〈レペット〉レペット阪急梅田店 アトリエレペット開催｜唯一無二の特別なシューズを作りませんか

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフランス発のラグジュアリーシューズブランド「Repetto（レペット）」は、2月11日(水・祝)～2月17日(火)の期間、レペット阪急梅田店にて約100種類の素材やパーツを自由に組み合わせて、自分だけのシューズをオーダーできるイベント「アトリエレペット」を開催いたします。

アトリエ レペットでは、フランス・ドルドーニュ地方にある工場で受け継がれてきた、特別な技術を用いてパーソナライズシューズをお作りします。

素材やカラー、形、ヒールの高さを自由に組み合わせてお選びいただいたシューズには、ヒールにさりげないゴールドの「R」ロゴパーツと、インソールにお名前やお好みのメッセージの刻印が施され、特別感を一層引き立てます。

マテリアルグログランテープシューレースオプションチャーム

お客様にオーダーいただいたシューズは、フランス・ドルドーニュ地方の工場にて、熟練の職人が一つ一つ丁寧に手作業で仕上げ、オーダーから約3カ月半後にお手元へお届けいたします。

また、期間中シューズをオーダーいただいたお客様には、ささやかなギフトをご用意しております。

この機会に、あなただけの特別な一足をオーダーしてみませんか。

【対象モデル】

Ballerinas Base（バレリーナ ベース）

アイコンモデルの「Cendrillon（サンドリオン）」をはじめとするラウンドトゥのバレリーナシューズ。ヒールの高さやヴァンプの長さを変えることでオリジナルのモデルが完成します。深い甲が特徴の「Lilouh（リル）」と、つま先が切り返しデザインになった「Flora（フローラ）」もオーダー可能です。

Michael（マイケル)

マイケル・ジャクソンに敬意をこめて2009年に作られたコンフォートなローファー。

Zizi (ジジ)

フランスを代表する芸術家セルジュ・ゲンズブールが愛用したことでも知られるレースアップシューズ。

【開催概要】

■期間

2月11日(水・祝)～2月17日(火)

■価格

レディース 税込 81,400円から

■サイズ

レディース 22.0cm～26.7cm



※モデルによっては、サイズ及び、マテリアルのご用意がない場合がございます。

※フランスのアトリエでお作りしますので、お渡しまで約3ヶ月半ほどお時間を頂戴いたします。

※オーダー状況によりお渡しまでお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

■ご予約・お問い合わせについて

事前予約は不要ですが、ご希望がある場合は、お電話にて承ります。

阪急梅田店

TEL：06-6361-1381（代表）

https://www.repetto.jp/our-boutiques/?c=umeda

【About Repetto】

1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。

【レペット日本公式アカウント】

Website: https://www.repetto.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/

Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/

LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true