを支援すると同時に、国境を越えた文化交流の架け橋となる取り組みです。
Tash氏が描く、暗闇の中から希望を見出す物語『Nightslasher』を日本の読者へ届けるために、皆さまからの温かいご支援を心よりお待ちしております。
Zaif INOとCAMPFIREのどちらからでも応援いただけますので、ぜひそれぞれのページをご覧の上、ご参加ください。
● Zaif INOとは
Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。
Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。
さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。
