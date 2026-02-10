赤福／五十鈴茶屋、横浜高島屋で実演販売｜つくりたての赤福餅、新商品「抹茶コルネ」

株式会社 赤福

実演で仕上げた赤福餅。会場で味わえる一皿

株式会社赤福（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田朋恵）は、2026年2月19日（木）～2月24日（火）の6日間、横浜高島屋8階 催事場で開催される「横浜高島屋 第46回グルメのための味百選」に出店します。



会場では、職人が一つひとつ仕上げる“つくりたての赤福餅”の実演販売を実施します。

本催事は「抹茶」をテーマに開催され、五十鈴茶屋の新商品「抹茶コルネ」は本催事で初めての販売となります。関東エリア初登場の「いちご大福」に加え、「餅どらやき」ほか季節の和洋菓子も取りそろえます。また、お持ち帰り用として、赤福餅をはじめ、白餅黒餅、赤福ぜんざいなどもご用意します。

五十鈴茶屋の新商品「抹茶コルネ」。本催事で初めて販売

実演で味わう“つくりたての赤福餅”と、新商品「抹茶コルネ」

職人が一つひとつ仕上げる赤福餅の実演販売は、実施の機会が限られます。実演で仕上げた味わいを、この機会にお楽しみください。



今回は「抹茶」をテーマにした催事に合わせ、赤福が手がける和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」から、新商品「抹茶コルネ」を本催事で販売します。特製の抹茶クリームに、かのこ豆を合わせ、ほどよいアクセントを添えました。コルネは会場で仕上げてご提供し、サクサクとした生地の食感とともにお楽しみいただけます。

店内で楽しめる、新商品「抹茶コルネ」（あずき茶セット）店内で楽しめる「あずきコルネ和三盆クリーム」（あずき茶セット）

また、関東エリア初登場の「いちご大福」に加え、「餅どらやき」や「燦（さん）いちご餅／チョコ餅」、「季の羊羹 桜」、「おかげ犬サブレ」など、季節の和洋菓子を取りそろえます。

いちご大福

（関東エリア初登場）

餅どらやき

燦（さん）

いちご餅／チョコ餅

季（とき）の羊羹 桜

出店概要

「横浜高島屋 第46回グルメのための味百選」

出店期間：2026年2月19日（木）～2月24日（火）

出店場所：横浜高島屋 8階 催事場

(神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号)

営業時間：午前10時～午後8時 ※連日午後8時まで、最終日は午後5時閉場

【赤福・赤福 五十鈴茶屋の物販について】

WEB事前予約にて販売時間をご予約いただいたお客様を優先して販売いたします。

各日、午後3時より一般販売を行います。

・WEB予約期間：2026年2月18日（水）午前10時～販売日の前日午後3時まで

※イートインは除きます。

※WEB事前予約の方法・一般販売の詳細は、横浜高島屋のホームページをご覧ください。

URL：https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/

※完売次第終了となります。また、天候・交通事情等により、販売開始時間および商品内容が変更となる場合がございます。

商品概要

【イートイン】

・赤福餅（実演販売）

2個 ほうじ茶付き／400円（税込）

・抹茶コルネ（新商品）

1本 あずき茶セット／750円（税込）

・あずきコルネ和三盆クリーム

1本 あずき茶セット／700円（税込）

【お持ち帰り】

・抹茶コルネ（新商品／本催事で初販売）

1本／400円（税込）

・あずきコルネ和三盆クリーム

1本／350円（税込）

・いちご大福（関東エリア初登場）

2個入／600円（税込）

・餅どらやき

1個／350円（税込）

・燦（さん）いちご餅／チョコ餅

5個入／各1,000円（税込）

・季（とき）の羊羹 桜

2個入／500円（税込）

・おかげ犬サブレ

6枚入／1,000円（税込）

・赤福餅

12個入／1,300円（税込）

・白餅黒餅

8個入／1,100円（税込）

・赤福ぜんざい

1食入／800円（税込）

3食入／2,300円（税込）

赤福餅

12個入

白餅黒餅

8個入

赤福ぜんざい

1食入・3食入

おかげ犬サブレ

6枚入

五十鈴茶屋

五十鈴茶屋は、株式会社赤福が運営する和洋菓子ブランドとして、1985年（昭和60年）に創業しました。伊勢の豊かな自然と文化に育まれた季節のうつろいに寄り添いながら、あずきや米など和菓子の基本素材に向き合い、職人の手仕事を生かした菓子づくりを続けています。

会社概要

商号 ： 株式会社 赤福

代表者 ： 代表取締役社長 濱田 朋恵

所在地 ： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地

創業 ： 1707年(宝永4年)

事業内容 ： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営

資本金 ： 7,700万円

URL ： https://www.akafuku.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 赤福 総合案内

TEL ： 0596-22-7000

お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/