「国際ホテル・レストラン・ショー」に金属・繊維・木・漆など、新潟県内の14事業者とともに初出展

公益財団法人にいがた産業創造機構

公益財団法人にいがた産業創造機構（本部：新潟市、以下NICO）は、「新潟県の産業をもっと元気に」を使命に、チャレンジする企業を応援しています。

この度、NICOでは、新潟県内事業者のホテル・レストラン市場への販路開拓と情報発信を目的に、県内14 事業者による合同ブースで「国際ホテル・レストラン・ショー」に初出展いたします。

当ブースでは、ホテルの一室をイメージした空間に仕立て、金属・繊維・木・漆など様々な素材や技術を持つ県内企業が、それぞれの個性を活かしたプロダクトやマテリアルをシーンに合わせてご提案します。

ぜひご来場・ご取材の上、広く報道等でお取り上げくださるようお願いいたします。

■会期

令和８年２月 17 日（火）～２月 20 日（金）

■場所

東京ビッグサイト 西展示棟（東京都江東区有明 3-11-1）

小間番号：Ｗ１-Ｑ１０

■出展企業及び主な出展予定商品

1 (有)アイデアセキカワ 燕市

ブラックトングシリーズ、TRUSスプーン・フォーク 等

2 (株)アオ 糸魚川市

立体織りガーゼタオル、ガーゼブランケット 等

3 (株)青柳 十日町市

AOYAGI KIMONO ART、本桶辻ヶ花振袖 等

4 (株)太田材木店 柏崎市

IKIRUKI egg（木のソファー）

5 (株)大湊文吉商店 加茂市

秋田杉組子 屏風「新潟県」、乱れ組子（行灯） 等

6 SANOYOI -咲の宵- 新潟市

枯吹盆栽 (KABUKU BONSAI)

7 (株)新越ワークス 燕市

輻射タイプ RS-mini（ペレットストーブ）

8 ストーリオ(株) 小千谷市

錦鯉の金漆器、タンザクランプ 等

9 (株)タケダ 燕市

ALIGN LINE SHOE HORN、PRIMARIO カトラリーレスト 等

10 (株)トミタ 燕市

艶麗ボード、艶麗チタンシャンパンクーラー 等

11 新潟漆器製造(株) 新潟市

建材・インテリア向けパネル、飲食店向け食器・酒器

12 (株)野崎製作所 三条市

GRAVIMORPH（動くアート リラックスアイテム）

13 山崎金属工業(株) 燕市

YUENシリーズ、アクアティックシリーズ、カレー賢人 等

14 (株)和田挽物 燕市

GRIND（サインペン）、Date（卓上カレンダー） 等