農業の未来に革新を！「Agri-Entrepreneur Summit 2026」が3月12日に開催【YUIME主催、みずほ銀行・みずほ証券特別協賛】

YUIME株式会社

■概要

日本の農業は今、国際市場を見据えた「成長産業」へと進化を遂げようとしています。この変革の旗手となるのが、戦略的思考と資本的視点を持つ次世代の「アグリアントレプレナー」たち。



YUIME株式会社（本社：東京港区、代表取締役：上野耕平、以下YUIME）は、彼らの飛躍を支援するため、2026年3月12日（木）に「Agri-Entrepreneur Summit 2026」を開催します。本サミットは、事業のスケールアップを追求する戦略的かつ資本的な思考を取り入れる、国内でも稀有な農業の未来を描く会議です。株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社特別協賛のもと、農業を地域産業から金融市場を巻き込む壮大な成長戦略へと押し上げるための深い議論を展開します。

当日は複数のセッションを通じて、以下のテーマを多角的かつ実践的に議論します。

・農業に投資マネーを呼び込む経営戦略とは？

・世界の農業は今、どうなっているのか？

・企業の資本・技術・経営力は日本の農業をどう変えるか？

・サステナブルな大規模農業は実現できるのか？

・金融セクターは農業経営の成長をどう支えられるのか？

・成長する農業経営が直面する「労働力確保の壁」をいかに乗り越えられるか？

農業を、守るだけの産業から、広げ、育て、次世代へつないでいく産業へ。

「Agri-Entrepreneur Summit 2026」は、日本の農業の未来を切り拓く、革新的な技術と情熱を持った挑戦者たちが一堂に会し、知識を共有し、共に成長を遂げるためのサミットです。



【モデレーター・ゲストスピーカー】

本サミットは、農業の未来を切り拓く全国のパイオニアと、変革を支える金融のプロフェッショナルが登壇します。



モデレーター ※企業名の50音順

・グローバル・ブレイン株式会社 反田広人

・株式会社みずほ銀行 常務執行役員 尾上哲也

・みずほ証券株式会社 常務執行役員 笹本尚宏

・YUIME株式会社 代表取締役 上野耕平

・理化学研究所チームディレクター 市橋泰範

・リンクタイズ株式会社 取締役 Forbes JAPAN編集長 藤吉雅春



ゲストスピーカー ※企業名の50音順

・アイ・エス・ネクスト株式会社 代表取締役 酒井貴弘

・アグリビジネス投資育成株式会社 取締役 代表執行役社長 堀部恭二

・株式会社アグリマインド 代表取締役 藤巻公史

・Oishii Farm株式会社 代表取締役 日本支社長 鈴木正晴

・有限会社大塚ファーム 常務取締役 大塚悠生

・GLIN Impact Capital 代表パートナー 秦雅弘

・株式会社けーあいファーム 代表取締役 五十嵐重明

・株式会社サラダボウル 代表取締役 田中進

・株式会社シトラスプラス 代表取締役 上野勉

・拓殖大学 国際学部 教授 竹下正哲

・株式会社千葉興業銀行 営業支援部 コンサルティング支援室部長代理

株式会社ちばくる 事業部担当部長 米岡俊

・東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員 武元忠雄

・有限会社トップリバー 代表取締役 嶋崎隼人

・株式会社日本農業 共同創業者 執行役員 農業開発事業本部

事業部COO 永田玲士

・農林中央金庫 食農法人営業本部 営業企画部部長（農業金融担当）高島竜馬

・東日本旅客鉄道株式会社 本社 マーケティング本部 くらしづくり・地方創生部門

観光・地域活性化ユニット 高橋大輔

・株式会社舞台ファーム 専務取締役 伊藤啓一

・株式会社北海道銀行 法人ソリューション部 アグリビジネス推進室長 松田尚樹

・鹿児島堀口製茶有限会社 代表取締役 堀口大輔

・株式会社森谷ファーム 代表取締役 森谷裕美





MC（司会）※50音順

タレント・ラジオパーソナリティー 川瀬良子

フリーアナウンサー・しばた農園 太細真弥

※登壇者の詳細・最新情報は公式サイトにて公開中

■開催概要

イベント名：Agri-Entrepreneur Summit 2026

開催日：2026年3月12日（木）

時間：Start12:00 （open11:00) Close 18:00

会場：みずほ丸の内タワー5階 MIZUHOフォーラム（東京都千代田区丸の内1-3-3)

参加費：1万円

参加方法：事前申込制

参加申込URL：https://agri-entrepreneur-summit2026.yuime.co.jp/apply/

申込期限：2026年2月20日

主催：YUIME株式会社

協賛：株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社

イベントURL：https://agri-entrepreneur-summit2026.yuime.co.jp/

■参加対象者

・生産規模拡大を目指す全国の生産者、最先端農業に興味がある生産者。

・農業界に興味がある企業関係者、ファンド、金融機関等。

・関係省庁および自治体関係者。

・アグリアントレプレナーを目指したい、または興味がある若者。

■YUIME株式会社

YUIME株式会社は「日本の一次産業を、世界の一流産業にアップデートする」というビジョンを掲げ、一次産業に特化した人材支援事業を展開しています。2019年4月1日に施行された改正出入国管理法の適用を受け、日本人および「特定技能1号」の資格を持つ外国人スタッフを、季節・地域・作物に応じて全国の生産現場にフレキシブルに派遣。特定技能における「派遣」および「登録支援機関」の両者を取り扱うパイオニア企業です。また2025年10月より日本人材の雇用就農を後押しする新サービス「本気の農業インターン」を立ち上げ、現在メンバーを募集中。（URL : https://honki-intern.com/）

本社：東京都港区赤坂1-4-1 赤坂KSビル5階

代表者：代表取締役 上野耕平

設立日：2012年7月

ＵＲＬ：www.yuime.co.jp(https://yuime.co.jp/index)



本件に関する報道関係者からの取材・お問い合わせはこちら

「アグリアントレプレナーサミット2026」事務局：pr@yuime.co.jp

