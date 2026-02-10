【ミッフィー】アロマと心地よい蒸気で、目元も気分もほぐれるミッフィーデザインのホットアイマスク。2枚入りサンクスギフト新発売

写真拡大 (全6枚)

株式会社グローバルプロダクトプランニング


株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、世代を問わず世界中の人から愛されるmiffy（ミッフィー）デザインのホットアイマスクから、歓送迎の季節にぴったりのサンクスギフトを2月10日に発売します。


「おひさまの香り」と「さくらんぼの香り」が2枚セットになった気分もほぐれるアロマタイプで、リラックスタイムの贈り物に。



ミッフィー　サンクスギフト（ホットアイマスク）　全2種


価格 550円（税込）


セット内容：ホットアイマスク2個


使用時間：約20分　快適温度：約40℃



●サンクスギフト　おひさまの香り



サンクスギフト（ホットアイマスク）おひさまの香り

●サンクスギフト　さくらんぼの香り



サンクスギフト（ホットアイマスク）さくらんぼの香り


ベッドに入ったミッフィーのデザインがキュートなホットアイマスク2枚入りのサンクスギフト。アロマタイプの温熱アイマスクは、心地よい蒸気で目と目元をじんわり温め、気分をほぐしてくれます。


※意匠 第1796109号



・スマホの使いすぎに　　・PCの使いすぎに　


・勉強をがんばった時に　・おやすみ前に






パッケージの包み紙でミッフィーを作って遊べる折り方付き。



●GPPオンラインショップなどで販売


https://www.gpp-shop.com/shop/e/eC60210A0/



●製品お問い合わせ先


グローバルプロダクトプランニング


03-3770-6170


https://www.gpp-shop.com/






　　　※折り方考案：クツワ(株)

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com