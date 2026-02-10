驚異の満足度98.32％！ 「製造業の人的資本経営の事例」講演。御津電子(株)（岡山.製造業）が登壇。2月25日10:30から大阪商工会議所で開催

御津電子株式会社

2025年にfactory innovationWEEK メッセ名古屋開催された実際の画像

御津電子(株)（岡山県／代表取締役：人見雄一）は、2026年2月25日（水）10:00より、

大阪商工会議所にて「人的資本経営」をテーマとした講演を実施いたします。

本講演は、製造業を中心とした経営者・管理職層を対象に開催され、参加予定人数は666名。

これまでに実施した同テーマの講演では、ファクトリーイノベーションアンケート調査において「満足」と回答した参加者が98.32％という高い評価を得ています。

公式ＨＰはこちら :https://mitsudenshi.co.jp/代表プロフィールはこちら :https://mitsudenshi.co.jp/company/profile/

■ 人を資本として活かす経営」を、実際の等身大の事例とともに紹介します。

赤字に陥っていた工場はV字回復を遂げ、さらに新事業も立ち上がり、最速で黒字化を達成。

本業に匹敵する営業利益を生み出すまでに成長しました。

その原動力は、設備投資でも高度な戦略でもありません。

あったのはただ一つ、『個人の躍動』でした。

個人が躍動するために、個人と徹底的に向き合い、傾聴し、改善を重ねる。

人的資本経営は、決して難しいものではありません。

自分を支えてくれる人の心の声に、耳を傾けること。それだけです。

本講演では、明日から実践できる人的資本経営を、背伸びのないリアルな事例とともにお伝えします。

■ 参加者アンケート結果（一部抜粋）

メッセ名古屋で実施した講演後の満足度調査では、驚異の100％が「満足」と回答する結果となりました。

一人ひとりが真剣に耳を傾け、うなずき、時にメモを取りながら聞き入る会場の空気は、これまでの講演とは明らかに違う熱を帯びていました。



設備投資や戦略論ではなく、人に向き合い、人の声に耳を傾けることが、結果として組織と業績を動かす--

そのリアルな事例とメッセージが、多くの参加者の心に深く刺さった瞬間でした。

それは、「人を資本として活かす経営」が、現場で本当に求められているという確かな証明であり、

会場全体が“次の一歩を踏み出す決意”に包まれた、象徴的な結果だったと言えます。

■ 参加者の声（一部抜粋）

【当日のご案内】

日時：2026年2月25日（水）10:00 開始

会場：弊所 4階・402号会議室

住所：〒540-0029

大阪市中央区本町橋2番8号

当日は上記会場にて開催いたします。

お気をつけてお越しください。

第5回機械部会

講演：人材こそ最大の資本！中小製造業の人的資本経営の成功事例」

参加費：無料

申込方法：以下ＵＲＬより

申込期限：2月18日(水)までに

■ 登壇者プロフィール

人見 雄一（ひとみ ゆういち）

御津電子株式会社 代表取締役

株式会社リクルート出身 GMを歴任。個人と組織で複数のタイトルを獲得。

9年前に入社し、制御装置・制御盤製造を行う製造業経営者として、

現場改善、DX、人的資本経営を実践。

中小企業製造業を中心に、全国で講演・研修を行っている。

■ 会社概要

会社名 ：御津電子株式会社

代表者 ：代表取締役 人見 雄一

本社 ：岡山県岡山市北区宿本町８-１５

工場所在地 ：岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓４３７-３

香川県坂出市沖の浜１-４３

資本金 ：１０００万

創業 ：１９７０年

ホームページ：https://mitsudenshi.co.jp/

事業内容 ：制御装置・制御盤の設計開発・製造、製造業向けDX支援 等

関連会社 ：岡山障害者就労支援株式会社 Lumo岡山東区店

関連会社ＨＰ：https://lumo-okayama.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

御津電子株式会社 広報担当：人見由香理

TEL：090-8712-1830

E-mail：info@mitsudenshi.co.jp