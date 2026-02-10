現場から生まれた「VOLCOM WORK WEAR」の新作コレクションリリース！

ボードライダーズジャパン合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Id4T-8PFVOo ]

30年以上にわたり培ってきた横乗り精神を背景に、VOLCOMのワークウェアコレクションは、ヴィンテージのアメリカン・レールロードユニフォームをルーツに誕生。

アメリカン・インダストリアルワークウェアの文脈を受け継ぎながら、リアルな現場感覚とストリートの感性を融合させた。

無骨な佇まいを残しつつ、現代的なエッジを加えることで、実用性とスタイルが共存する表情に。

ワークとストリートの境界を自然に横断する、VOLCOMらしいワークウェアを体現している。

【 VOLCOMとは 】

1991年に誕生したVOLCOMは、スケート・サーフ・スノー・音楽・アートを軸に、「True To This -自分自身に忠実に生きる」精神を原点に持つ。挑戦を恐れず進み続ける人たちと共にプロダクトを開発し、共鳴する仲間たちとカルチャーを築きあげてきました。VOLCOMはこれからも、“自分らしく生きる”その姿勢を支えていきます。



