OeGG統括イベント「Osaka GeN Scramble」一般公開日HADOを出展

株式会社KUL

株式会社KUL（本社：大阪市中央区、代表取締役：吉田 滋）は、大阪府が設立した大阪eスポーツラウンドテーブル（Osaka eSports Growth Guild、以下OeGG）の総括イベント「Osaka GeN Scramble（略称：ジェンスク）」に参加しました。本イベントは、大阪府民にｅスポーツを広く認知・理解いただくことを目的に、2026年1月30日（金）から2月1日（日）（一般公開日は1月31日・2月1日）、グランフロント大阪 北館1階 ナレッジプラザ、グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F Blooming Camp等で実施されたものです。

■府民参加型のeスポーツ総括イベント

「Osaka GeN Scramble（ジェンスク）」は、性別（Gender）や世代（Generation）を超えた「つながり」と「混ざり合い」（Scramble）をテーマに、OeGGの2025年度活動を総括する大阪府主催のｅスポーツ普及イベントです。一般公開日DAY1・DAY2を通じ、大会・体験・出展ブース・トークなど多彩なコンテンツが展開されました。

特設ホームページ https://www.oegg-osaka.com/osakagenscramble

KULの参画しているOeGGは、大阪府内でｅスポーツに積極的に取り組む産学官のメンバーが情報共有・連携を図る場として大阪府が設置した枠組みで、当社もｅスポーツの社会受容性向上や関連産業の振興を目指す取り組みに貢献しています。

(参考）過去リリース 新組織「大阪eスポーツラウンドテーブル(OeGG)」にKULが参画！ 吉村知事がeスポーツ体験「“産×学×官”で大きなeスポーツの輪を」 | ニュース・リリース | 株式会社ＫＵＬ(https://kul.co.jp/news/index.php?mode=show&seq=202&)

■ARアクティビティ「HADO」の体験ブース

当社は一般公開日の2日間、グランフロント大阪会場にてAR アクティビティ「HADO」を出展し、家族連れや友人同士など、年齢や性別を問わず延べ200名以上の方々にプログラムを体感して頂きました。屋外は真冬の冷たい空気が流れていましたが、当社のブースは腕を振り動き回る体験者の熱気に包まれていました。 体験者からは「思ったより動くので運動になる」「子どもがすぐに操作に慣れて驚いた」などの感想が寄せられました。

HADOの体験風景グランフロント会場の様子■OeGG対抗戦（ストリートファイター６）で当社従業員が優勝

また、一般公開日DAY2（2月1日（日））には、当社のeスポーツ事業推進室の徳永が、OeGG対抗戦（ストリートファイター6）に大阪成蹊大学の学生の折原さんと２人一組で出場。12チームで行われた予選を勝ち抜いてグランフロント大阪会場の本選に進出しました。予選を勝ち抜いた強豪チームと、準決勝、決勝と手に汗握る熱戦を展開。吉本興業所属のミサイルマン西代さんの軽妙な司会に観客も盛り上がり、熱い声援を受けつつ、一進一退の激しい攻防の末に、KUL大阪成蹊チームが見事に優勝を勝ち取りました。

徳永は「優勝を目指していたのでうれしい。折原さんが横で適切にアドバイスを送ってくれてチームで勝ち取った優勝」と興奮気味に語り、折原さんも「予選では徳永さんに助けてもらった。本選では緊張もしたが横で励ましてもらっていいプレイができた。」と満足げな表情でした。２人のチームワークは試合を経験するごとに向上し、今日初めて会った者同士とは思えない連携ぶりを発揮してくれました。

（当日の動画はこちら 準決勝2:50:36頃から 決勝3:11:９頃から）

https://www.youtube.com/live/FkMlEnwYiCk?si=QjJbTnclgd1B0XN0

決勝戦のバトル中（手前：徳永 奥：折原さん）優勝決定後にポーズ（左側：徳永 右側：折原さん）■企業トークショーで講演

グラングリーン大阪会場で行われた企業トークショーでは、eスポーツ事業推進室の木村が、当社の取り組んでいるHADOの活用について、企業や大学、行政と連携したイベントなどを紹介しました。聴講者の関心は高かったようで、その後、当社のブースに来てくれた方もいらっしゃいました。

（当日の動画はこちら 4:13:00頃から）

https://www.youtube.com/live/Q3iCpl9WQZc?si=XQpvW6Q5vWIBueco

トークショーで講演する木村■OeGG連携を通じた文化醸成への寄与

当社は「“暮らしやすい”をデザインする」のスローガンのもと、ショッピングセンター「エコール・いずみ」（大阪府和泉市）においてeスポーツ施設や関西初のHADO専用施設を運営し、デジタル×体験を通じた地域活性化に取り組んでいます。OeGGの枠組みと連動することで、府民の皆さまにとっての“身近な文化としてのｅスポーツ”の浸透に寄与してまいります。

■HADOとは？ AR技術で進化する次世代アクティビティ

HADOは、AR技術を活用した最新のアクティビティで、現在39か国で展開されています。性別や筋力差の影響が少なく、教育現場や体育研究、集客イベント、社内交流など幅広い分野で活用されています。

プレイヤーは専用のヘッドマウントディスプレイとアームセンサーを装着し、腕の動きでエナジーボールを放ったり、シールド（盾）を展開して身を守りながら、対戦相手や仮想モンスターと戦います。激しい動きも可能ですが、座ったままや車椅子でのプレイにも対応しており、体力や身体状況に関わらず誰もが楽しめるスポーツとして注目されています。この特性により、従来のスポーツでは参加が難しかった方々にも、新たな体験機会を提供できます。

最先端ARスポーツHADO（Youtube）https://www.youtube.com/watch?v=_BsA2H5P9eY

会社概要

会社名 ：株式会社ＫＵＬ

代表者名：代表取締役 吉田 滋

所在地 ：大阪市中央区本町四丁目３番９号 本町サンケイビル（１９階）

事業内容：地域社会における施設その他居住者等の利便に供する施設の建設、経営又は管理

HP ：株式会社ＫＵＬ(https://kul.co.jp/)

本件に関する問い合わせ先

株式会社ＫＵＬ 広報室 担当：遠藤、藤田

電話番号：06-6245-5050

電子メール：ko-ho@kul.co.jp