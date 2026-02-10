【ミッフィー】アロマと心地よい蒸気で、目元も気分もほぐれるミッフィーデザインのホットアイマスク。2枚入りサンクスギフト新発売
株式会社グローバルプロダクトプランニング
サンクスギフト（ホットアイマスク）おひさまの香り
サンクスギフト（ホットアイマスク）さくらんぼの香り
株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、世代を問わず世界中の人から愛されるmiffy（ミッフィー）デザインのホットアイマスクから、歓送迎の季節にぴったりのサンクスギフトを2月10日に発売します。
「おひさまの香り」と「さくらんぼの香り」が2枚セットになった気分もほぐれるアロマタイプで、リラックスタイムの贈り物に。
ミッフィー サンクスギフト（ホットアイマスク） 全2種
価格 550円（税込）
セット内容：ホットアイマスク2個
使用時間：約20分 快適温度：約40℃
●サンクスギフト おひさまの香り
●サンクスギフト さくらんぼの香り
ベッドに入ったミッフィーのデザインがキュートなホットアイマスク2枚入りのサンクスギフト。アロマタイプの温熱アイマスクは、心地よい蒸気で目と目元をじんわり温め、気分をほぐしてくれます。
※意匠 第1796109号
・スマホの使いすぎに ・PCの使いすぎに
・勉強をがんばった時に ・おやすみ前に
パッケージの包み紙でミッフィーを作って遊べる折り方付き。
※折り方考案：クツワ(株)
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com