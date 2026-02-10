「国際ホテル・レストラン・ショー」に金属・繊維・木・漆など、新潟県内の14事業者とともに初出展
公益財団法人にいがた産業創造機構（本部：新潟市、以下NICO）は、「新潟県の産業をもっと元気に」を使命に、チャレンジする企業を応援しています。
この度、NICOでは、新潟県内事業者のホテル・レストラン市場への販路開拓と情報発信を目的に、県内14 事業者による合同ブースで「国際ホテル・レストラン・ショー」に初出展いたします。
当ブースでは、ホテルの一室をイメージした空間に仕立て、金属・繊維・木・漆など様々な素材や技術を持つ県内企業が、それぞれの個性を活かしたプロダクトやマテリアルをシーンに合わせてご提案します。
■会期
令和８年２月 17 日（火）～２月 20 日（金）
■場所
東京ビッグサイト 西展示棟（東京都江東区有明 3-11-1）
小間番号：Ｗ１-Ｑ１０
■出展企業及び主な出展予定商品1 (有)アイデアセキカワ 燕市
ブラックトングシリーズ、TRUSスプーン・フォーク 等
2 (株)アオ 糸魚川市
立体織りガーゼタオル、ガーゼブランケット 等
3 (株)青柳 十日町市
AOYAGI KIMONO ART、本桶辻ヶ花振袖 等
4 (株)太田材木店 柏崎市
IKIRUKI egg（木のソファー）
5 (株)大湊文吉商店 加茂市
秋田杉組子 屏風「新潟県」、乱れ組子（行灯） 等
6 SANOYOI -咲の宵- 新潟市
枯吹盆栽 (KABUKU BONSAI)
7 (株)新越ワークス 燕市
輻射タイプ RS-mini（ペレットストーブ）
8 ストーリオ(株) 小千谷市
錦鯉の金漆器、タンザクランプ 等
9 (株)タケダ 燕市
ALIGN LINE SHOE HORN、PRIMARIO カトラリーレスト 等
10 (株)トミタ 燕市
艶麗ボード、艶麗チタンシャンパンクーラー 等
11 新潟漆器製造(株) 新潟市
建材・インテリア向けパネル、飲食店向け食器・酒器
12 (株)野崎製作所 三条市
GRAVIMORPH（動くアート リラックスアイテム）
13 山崎金属工業(株) 燕市
YUENシリーズ、アクアティックシリーズ、カレー賢人 等
14 (株)和田挽物 燕市
GRIND（サインペン）、Date（卓上カレンダー） 等