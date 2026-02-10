猫ちゃんにまつわるグッズが大集合！「猫WEEK vol.４」を神戸マルイにて期間限定開催！

株式会社丸井グループ

神戸マルイ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fカレンダリウム1にて、『猫WEEK vol.4in神戸マルイ』を開催いたします。丸井では当イベントをはじめ、一人ひとりの「好き」を応援するイベントを拡大しております。

■猫好きさん集まれ！『猫WEEK vol.4 in 神戸マルイ』

今回で4回目の開催となる『猫WEEK vol.4 in 神戸マルイ』は、見ているだけで思わず頬がゆるむ猫ちゃんモチーフの雑貨や、心をくすぐるアート作品など、猫愛あふれるショップが大集結！

猫ちゃんと暮らしている方はもちろん、写真を見るだけで癒やされる“猫好きさん”まで、すべての猫派の心をわしづかみにするイベントです。

さらに、神戸マルイ入口前三宮センター街では「ネコのバス」保護猫譲渡会を同時開催。新しい家族との出会いを応援しながら、楽しみを通してやさしく“猫との共生”を考えるきっかけを届けます。

かわいいも、癒やしも、やさしさも。すべてが集まる猫づくしの特別な時間を、ぜひ神戸マルイでお楽しみください。

※期間中イベントで商品をご購入いただいた方に、キャットフードのプレゼントを行っております

提供：ネスレ日本株式会社「ネスレ ピュリナ ペットケア」

■あっちもこっちも猫がたくさん！（ショップ一例）

「猫カフェ 猫の屋おでん」

さまざまな背景をもつ猫たちとふれあいながら、猫を取り巻く社会のことをやさしく知っていただける猫カフェです。

飼育に関するご相談や、無理のない飼い方のご提案、新しいご家族とのご縁つなぎ、保護猫活動や譲渡会の開催などを通して、人と猫が幸せに暮らせる未来を応援しています。

2026年春に7年目を迎える「猫の屋おでん」では、お店の想いに共感してくれた画家さんや作家さん、イラストレーターさんと一緒に、アパレルや雑貨などのオリジナルグッズも制作。

年に数回、イベントにも出店しながら、猫の魅力とやさしい輪を広げています。

https://www.instagram.com/nekonoya_oden/

「Deep snow」

黒いワイヤーで一本一本ていねいに仕上げた、思わず見入ってしまう猫のワイヤーアートが並びます。

ちょこんとおすわりする姿、のんびり歩く後ろ姿、ふとこちらを見るしぐさまで。

猫ならではの愛らしさと気まぐれな表情を、そのまま閉じ込めたような作品たちが並びます。お部屋に飾るだけでほっこり癒やされるので、猫好きさんへのプレゼントにもおすすめです。

立体だからこそ伝わる、くるんとしたしっぽや丸い背中のかわいさを、ぜひご覧ください。

https://www.instagram.com/deepsnow_art/

「GATTO」

兵庫県の靴工房が丁寧に仕立てる、ネコモチーフの革小物。

日々の暮らしにそっと寄り添うシンプルなデザインの中に、思わず微笑んでしまう猫のかわいらしさを閉じ込めました。手に取るたび、心がふっとやわらぐようなアイテムをお届けしています。

また、売上の一部は保護猫団体「公益財団法人どうぶつ基金」へ寄付され、猫たちのしあわせな未来を支える活動にもつながっています。

20匹の猫からお選びいただき、お名前を入れられるオーダーアイテムもご用意。愛猫とお揃いにしたり、大切な思い出の猫ちゃんを重ね合わせたり。猫との時間を、さりげなく日常に取り入れてみませんか。猫好きな方への贈り物にも、上品で心温まるひと品です。

https://www.instagram.com/cat_gatto_neko/

「Nuerufactory（ヌエルファクトリー）」

“Cat loverがつくるユニークなにゃんこのぬいぐるみ”をコンセプトに、国産のやわらかなフェイクファーを使い、ひとつひとつ心を込めて仕立てています。ころんとしたフォルムや、思わず抱きしめたくなる手触り。どの子にも個性があり、まるで本物の猫ちゃんのような愛らしさが詰まっています。

すべての作品には “CHIIN” のタグを添えて。

「知音（ちいん）」には、親友のように日常にそっと寄り添う存在であってほしいという想いを込めています。「うちの子に似てるかも」そんなときめきと一緒に、ぬいぐるみがあなたの毎日にやさしく寄り添えますように。

https://www.instagram.com/nueru_factory/

「Plus1 Made POPUP Store」

全国から、思わず笑顔になる猫デザインや猫モチーフのハンドメイドアイテムが大集合！約70名の作家さんによる、ここでしか出会えない愛らしい作品がずらりと並びます。かわいいい雑貨から、日常で使えるアイテムまで、見ているだけでも楽しいラインアップ。ぜひこの機会に、とっておきの“お気に入りにゃんこ”を見つけてください。

さらに、「うちのコ」オーダーができるアイテムも登場予定。

世界にひとつだけの特別な猫ちゃんグッズで、毎日をもっと幸せにしてみませんか？

https://www.instagram.com/mongoo.jam/

「Runonとmomon（ルノンとモモン）」

「Runon」と「momon」が共同出展！ねこ好きさんの心をくすぐる、ときめきアイテムが揃います。

「Runon」の猫ブローチは、樹脂を使いながらまるで陶器のような風合いに仕上げた、こだわりの一点もの。しっぽの向きや模様は一匹ずつ異なり、それぞれに表情と個性が宿っています。

「momon」のアクセサリーは、きらきら輝くカラフルな猫たちが主役。繊細なラメやスワロフスキー、琉球ガラスのかけらをあしらい、光を受けるたびに美しくきらめきます。猫好きな大人の女性が、日常にさりげなく取り入れられる上品なかわいさが魅力です。

「Runon」https://www.instagram.com/kana.herbariumist/

「momon」https://www.instagram.com/resinist_momon/

「ネコのバス」保護猫譲渡会

「Runon」「momon」

保護猫が新しい家族と出会うための場所として、「ネコのバス」を活用した保護猫譲渡会を開催します。保護猫が持つ猫本来のかわいさや命の温もり、猫との暮らしのよさを体感していただき、猫との暮らしを検討できる場所を身近なところにつくりたい。

そんな思いから生まれた「ネコのバス」は、バス車内のゆったりした空間を活かし、譲渡会へ参加する方が新しい家族を探している保護猫と、ゆったり同じ空間をシェアすることができます。

https://nestle.jp/home/brands/purina/

期 間：2月21日（土）・22日（日）

開催時間：12:00～16:00

開催場所：神戸マルイ前三宮センター街

主 催：ネスレ日本株式会社 ネスレ ピュリナ ペットケア

後 援：神戸市・神戸市人と猫との共生推進協議会

「神戸学院大学経営学部辻ゼミナール」犬と猫と一緒に楽しく過ごすために

神戸学院大学経営学部・辻ゼミナールでは、兵庫県動物愛護センターやヒューマンスピリッツのご協力のもと、「犬と猫と一緒に楽しく過ごすために」をテーマにした、やさしく学べるパネル展示を行います。毎日の暮らしの中で知っておきたいことや、大切にしたい約束ごとを、わかりやすくご紹介。人と動物が笑顔で過ごせる未来を考えるきっかけをお届けします。

さらに、2月21日（土）～2月23日（月・祝）の3日間限定で、オリジナルデザインの犬や猫の缶バッジ、クリアファイル、メモ帳も販売予定。かわいいアイテムと一緒に、やさしい気持ちをお持ち帰りください。

※展示期間は2月18日（水)～24日（火）となります

※販売場所は2月21日（土）・22日（日）は2Fイベントスペースにて、2月23日（月・祝）はセンター街側店頭スペースになります

http://www.kobegakuin.ac.jp

https://www.instagram.com/kobegakuin.tsujizemi/

私たちは、さまざまな形で猫を身近に感じていただけるイベントをめざしています。

「猫WEEK vol.4」開催期間中、事前にご応募いただいた皆さまの「推し猫画像」をパネル展示として、2Fイベントスペースにてご紹介しております。

このたびは本当にたくさんのご応募をお寄せいただき、心より感謝申し上げます。皆さまの愛情あふれる“推し猫”のおかげで、会場はとても温かな空間になっています。

ぜひ足をお運びいただき、かわいい猫たちとのひとときをお楽しみください。

※「推し猫画像」の募集は現在終了しております

■イベント概要

展開店舗：神戸マルイ 1F カレンダリウム1（メイン会場）

開催期間：2026年2月18日（水）～2月24日（火）

営業時間：平日・土曜 11:00～20:00 日曜・祝日 10:30～20:00 ※最終日は18:00まで

