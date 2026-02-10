ボークス、スペイン発「水性ホビー塗料の常識を変える」ファレホ「TMM」シリーズを2月28日再販

株式会社ボークス

プラモデル・玩具商品の企画、製造、小売を手掛けるボークス株式会社（京都市下京区）は、スペイン・Vallejo（ファレホ）社製の模型用水性塗料「トゥルーメタリックメタル（True Metallic Metal、以下 TMM）シリーズ」を、2月28日（土）より再販いたします。本シリーズは昨年12月27日の日本初販売からわずか1週間足らずで、ほぼ全てのカラーが完売となる程の大人気を博した事を受け、緊急再入荷が決定しました。

ファレホとは、そしてTMMシリーズとは

ファレホ「トゥルーメタリックメタル」単品（一例）

ファレホ社は、スペイン・バルセロナに本社を構える模型・ミニチュア用水性塗料のトップメーカー。人体に優しく、扱いやすい水性塗料を中心に、筆、ウェットパレット等多彩な塗装関連商品も幅広く展開し、初心者から上級者まで、幅広いホビーユーザーに愛用されています。日本ではボークスが2009年から輸入総代理店を務めており、約1100種を超えるラインナップを日本のモデラーにお届けしています。

TMMシリーズは、ファレホ社がこれまでの技術とノウハウの粋を集め、従来の金属塗装表現を完全に再構築して開発した、「金属質感を直感的に表現できる」革新的なシリーズです。

当シリーズは、同じくファレホ社が開発した「BSLシステム（「ベース」「シェード」「ライト」の塗料3種を組み合わせて使用する事で、立体物が持つ「光と影」を自然に再現できるミニチュア塗装における色彩構成）」を金属塗装表現にも採用したシリーズです。商品ラインナップには、この「ベース」「シェード」「ライト」が同色名で収録されています。

スターリングシルバー

(ベース色)

スターリングシルバー

(シェード色)

スターリングシルバー

(ライト色)

スターリングシルバー

（エアブラシ用）

20色種、全80色構成からなる多彩な金属色（メタルカラー）は、多くのホビーユーザーが塗装時に直面する「どの色を選ぶとイメージ通りになるか？」の的確な色選びを、BSLシステムに基づいて揃える（同色名をグループで揃える）事で直感的に解決します。

※20色種×「ベース」「シェード」「ライト」＋「エアブラシ用（ベースと同色）」の4種で、全80色構成。

20色種の中には、メタルカラー定番の「金」や「銀」、「黒鉄色」だけでなく、赤、青、黄、緑、紫などファンタジーやアニメキャラクターにふさわしい色も幅広くラインナップされています。色見本は公式ウェブサイト(https://hobby.volks.co.jp/brand/vallejo/truemetallicmetal.html)をご覧ください。

12月27日に初発売＆即完売、発売直後からSNSを中心に大反響

ファレホ社はスペイン本国で2025年11月にこのシリーズを発売。ボークスではスペイン・ファレホ社からの情報を受け、冬のホビーシーズンに間に合わせるべく緊急輸入を決定。12月中旬にはSNSでのテスターキャンペーンも開催し、12月27日に初販売を行いました。

従来の金属塗装表現とは全く違うコンセプト、これまでの水性メタルカラーを大きく上回る塗装性能、豊富なカラーラインナップは、SNSを中心に「塗るホビー」を愛好するホビーファンの間でたちまち話題に。ボークスでは初回販売時、空輸で輸送するには限界に近い量の輸入を行っていたのですが、発売から一週間を待たず、ほぼ全てのカラーが完売。大反響を受け、スペインから再度の緊急空輸を実施決定、併せて「TMMカラーセット8種」の緊急予約受付を開始しました。

そして、いよいよ2月28日、ホビーファン待望の日本再上陸となります。

■2月28日：販売商品ラインナップ

●単品版（全80色）：18ml

20色種×4種「ベース」「シェード」「ライト」＋「エアブラシ用」

●4本セット（全8種）：18ml

ラインナップから8色種を抜粋、「ベース」「シェード」「ライト」＋「エアブラシ用」の各色種4本が1セット。

※4本セットの販売は、店舗はご予約分のお届けのみ。通常販売はホビー天国オンラインストアのみとなります。

ファレホ「トゥルーメタリックメタル」4本セット（一例）

●新製品：洋書「トゥルーメタリックメタル BSLシステム（TRUE METALLIC METAL BSL System）」

ファレホ社が発行する新刊書籍も、塗料の再販と同時に発売。世界的ミニチュアペインター、アンヘル・ヒラルデス氏とペドロ・ゴンサレス氏がTMMシリーズを使用した、塗装技法の豪華解説書です。

※当製品は英語版のみとなります。日本語版はございません。

「トゥルーメタリックメタル BSLシステム」書影

本書はTMMシリーズの基礎、およびBSLシステムをメタリック塗料に応用する方法を解説。立体感と光の表現の原理を学ぶことで、より精密でコントロールされた、表現力豊かな塗装を実現できます。また、メタリックにおける色彩理論、色彩調和、コントラストについても詳しく掘り下げ、「色の選択がメタリック塗装の仕上がりにどう影響するか」を実践的に理解できるようになっています。

ツールの選び方、筆の使い方、基本テクニック、エアブラシ専用テクニックに加え、著者の豊富な経験から得られた数々のテクニックが満載。各章では、それぞれの色の特性、視覚効果、光との関係性、そしてBSLシステムで立体感と色彩の豊かさを引き出す効果的な配色を分析。まさに、ファレホTMMシリーズを最大限に活用するための理想的なガイドブックです。

■TMMを構成する「BSLシステム」

「トゥルーメタリックメタル BSLシステム」ページ（一例）

TMMは、ファレホ社が提唱する「BSLシステム」に基づいて開発されています。金属らしい深みと反射を成立させるため、3段階の色構成を体系化したもので、同じ色名ごとに「ベース色」「シェード色」「ライト色」「エアブラシ用」の4種がグループとなっています。

基調となる「ベース色」は、超微細メタリック粒子を採用しており、特にミニチュア模型に適した繊細な金属光沢を実現。筆塗りでは塗料が自然に伸び、粒子が均一に広がるため、一般的なメタリック塗料で起こりがちな「金属粉の偏り」を抑制し、滑らかな金属面を形成します。また隠蔽力が非常に高く、下地の影響を受けにくい点も大きな特長です。

「シェード色」は、ベース色の光沢を損なわない半光沢のクリア系メタリック。主に金属の溝部分や奥まった形状へ落ちる「影」を強調するために設計されており、窪みや溝に流し込むように塗ってラインを際立たせる使い方から、筆で陰影を引き締める使い方まで幅広く対応します。透明度が高いため、ベース色の質感を生かしつつ金属特有の鈍い陰影や赤み・青みをコントロールできるのも魅力です。

「ライト色」は、金属に当たる光の反射を再現するためのハイライト専用カラー。ベース色より明度を高く設定するだけでなく、粒子の輝度も調整されているため、境界を自然につなぐグラデーションが容易に形成できます。面のエッジに軽く乗せるだけで金属のシャープさが際立ち、ミニチュアの立体感を格段に向上させることができます。

さらに、エアブラシ派のユーザーに向けた「エアブラシ用」はベース色と同色で、あらかじめ吹き付け塗装に最適な濃度に希釈されているため、そのまま吹き付けるだけでムラのない金属面を再現可能。発色も強いため、ロボットや戦車の装甲、フィギュアの武器など、大面積の金属塗装も短時間で美しく仕上がります。

ボークススタッフによる、TMMを駆使したミニチュアの塗装例。使用キットはワールドミニズ・リンボディビジョン209社製「マヤ（75mm）」：8,800円（税込）

TMMは暖色・寒色系の金属表現、温度差のある光の再現など、従来の水性メタリック塗料では再現が難しい「深みのある金属感」と「滑らかな塗膜」を兼ね備え、初心者から上級者まで幅広く扱える画期的シリーズです。ファンタジーやスチームパンク、SFなど、ジャンルを問わず様々なプラキットやレジンキットで、色選びに悩む事なく気軽にお楽しみいただけます。

■ボークスについて

ボークスは1972年に京都で設立。ガレージキットやドール、模型用工具をはじめ、多彩なホビー商品の企画・製造・小売を展開しています。2009年以降、ロボットやスケールモデルの自社製プラモデルを本格的に展開しており、それに呼応してファレホをはじめ模型関連用品の取り扱いも拡大しております。企業理念「ホビーは心の支え!!」「知的好奇心をあなたと共に!!」のもと、「作るホビー」「塗るホビー」を通じて、創意工夫の喜びを全世界のあらゆる世代へお届けしてまいります。

■商品情報

商品名：ファレホ トゥルーメタリックメタル

仕様：水性アクリル塗料／18ml

種類数：単品全80種（20色種×4種）、セット全8種（4本セット）

価格：単品各517円（税込）、セット：各1,980円（税込）

取扱い店舗：単品＝全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストア / セット＝ホビー天国オンラインストア

商品名：トゥルーメタリックメタル BSLシステム

仕様：洋書（ページ数：100ページ、サイズ：210 x 297 mm、重量：600 g）

価格：7,128円

取扱い店舗：全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストア

【会社概要（ボークス）】

商号： ボークス株式会社

設立： 1972年12月

代表取締役： 重田 せつ

所在地： 京都市下京区七条御所ノ内中町60

資本金： 9,800万円 （未上場）

事業内容： 模型・ホビー商品の小売、卸、製造

URL： https://www.volks.co.jp/

ボークス店舗情報：https://hobby.volks.co.jp/shop/

ボークス公式 ホビー天国オンラインストア：https://hobby.ec.volks.co.jp/

ボークス ホビー企画室公式X： @volks_hobbydept

ファレホ ボークス公式X： @Vallejo_VS

ファレホ特設サイト： https://hobby.volks.co.jp/brand/vallejo/

【本件に関するお問い合わせ先】

ボークス ホビー企画室

TEL ： 075-325-1171 （平日11：00～18：00 土日祝日を除く）

Email ： webmaster@volks.co.jp

創作造形(C)造形村/ボークス