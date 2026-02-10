店頭販促のパートナーSPinno、サイクルベースあさひと共同で熊本市・静岡市の小学6年生向け「応援ノート」を制作。交通安全とサステナブルな自転車ライフを後押し

株式会社SPinno

株式会社SPinno（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：松原 秀樹、以下「SPinno」）は、株式会社あさひ（本社：大阪府大阪市、以下「あさひ」）が展開する自転車専門店「サイクルベースあさひ」と共同で、静岡県静岡市・熊本県熊本市の小学6年生に向け「応援ノート」を制作したことをお知らせいたします。

本ノートには、中学進学を控えて自転車利用が増える時期に合わせ、交通ルールを学べるクイズや安心・安全な自転車選びの目印「BAAマーク」の解説などを掲載。子どもたちに、交通ルールを守る大切さを広め、”長く大切に乗る”サステナブルな自転車ライフを後押しします。

配布先の学校からは「中学進学後の自転車通学に向けて、しっかり読もうと声かけして配った」「家に持ち帰って使いたいと児童が言っていた」などの声が寄せられました。

配布先は、中学生の自転車通学率が高いエリアという観点から熊本市・静岡市を選定し、約5,000人の小学6年生を対象としています。

サイクルベースあさひの「応援ノート」について

【イメージ】サイクルベースあさひの「応援ノート」 BAAマークを知ろう！- 対象：熊本県熊本市、静岡県静岡市の小学６年生 （約5,000人）- 配布部数：約5,500部（予備含む）- 配布方法：熊本市内／静岡市内の小学校（合計約60校）を通じて配布- 配布時期：2025年12月より順次

ノートの欄外や表紙裏面に、交通ルールや自転車にまつわるクイズ、BAAマーク（※1）の解説などを掲載し、自転車に「安全に乗ること」と「長く安心して使える自転車を選ぶこと」の大切さを伝える内容を目指しました。

※1・・・BAAマークとは

BAAマークは、日本で自転車を設計・製造する際にベースとなる工業規格JISを元に、一般社団法人自転車協会が定める約90項目もの厳しい業界の自主基準「自転車安全基準」に適合した自転車だけに貼付される「自転車協会認証（Bicycle Association Approved：BAA）」のマークです。また、BAAマークの付いた自転車は、原則すべての自転車構成部品を対象に、廃棄する際にかかる環境への負荷が高い6物質（水銀、六価クロム、鉛、カドミウム、PBB＝ポリ臭化ビフェニル、PBDE＝ポリ臭化ジフェニルエーテル）について基準を設け、負荷削減に取り組んでいます。

【参考】サイクルベースあさひ ぶろぐ・で・あさひ（「自転車でよく見るこのシール、BAAマークは安心のサイン(https://www.cb-asahi.co.jp/blog/howto/13910/)」内）／BAA公式サイト（「BAAマークのポイント(https://www.baa-bicycle.com/point.html)」内）

サイクルベースあさひの「応援ノート」、制作・配布の背景

中学進学は、通学に加え、塾・習い事など一人で行動する範囲が広がり、自転車の利用頻度も高まる時期です。その一方で、交通ルールの理解不足や日常利用による”慣れ”や油断が事故につながるケースも起こり得ます。

SPinnoは、あさひが大切にする「安全に自転車に乗ってほしい」という想いを、子どもたちが日常的に使うノートを通して届けることで、交通安全を繰り返し意識するきっかけにしたいと考え、本取り組みを共同で実施しました。

またSPinnoはこれまで、あさひの店頭販促パートナーとして、キャンペーン施策の検討支援、LP制作、採用動画制作などを支援してまいりました。本件では、クイズや漫画イラストの作成含むノートの構成・設計およびクリエイティブ制作全般を支援しています。

配布先の小学校から寄せられた声（一部抜粋）

・「中学に進学すると自転車通学をする子も出てくるので、しっかり読もう」と声かけしながら児童へ配布しました。

・児童から「家に帰って使おうと思う」といった声があった。

・自転車の安全や環境への配慮といった内容が、児童の生活に身近で理解しやすい。

・児童同士でも「自転車に乗るときはどうする？」といった会話が生まれる内容。

・児童の学びにつながる内容で、学校内で安心して配布・活用できるのでありがたい。

※コメントは、配布先の学校関係者からいただいたご感想をもとに、学校名・個人が特定されないよう一部編集・要約して掲載しています。

「応援ノート」とは？

『応援ノート』は、株式会社スフレが提供するサービスで、企業の想いや学びのコンテンツを掲載したノートを学校へ届ける取り組みです。配布エリアや学年を設定でき、ノートを通じて家庭内での会話や行動につながるコミュニケーション設計が可能です。

※SPinnoは本サービスの代理店として提供し、制作（デザイン等）を担当します。

＞＞「応援ノート」について(https://sfre.co.jp/service/)

会社概要

【株式会社あさひ】

大型自転車専門店「サイクルベースあさひ」を全国に550店舗以上展開（2025年12月末時点）。お客様にとって身近で何度でも訪れたくなる店舗づくりを続けています。

所在地：〒534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町三丁目11番4号

コーポレートサイト：https://corporate.cb-asahi.co.jp/

【株式会社SPinno（スピーノ）】

～Sales Promotionにinnovationを～

小売流通・メーカー企業様などを中心とし、店頭販促・プロモーションの支援を行う会社です。2016年より、販促クラウド「SPinno」の提供を開始しています。



所在地：〒103-0022

東京都中央区日本橋室町１丁目13番5号 日本橋貝新ＮＹビル ４階

設立：2009年4月

代表者：代表取締役CEO 松原 秀樹

資本金：2億8,458万円

-コーポレートサイト

https://www.spinno.co.jp/

-販促クラウド「SPinno」サービスサイト

https://www.spinno.com/

-販促・SPツールの総合カタログ（Web版）

https://www.spinno.com/SP-innovation10/