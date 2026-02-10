海老名マルイが小学生とコラボ！地元野菜を使ったレトルトカレーを開発・販売決定！

株式会社丸井グループ

海老名マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fにて、「すきを大好きに ともに未来を築こう！彩る『えびなシティ』」プロジェクトの一環として、海老名市立大谷小学校6年生が海老名産野菜を使用し商品開発し「小さい子供でも食べられる甘口いちごカレー」を数量限定で販売いたします。

■「小さい子供でも食べられる甘口いちごカレー」について

海老名市立大谷小学校6年生と(株)幕明さまと海老名マルイの共同プロデュースにより誕生した、レトルトカレーです。

昨年度（5年生時）「地産地消」をテーマに、海老名市の野菜農家さんを応援するプロジェクトを始動させ、その中で地域イベントにて野菜販売、販売所の看板作成から野菜の試食会に取り組みました。

今年度（6年生時）では「昨年度の経験を活かし、海老名市の野菜農家さんを応援しながら海老名の良さを伝えるには何ができるか？」を考え児童たちによる話し合いを行い、レトルトカレーの商品開発を行うこととなりました。

海老名産のさつまいも・じゃがいも・人参を使用し、小さいお子さまから大人まで幅広い世代に食べてもらいたい思いから、いちごピューレを使用し「甘味を加える」という工夫も施しています。

生徒の皆さんは、この取り組みを通して、実際の野菜の流通、加工の過程に触れることができ、自分たちの「応援」がどのように商品化されて多くの方々に届くか、を体験できました。

■「すきを大好きに ともに未来を築こう！彩る『えびなシティ』」について

大谷小学校の総合的な学習の時間の一環として始まった取り組みです。

「海老名をもっとすてきなところだと思ってもらえるよう、みんなで海老名の街と未来を築いていきたい」という子どもたちの想いが込められています。

本取り組みでは、海老名市農業支援センターをはじめとする地域の農業関係者の皆さまにご協力をいただき、海老名産農産物の生産状況や、地域農業が持つ魅力について学ぶ機会を創出しています。

また、農業と福祉が連携する「ノウフク」の取り組みとして、神奈川セルプセンターの協力のもと、地域福祉が関わる形で商品づくりを進め、地域の多様な担い手が参画するプロジェクトとなりました。

私たち海老名マルイも、生徒の皆さんの想いや学びを学校の中にとどめず、地域社会へとつなげていくため、商品企画や売場づくりに関するアドバイス、地域共創の場づくりや情報発信のサポートを通じて、実践の場を支えてまいりました。

■発売記念！購入者特典をプレゼント！

１.購入特典第一弾（2月11日（水・祝）～なくなり次第終了）甘口いちごカレー2個購入で福神漬けプレゼント

２.購入特典第二弾（2月14日（土）・15日（日）限定。なくなり次第終了）甘口いちごカレー4個購入で大谷小学校6年生オリジナルデザインクリアファイルプレゼント

どちらも数量限定となりますので、お早めにお求めください。

■販売概要

開催日 ：2月11日（水・祝）～2月15日（日）

開催時間：10:00～18:00 ※生徒による販売は17:00まで

場 所：海老名マルイ1F食品フロア イベントスペース

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。詳しくは海老名マルイHPをご覧ください

