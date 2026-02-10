【WWDJAPAN】「ビューティテイスト・トーキョー2026」を2月21日に開催！

株式会社INFASパブリケーションズ



「WWDBEAUTY」は2月21日、セルフコスメにフォーカスしたイベント「ビューティテイスト・トーキョー 2026（BEAUTY TASTE TOKYO 2026）」を、東京・新宿のLUMINE 0で開催します。


本イベントは、午前の部をビューティ業界関係者向け、午後の部を一般来場者向けとした2部構成で実施します。



午前の部では、TikTok、BeRealビューティ業界におけるSNSマーケティングの最新動向をテーマにしたトークセッションや業界関係者らによる来場者同士のミートアップを行います。



またブースエリアでは、各ブランドの世界観をご覧いただけるほか、「WWDBEAUTY」ベストコスメ2025下半期を先行発表！



■開催概要


開催日：2026年2月21日（土）11:00～12:30（開場：10:30~）


会場：LUMINE 0 (NEWoMan新宿 5F)


参加費：無料


参加方法：事前招待制（定員に達し次第締め切り）


特設サイト：こちらからアクセス(https://www.wwdjapan.com/c/beauty-taste-tokyo/)
＊当日QRコードにて受付（お名刺もお持ちください）


＊ライブ配信はありません


事前登録はこちら :
https://beauty-taste-tokyo2026.peatix.com/

■午前の部トークセッション概要


「ビューティ×デジタルマーケティング最前線 - TikTok、BeRealから読み解く“今、効く戦略”」


登壇者：


柴田明宏／TikTok for Business Japan グローバル・ビジネス・ソリューションズ FMCG グループ責任者


武井俊一／TikTok for Business Japan グローバル・ビジネス・ソリューションズ FMCG担当マネージャー


笹川明人／BeReal日本事業責任者


大友淑／BeRealアカウントエグゼクティブ


村上要／「WWDJAPAN」編集長






※午前の部は業界関係者のみとなります。一般応募は受け付けておりません。


※午後の部は、一般抽選制でのご参加となります。詳細は特設サイト(https://www.wwdjapan.com/c/beauty-taste-tokyo/)をご確認ください。


※トークセッション終了後、来場関係者同士のミートアップを行います。



■来場特典


・もれなく紙面「WWDBEAUTY」2/23号「ベストコスメ2025下半期」特集をお渡しいたします。


・「ビューティテイスト・トーキョー 2026」のロゴ入りコスメ付きバッグをプレゼント
※バッグの内容はランダムになりますのであらかじめご了承ください。


事前登録はこちら :
https://beauty-taste-tokyo2026.peatix.com/


「ビューティテイスト・トーキョー2026」問い合わせ先
「WWDJAPAN」カスタマーサポート
support@infaspub.co.jp




「WWDJAPAN」について


1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。



公式サイト


WWDJAPAN（Web）：https://www.wwdjapan.com


SNSアカウント


Instagram： https://www.instagram.com/wwd_jp/


X（旧Twitter）：https://twitter.com/wwd_jp


Facebook：https://www.facebook.com/wwdjapan


YouTube：https://www.youtube.com/@WWDJAPAN


TikTok：https://www.tiktok.com/@wwd_japan