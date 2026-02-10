いつもの通学路が、今日は特別。鉄道BIG4・南田裕介さんの原体験から生まれた、やさしい絵本
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月10日に『しょうがっこうへ しゅっぱつ しんこう！』（2026年3月19日）の予約販売を開始いたしました。
▲表紙
▲元気に出発進行！
通学中、
「自分が電車だったらな～」――なんて思いながら歩いたことはありませんか？
本作の主人公は、小学生のゆうくん。
朝の支度を終えて家を出た瞬間から、ゆうくんの一日は、もう始まっています。
▲通学路が線路に見えるのです！
「みなみだせん ゆうすけ号」発車します。
通学路に一歩踏み出した瞬間、ゆうくんは自分自身を電車に見立て、「みなみだせん ゆうすけ号」になって学校へ向かいます。
お母さんにあいさつしたら発車、横断歩道ではぴたりと止まり、立ち止まる場所は駅。
いつもの道、いつもの風景も、電車ごっこの中では、ちょっと特別な世界に。
通学路は想像力によって、毎朝、少しだけ輝きを増していきます。
▲安全運転でまいります！
■鉄道愛と子どもの日常が出会って生まれた物語
原案・企画を手がけたのは、南田裕介さん。
芸能プロダクションホリプロに所属し、「鉄道をこよなく愛するマネージャー」として知られ、テレビやイベントなどでも活躍する鉄道BIG4の一人です。
仕事のかたわら全国の路線や車両に足を運び、鉄道の魅力を自分の言葉で伝え続けてきた南田さん。
本作は、南田さん自身が子どもの頃に体験した、通学路での“電車ごっこ”をもとに生まれました。
そんな深い鉄道愛と、子どもの目線に寄り添うやさしい視点が重なり、本作の原案がかたちになりました。
▲美しい自然の情景も魅力です。読んでいる大人も心が洗われるようです。
「通学」という何気ない時間に、わくわくとした物語を添えてくれる一冊。
電車が好きな子どもはもちろん、かつて子どもだった大人にも、心のどこかに残る“あの頃の気持ち”を、そっと思い出させてくれます。
■懐かしさと温もりを感じる絵
絵を担当したのは、西片拓史さん。
やさしく、どこか懐かしさを感じさせるタッチで、田んぼの広がる通学路や、風に揺れる草、朝の光に包まれた踏切の情景を丁寧に描いています。
自然の中を歩く時間の静けさや、耳をすませば聞こえてくる音まで伝わってくるような絵が、物語の世界にそっと奥行きを与えています。
▲鳥の目になって広々とした景色を堪能！
■通学路は、想像力が走り出す場所
通学路は、ただ学校へ向かうための道ではなく、子どもにとって、想像力が自由に走り出す小さな旅路。
今日も、「みなみだせん ゆうすけ号」は、安全に気を付けて、元気に発車します。
［商品概要］
■『しょうがっこうへ しゅっぱつ しんこう！』
企画・原案：南田裕介
作：林彩子
絵：西片拓史
発売予定日：2026年3月19日
定価：1,650円（税込）
判型：260×210ｍｍ／32ページ
ISBN：978-4-05-206115-8
出版社：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020611500(https://hon.gakken.jp/book/1020611500)
［著者プロフィール］
◎原案・企画：南田 裕介（みなみだ・ゆうすけ）
芸能プロダクション・ホリプロ所属。
「鉄道をこよなく愛するマネージャー」として知られ、テレビ番組やイベントなどを通じて鉄道の魅力を発信。鉄道BIG4の一人としても広く認知されている。
◎作：林 彩子（はやし・あやこ）
子ども向け作品を中心に執筆する作家。
子どもの日常や心の動きを丁寧に描いた物語づくりを得意とする。
◎絵：西片 拓史（にしかた・たくし）
イラストレーター。
絵本のほか、図鑑や知育絵本など幅広いジャンルで活躍。
『はっけんずかん』シリーズをはじめ、乗り物や自然をテーマにした図鑑的作品も多く手がけている。
やさしく、どこか懐かしさを感じさせる表現が特徴。
