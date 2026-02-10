ディック・ブルーナが描くイラストが目を引く入浴料。うるおいケア成分配合の乳白色のお湯でまったりと
株式会社グローバルプロダクトプランニング
オイルインバスパールセット ローズ
オイルインバスパールセット ガール
オイルインバスパールセット キャット
★Dick Bruna | miffy★ :
https://www.gpp-shop.com/shop/e/eC60210B0/
＞GPPオンラインショップはこちら
株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、オランダの絵本作家でありグラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描くイラストたちが愛らしい入浴剤（浴用化粧料）を2月10日に発売します。
世代を問わず世界中の人から愛されるディック・ブルーナのイラストは、ミッフィー以外にもさまざまな動物やお花など多岐にわたります。目にするだけで心がなごむパッケージで、歓送迎の季節にもぴったりなバスギフトです。
ディック・ブルーナ オイルインバスパールセット 全3種
価格 638円（税込）
セット内容：バスパール約4g 3個（3回分）
オイルインバスパールセット ローズ
オイルインバスパールセット ガール
オイルインバスパールセット キャット
ディック・ブルーナのイラストが目を引く、メッセージタグ付きのプチギフト。
・ローズのメッセージ： Thank you
・ガールのメッセージ： For you
・キャットのメッセージ：Good luck
パッケージの中には大粒パールのような見た目の保湿オイル入り入浴料が3粒入っています。湯船に入れると心地よい香りとうるおいケア成分が乳白色に溶けだし、まろやかな湯ざわりのお風呂を楽しめます。ふんわり甘いローズの香り。
保湿成分：ホホバ種子油、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）、アーモンド油
●GPPオンラインショップなどで販売
★Dick Bruna | miffy★ :
https://www.gpp-shop.com/shop/e/eC60210B0/
＞GPPオンラインショップはこちら
●製品お問い合わせ先
グローバルプロダクトプランニング
03-3770-6170
https://www.gpp-shop.com
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com