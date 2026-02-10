【2/25(水)14:00-15:00開催】形骸化したPマーク運用を立て直す！現場で使える Pマーク運用改善セミナー～ 専門家が解説する、負担を減らし成果を高める3つの視点 ～

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、2/25（水）14:00-15:00「明日から始める！Pマーク運用改善セミナー ～ Pマーク運用の負担をラクにする3つのポイント～」を開催します。

「Pマーク（プライバシーマーク）運用を効率化したいが、何から手をつければ良いか分からない…」 「現在のPマーク運用方法を根本的に見直したい」という方へ向け、Pマークの専門家が運用の効率化を進める3つのポイントや、負担を劇的に減らす新しい実践法を分かりやすく解説します。

・開催の背景

近年、多くの企業でPマーク（プライバシーマーク）を運用されている一方で、「形骸化している」「特定の担当者に運用が偏っている（属人化）」といった課題を抱えているケースが少なくありません。

Pマークの運用が形骸化・属人化してしまうと、本来得られるべき実効性が失われ、担当者の運用負担も増大し、「ムダの多い作業」になってしまいます。

「Pマーク（プライバシーマーク）の運用を効率化したいけど何から始めれば良いのか分からない…」「今の運用方法を根本的に見直したい」といったお悩みを抱えるご担当者様は非常に多いのではないでしょうか。

そこで今回、形骸化したPマークの実効性を回復させ、運用負担を劇的に軽減することを目的とした

『明日から始める！Pマーク運用改善セミナー ～Pマーク運用の負担をラクにする3つのポイント～』を開催いたします。

本セミナーでは、Pマークの専門家が、運用を効率化する3つのポイントや、負担を減らす新しい実践法を分かりやすく解説。その実現手段として、ツールの具体的な活用法もご紹介し、参加企業の自律的な運用改善を実現できるよう支援します。

◎こんな方におすすめ：

・Pマーク（プライバシーマーク）の運用を効率化したいが、何から始めれば良いか分からない方

・現在のPマーク（プライバシーマーク）運用方法を根本的に見直したいと考えている方

・Pマーク（プライバシーマーク）の運用負担を軽減し、本来の業務に集中したい担当者様

・開催概要

日時：2026年02月25日（水）14:00～15:00

場所：ZOOMを利用したオンライン開催

主催：認証パートナー（株式会社スリーエーコンサルティング）

講師：シニアコンサルタント 清水健司

内容：

（１）Pマーク運用の効率化を進める3つのポイント

（２）負担を減らす！新しいPマーク運用の実践法

（３）Pマークアシストについて

（４）質問タイム

※当日、一部内容にご変更がある可能性があります。

当社でお申込みを確認しましたら、ご参加用のZOOM URLをメールにてお送りいたします。

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

■書籍出版情報

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：258名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

