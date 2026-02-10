個人投資家が選ぶ「Fund of the Year2025」アクティブ部門でコモンズ30ファンドが5位を受賞いたしました

コモンズ投信株式会社

コモンズ投信株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊井 哲朗、以下「コモンズ投信」）が運用するコモンズ30ファンドが『個人投資家が選ぶFund of the Year2025』のアクティブ部門で5位を受賞いたしました。

表彰式でのスピーチの様子

個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year2025

https://www.fundoftheyear.jp/2025/

コモンズ投信について

コモンズ投信は、2009年1月より運用している長期投資ファンド「コモンズ30ファンド」において、「対話による価値創造」を掲げてまいりました。

「投資は、未来を信じる力」をスローガンにその力を育む場として、「対話」を重視した運用・イベントの実施、こどもたちと社会をつなぐ取組みを積極的に行っております。



また、独立系直販投信会社として、長期的な視座のもと、受益者と投資先企業の対話の場を設け、価値の共創にも取り組んでいます。

当ファンドをご推薦いただいた皆さまからの声

・ 寄付の仕組みや受益者向けイベントなど、単なる投資にとどまらず、自分の人生を豊かにしてくれる場を提供してくれます。こんな運用会社は稀有な存在です。



・ ﻿「コモングラウンド」として、より良い未来に向けた意思あるお金の循環をつくられていることがとても魅力的です。私の一番の推しファンドです！今回は投票対象外ですが、コモンズ・グローバル 30ファンドも楽しみにしています！



・﻿ 毎月の運用報告が丁寧でわかりやすく、保有していて安定感があります。また、信託報酬の1%を寄付に回すところも好き。

その寄付先をファンド保有者も選択できる仕組みも素敵です。

・ 運用会社との対話ができていて、さらに我々投資家との対話が出来ていると感じています。



・ ﻿10年以上積み立てています。一時的にインデックスに負けても長期的に見ればよいファンドで、組み入れ銘柄もむやみに増やさず30に絞っているのは評価できます。



・﻿ 平均保有期間 13 年超は驚異的です。「売らなくても良い会社しか買わない」を体現しており、組入企業との信頼関係があるがゆえに、投資家と企業との対話の場を作れるのでしょうね。



・ 投資哲学だけでなく寄付の仕組みも含めて、素晴らしいファンドであり、今後とも応援していきたいと思います。

このようにたくさんの方々がファンドの哲学を理解し、投資先企業やお客さまとの対話姿勢に共感、支持くださること、大変うれしく心強く思っています。

深く感謝申し上げるとともに、これを大きな励みとして参ります。

今後もご期待ください。

【コモンズ投信会社概要】

商号：コモンズ投信株式会社

金融商品取引業者(投資運用業・第二種金融商品取引業者)

関東財務局長(金商)第2061号

代表者：代表取締役社長 伊井 哲朗

所在地：〒107-0062 東京都港区青山2-5-17 ポーラ青山ビル16階

設立：2007年11月

事業内容：投資信託の設定・運用及び販売

加入団体：一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

URL：https://www.commons30.jp



【お客様からのお問い合わせ先】

コモンズ投信コールセンター

電話：03-5860-5706 （平日10時～16時）

【コモンズ30ファンドのリスクと費用はこちら】

https://www.commons30.jp/fund30/risk-cost/

【本件に関する問い合わせ先】

マーケティング部

電話：03-5860-5709

メール：pr@commons30.jp