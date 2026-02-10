【発泡酒からビールへ！初の共同醸造コラボ】一社）湯河原みかん倶楽部 × 宇佐美麦酒製造（株）

一般社団法人 湯河原みかん倶楽部

一般社団法人湯河原みかん倶楽部（本店：神奈川県湯河原町 代表理事：橋本世士 以下、みかん倶楽部）と宇佐美麦酒製造株式会社（本店：静岡県伊東市 代表：加藤泰克 以下、宇佐美麦酒）は、この度、初の共同醸造コラボレーションを通じ、昨年度、発泡酒として発売した『湘南ゴールドエール』を新たにビールに“格上げ”し、『湘南ゴールドビール』としてリニューアル発売します。

◎地域発展の熱意に共感！初の共同醸造コラボ みかん倶楽部 橋本代表 × 宇佐美麦酒 加藤代表

「果実香る 湘南ゴールドビール」▲（写真左から） 橋本代表 と加藤代表

地元の特産品を通じた地域発展を語るみかん倶楽部の橋本代表。この度のコラボはその熱意が隣県静岡におよび、同地において常に進化し続ける醸造家として名高い宇佐美麦酒の加藤代表の共感を呼んだことに始まります。幻の柑橘と言われる湘南ゴールド。その魅力を存分に引き出したビールとは？召し上がったお客様の期待を超える味とは？両者とも本当に試行錯誤の上、この度ようやく商品化が実現しました。

※湘南ゴールドとは…類まれなるおいしさで知られる希少果実。幻の柑橘とも称され「 かながわブランド」 に選定された高級柑橘の品種。

◎もぎたての香りをそのままに ～独自の“追い果汁製法”～

前作と同様、リニューアル『湘南ゴールドビール』は、もぎたての果実の香りをそのままお届けしたいとの想いから、醸造工程の後半でビールに果汁を再び加える独自の“追い果汁製法”を採用しました。ビールへの格上げによりホップを増量しながら果皮を沸騰させ、宇佐美麦酒が見出す最適なタイミングで追い果汁することで麦芽比率と果実感を両立させたビターとフルーティーの絶妙なハーモニーをぜひお楽しみください。

■商品概要

- 商品名 果実香る『湘南ゴールドビール』（品目：ビール）- 発売日 2026年2月11日（水）- 内容量 330ml（瓶）- 原料 麦芽（ドイツ製造）・ホップ・湘南ゴールド果汁・果皮- アルコール度数 5.0%- 販売エリア 神奈川県西部・静岡県東部を中心とした飲食店、旅館・ホテル等の宿泊施設、小売店等より順次発売

※20歳未満の者の飲酒、飲酒運転は法律で禁止されています。

妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。

【ビールに関する発注などのお問合せ先】

株式会社サカエ（ 業務用酒販店）

〒411-0043 静岡県三島市沢地897

TEL：055-987-2567（代） FAX ：055-987-4300

担当：戸塚（080-4548-7612） Mail：totsuka@sakaeweb.com

■会社概要

１.販売者

- 商号 一般社団法人湯河原みかん倶楽部- 本店 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥3-1-9- 代表 橋本 世士- 事業内容 湯河原町産柑橘の加工品製造・販売

２.製造者

- 商号 宇佐美麦酒製造株式会社- 本店 静岡県伊東市宇佐美3504-1- 代表 加藤 泰克- 事業内容 クラフトビール製造・販売

湯河原みかん倶楽部は、湯河原町を含む地域の発展を目的に、地元有志で設立された一般社団法人です。隣接する小田原市で活動する小田原柑橘倶楽部に学び、同団体と同じく、地域内の農・商・工の調和と共栄を重んじた二宮尊徳翁の「一円融合」の精神に基づき、地元発展と、未来世代への架け橋となるべく2023年に設立されました。