「国際ホテル・レストラン・ショー」に金属・繊維・木・漆など、新潟県内の14事業者とともに初出展

公益財団法人にいがた産業創造機構

　公益財団法人にいがた産業創造機構（本部：新潟市、以下NICO）は、「新潟県の産業をもっと元気に」を使命に、チャレンジする企業を応援しています。
　この度、NICOでは、新潟県内事業者のホテル・レストラン市場への販路開拓と情報発信を目的に、県内14 事業者による合同ブースで「国際ホテル・レストラン・ショー」に初出展いたします。
　当ブースでは、ホテルの一室をイメージした空間に仕立て、金属・繊維・木・漆など様々な素材や技術を持つ県内企業が、それぞれの個性を活かしたプロダクトやマテリアルをシーンに合わせてご提案します。


　ぜひご来場・ご取材の上、広く報道等でお取り上げくださるようお願いいたします。



■会期

　令和８年２月 17 日（火）～２月 20 日（金）


■場所

　東京ビッグサイト 西展示棟（東京都江東区有明 3-11-1）


　小間番号：Ｗ１-Ｑ１０


■出展企業及び主な出展予定商品

　1　(有)アイデアセキカワ　燕市

　　ブラックトングシリーズ、TRUSスプーン・フォーク 等






　2　(株)アオ　糸魚川市

　　立体織りガーゼタオル、ガーゼブランケット 等






　3　(株)青柳　十日町市

　　AOYAGI KIMONO ART、本桶辻ヶ花振袖 等




　4　(株)太田材木店　柏崎市

　　IKIRUKI egg（木のソファー）


　




　5　(株)大湊文吉商店　加茂市

　　秋田杉組子 屏風「新潟県」、乱れ組子（行灯） 等


　




　6　SANOYOI -咲の宵-　新潟市

　　枯吹盆栽　(KABUKU BONSAI)


　




　7　(株)新越ワークス　燕市

　　輻射タイプ　RS-mini（ペレットストーブ）




　8　ストーリオ(株)　小千谷市

　　錦鯉の金漆器、タンザクランプ 等


　




9　(株)タケダ　燕市

　ALIGN LINE SHOE HORN、PRIMARIO カトラリーレスト 等


　




　10　(株)トミタ　燕市

　　艶麗ボード、艶麗チタンシャンパンクーラー 等


　




　11　新潟漆器製造(株)　新潟市

　　建材・インテリア向けパネル、飲食店向け食器・酒器




　12　(株)野崎製作所　三条市

　　GRAVIMORPH（動くアート リラックスアイテム）


　




　13　山崎金属工業(株)　燕市

　　YUENシリーズ、アクアティックシリーズ、カレー賢人 等




　14　(株)和田挽物　燕市

　　GRIND（サインペン）、Date（卓上カレンダー） 等


　