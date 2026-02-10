首都圏の医科大学が参加する「第4回首都圏医科大学アイスホッケー大会　MIYAZONO CUP」が２月１１日（水）開幕！

宮園輸入車販売株式会社TOKYO ICE HOCKEY CHANNEL 山下美欧子さん（上智大学4年生）制作のサムネイルやデジタルプログラムが大会を彩ります

メルセデス・ベンツ正規販売店８店舗を展開する宮園輸入車販売株式会社（本社：東京都中野区）は、専門性の高い学問領域である医学部で学びながら深夜にアイスホッケーの練習に励む、学生ならではの“最高の日々”を重ねている医学生のチャレンジする姿に共感して『首都圏医科大学アイスホッケー大会 MIYAZONO CUP』を創設し、２月１1日より第４回大会を開催します。

医師国家試験（２月７日、８日）終了直後に開催する本大会は卒業を控える６年生は大学生生活集大成の場として、また、他の大会では少ない女子プレイヤー出場を認めており、練習を積み重ねてきた仲間と共に参加できる大会として好評を博しています。

６大学でスタートした大会も回を重ねるごとに参加チームが増え、今大会では新たに東京医科大学が参加し、首都圏の１２大学３５８名の医学生が集います。

※今大会の女子選手出場登録は３４名、男子選手は１８９名（２０２６年２月３日現在）

※女子選手はビブスを着用し、ボディチェック禁止など女子プレイヤールールを適用。但し、チームから申告があればビブス着用は必要ない。その場合、女子ルールは適用しない。

●大学に入学して「ゼロから始められるスポーツを」とアイスホッケー部に入部する学生がほとんどで

スケートを滑ったことのない学生も多く、先ずはスケートリンク上で立つことから始めて多忙な講

義、実習の合間に深夜練習を重ねてプレイヤーとして成長した姿に注目。

●アスリート競技のアイスホッケーはダッシュを繰り返すので長時間プレーを連続することが難しいの

で、通常５０秒程度でセット・ユニット・ラインと呼ばれる組を随時交代しながらプレーする。

しかし、部員数が少なくセットを組めないチームでは出場を続ける選手が多く、ゲーム序盤から疲労

の度合いが強く出る。それでも必死にプレーする選手たちを応援してください。

●コロナ禍の影響で部活動を制限された為、中心となる３年生、４年生が少ない大学もあるが、昨年春

には多くの１年生が入部し、２年生と合わせて部員の半数を占めたり、女子部員が半数近く在籍する

大学も。それぞれ個性のあるチームを応援してください。

大会概要

大会名称： 第４回首都圏医科大学アイスホッケー大会 MIYAZONO CUP

主 催： 宮園輸入車販売株式会社

後 援： 公益財団法人東京都アイスホッケー連盟、公益社団法人東京都医師会、読売新聞社

オフィシャルパートナー：

西川株式会社、味の素株式会社、西武鉄道株式会社

協 力： TOKYO ICE HOCKEY CHANNEL

日 程： ２０２６年２月１１日（水）～１５日（日）

会 場： ダイドードリンコアイスアリーナ（東京都西東京市３-１-２５）

表 彰 式： 中野セントラルパークカンファレンス（東京都中野区中野４-１０-２）

参 加 校： １２大学

慶應義塾大学医学部、東京慈恵会医科大学、日本医科大学、獨協医科大学、埼玉医科大学、

東海大学医学部、順天堂大学、昭和医科大学、日本大学医学系、聖マリアンナ医科大学、

筑波大学医学部、東京医科大学

大会アンバサダー

久保英恵さん（太陽生命保険株式会社所属）

●アイスホッケー元女子日本代表

●14歳でアイスホッケー女子日本代表に選出されて以来、ＦＷとしての決定力の高さとここ一番の勝負

強さから「氷上のスナイパー」のニックネームを持ち、「スマイルジャパン」のエースとして活躍。

現在は日本アイスホッケー連盟強化委員会副委員長として日本代表をサポートする。

宮園輸入車販売株式会社について

宮園輸入車販売株式会社（川村行治社長）は、メルセデス・ベンツの正規販売店として２００７年に設立し、東京都中野区、杉並区、練馬区を中心とした地域密着型のスタンスで事業に取り組み始めてから現在では新宿区、渋谷区から中央線、西武鉄道沿線の西東京エリアを中心に新車販売５店舗、認定中古車販売２店舗、さらに都内初となる旧型のメルセデス・ベンツ クラシックを販売する「メルセデス・ベンツ中野 ＡＬＬ ＴＩＭＥ ＳＴＡＲＳ」を開設し、マーケットシェアを確実に拡大しています。

宮園輸入車販売株式会社は、企業理念である「人に最適なサービス」を実現することで、お客様への確かな満足をお届けしてまいります。

三連覇を狙った獨協医科大学を破り、初優勝を達成した埼玉医科大学メンバー歓喜の瞬間決勝戦でもスタイルを変えず果敢に攻める獨協医科大学初ゴールを決めた木村選手（背番号７８）へ祝福に駆けつける獨協医科大学メンバー昭和医科大学と獨協医科大学選手の攻防三賞（最多得点、最多アシスト、最多ポイント）を独占し、MVPに輝いた渡邉耀太選手（埼玉医科大学５年FW/2025年2月）