【岐阜県庁】県民向けAIチャットボット「AIナビゲーター（スマート公共ラボ AIコンシェルジュ）」を公開

岐阜県庁（以下、「岐阜県」）公式ホームページとLINE公式アカウントに「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」を活用して、県民向けの対話型AIチャットボット「AIナビゲーター」をリリースしました。本サービスは、自治体の住民対応を効率化し、住民生活の利便性向上を目指した新しい取り組みです。

■「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」の概要

岐阜県において「AIナビゲーター」として提供している「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」は、住民からの質問や問い合わせを受け付け、AIが応答するサービスです。この仕組みは、住民からの問い合わせを受け付け、Azure AI SearchやGoogle Custom Searchを活用して必要な情報を迅速に取得します。その後、Azure OpenAI Serviceを通じて自然な言葉で回答を生成する仕組みです。これにより、住民は24時間365日、迅速かつ的確なサポートを受けることが可能になります。

■「AIナビゲーター」の利用方法

本サービスは岐阜県のホームページまたはLINE公式アカウントからご利用いただけます。

利用方法1：岐阜県ホームページから

岐阜県ホームページ(https://www.pref.gifu.lg.jp/)左下のアイコンをクリックすることで立ち上げることができます。

利用方法2：岐阜県LINE公式アカウントから

まずは岐阜県LINE公式アカウント(https://lin.ee/RJHv1Wp)を友だち追加します（下記のQRコードからも友だち追加できます）。

次に、リッチメニューの「AIナビゲーター」をタップすることで立ち上げることができます。

■ 導入の理由、目的

「AIナビゲーター」の導入により、以下のメリットが期待されます。

■ 今後の展望

- 住民サービスの迅速化と24時間対応。- 職員の業務負担軽減と業務効率化。- データ活用による住民ニーズの把握とサービス向上。

今後も他自治体へのさらなる展開を視野に入れております。プレイネクストラボは、技術と多様性を駆使し、住民サービスの向上を目指す自治体とともに、より良い未来を築く取り組みを続けてまいります。