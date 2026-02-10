【横須賀市ふるさと納税】日頃の応援に感謝を込めて！バレンタイン&ホワイトデー特集！

株式会社スチームシップ

神奈川県横須賀市は、期間限定の特集「バレンタイン＆ホワイトデーキャンペーン！」をスタート。ふるさと納税を通じて応援してくださる皆さまへ感謝を込めて、横須賀自慢の逸品をお届けします。

▶ 楽天ふるさと納税 https://www.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/contents/valentine/

▶ ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/14201/25252?city-product_original

■ 季節特集（キャンペーン）開催にあたって

横須賀市には地域に根ざし、ものづくりを続けてきた人々がいます。そんな事業者（地域産業）にとって、原材料価格の高騰や社会環境の変化は、大きな課題となっています。

だからこそバレンタイン・ホワイトデーの季節に、このまちの事業者が大切にしてきた技術や想いを全国に発信。ふるさと納税の寄附を通して、継続的な産業の応援につなげていきます。

今回の特集では「横須賀の特産品で寄附者の暮らしを支えたい」という事業者の想いにより、このまちの文化と風土を感じられるラインナップが実現しました。

バレンタイン・ホワイトデーに大切な誰かを想って。毎日がんばる自分へのエールに。横須賀の「こころ温まるギフト」を届けます。

返礼品を通じたご支援は、横須賀市の次世代のまちづくりへと活用していきます。

■ あなたの日常を彩る、横須賀自慢のラインナップ

大切な方への贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりの品々をセレクトしました。その中の一例をご紹介します！

・【Sweet】地域で愛されてきた、心ときめくスイーツ。

冷凍ケーキの老舗製菓メーカーの逸品をはじめ、地元パティスリーのケーキ、大人気「マーロウ」のプリンなど、人気のスイーツを取り揃えました。

・【Dinner】すこし贅沢な美味しさが、大人の時間を演出。

創業明治43年の老舗「横須賀松坂屋」のウインナーや、ビール愛好家から高い評価を受ける「GRANDLINE BREWING」のクラフトビールなど、大人の贅沢を感じられる逸品をセレクト。

・【Relax】想いが込められた美味で、ほっとするひとときを。

「よい作物は、よい苗から」をモットーに丁寧に育てられたいちご。作り手の想いを大切に製造されたコーヒーなどをご用意しました。

■ キャンペーン概要

日頃の応援に感謝を込めて バレンタイン&ホワイトデーキャンペーン！

実施期間：2026年1月28日（水）～2026年3月14日（土）

対象サイト：

■ 横須賀市はこんなところ

神奈川県の三浦半島に位置する横須賀市。東は東京湾、南と西は相模湾に面した、三方を海に囲まれたまちです。黒潮の影響を受けた温暖な気候は、豊かな海の幸だけでなく、鮮やかなよこすか野菜や良質な畜産物も育みます。また、古くから海軍のまちとして栄えた歴史ある都市。伝統と異国文化、懐かしさと新しさが共存した多様な魅力があふれています。

■ 寄附金の使い道

本特集を通じて寄せられた寄附金は、以下のような取り組みに活用されます。

・『音楽・スポーツ・エンターテイメント』によるにぎわいのあるまちづくり

・市政全般に活用

・支えあう福祉のまちづくり

・子育て・教育充実のまちづくり

・未来につなぐ環境を守るまちづくり

株式会社スチームシップについて

スチームシップは自治体のふるさと納税業務を支援する会社です。2024年7月より神奈川県横須賀市のふるさと納税業務を一括で受託。返礼品の企画・開拓・管理や、Webページの立ち上げ・運営、地域事業者への技術支援（AI活用レクチャー等）、カスタマーセンターなどの業務を一括で請け負っています。

私たちの特徴のひとつは地域密着型ということ。地域に拠点をかまえ、地域に根ざして「地域のブランド価値」を上げていく。そして「まちのファンをつくる」という目標を掲げています。事業受託を機に事業所を開設した市町村も多数。自治体や事業者と連携しながら、地域の未来をよりよく輝かせるために支援を続けています。

ミッション：地域から、未来を変えていく。

ビジョン ：地域が積極的に選ばれる社会をつくる。

会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：405名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業

ホームページ：https://steamship.co.jp/