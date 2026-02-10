フェレロ、ワールドヌテラデー2026を日本で開催

日本フェレロ株式会社左から：フェレログループ ヌテラ アジア太平洋・中東・アフリカ地域 マーケティング総責任者 トーマス・ピルソン、アーティスト・LiSAさん、駐日イタリア共和国特命全権大使 ジャンルイジ・ベネデッティ閣下

日本フェレロ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ニール・ホワイトスミス）は、2026年2月5日（木）、フェレロを象徴するブランド Nutella(R)（ヌテラ） を称える世界的記念日「ワールドヌテラデー2026」に合わせ、日本で記念施策を展開しました。当日は、消費者向けイベントをはじめ、駐日イタリア大使館での記者会見やレセプションなど、ヌテラの魅力を多角的に発信しました。

※「Nutella」および「ヌテラ」は登録商標です。

ワールドヌテラデー（毎年2月5日）は、2007年にアメリカのヌテラファンでブロガーのサラ・ロッソ氏によって提唱され、現在ではSNSでの投稿やレシピ共有などを通じ、世界中のファンが同時に“ヌテラの喜び”を分かち合う国際的な記念日として広がっています。

会場には、事前応募により抽選で選ばれた当選者が集まり、LiSAさんはヌテラが日常の中で前向きな気持ちをもたらしてくれる存在であることや、忙しい日々の中での小さな楽しみとしてヌテラを取り入れていることを紹介しました。また、バレンタインデーを目前に控えたこの時期に合わせ、「ちょっとした甘さを取り入れることで、冬のひとときを前向きに楽しめる」と語りました。会場ではヌテラのテイスティングやフォトセッションも行われ、抽選に当選した来場者が、LiSAさんとともにヌテラの世界観を体感しました。

同日夕刻には、駐日イタリア大使館にて、ワールドヌテラデー2026を記念した記者会見を開催しました。会見は、駐日イタリア共和国特命全権大使 ジャンルイジ・ベネデッティ閣下による歓迎挨拶で始まり、その後、ヌテラ アジア太平洋・中東・アフリカ地域 マーケティング総責任者のトーマス・ピルソンが登壇しました。

会見では、フェレロが日本市場を重要な市場の一つと位置づけていることを改めて強調するとともに、中長期的な視点での継続的な投資およびブランド育成へのコミットメントを示しました。また、日本には世界でも有数の規模と熱量を誇るヌテラのコミュニティが存在することにも言及し、2025年には日本国内だけで200万個以上のヌテラが楽しまれたことが紹介されました。

さらにフェレロは、ワールドヌテラデーが単なる記念日ではなく、ヌテラを継続的に楽しみ、分かち合うための機会であると強調。もちなど、日本の伝統的かつ象徴的な食品とも組み合わせて楽しめるという、ヌテラの高い汎用性についても紹介しました。

続いて、 Nutella(R)（ヌテラ）のブランドアンバサダーを務めるアーティストのLiSAさんが登場しました。トークセッションでは、LiSAさんが自身のヌテラとの関わりやお気に入りの楽しみ方について語るとともに、ワールドヌテラデーという世界的記念日への想いを紹介しました。

トークの中では、音楽活動への意欲や、日々の活動を支える存在としての「小さな楽しみ」の大切さについても語りました。また、バレンタインデーを目前に控えたこの時期に合わせ、「日常に取り入れられる小さな甘さ」や、「朝のひとさじが冬の日々を明るくしてくれること」など、ヌテラ好きとしてのメッセージを発信しました。

夜には、大使公邸にて、ビジネス関係者を招いたレセプションを開催しました。ワールドヌテラデーという特別な日を、イタリアの文化とともに祝う場として位置づけ、落ち着いた雰囲気の中で関係者との交流を深める機会を設けました。

レセプションの冒頭では、駐日イタリア特命全権大使 ジャンルイジ・ベネデッティ閣下が来場者を迎え、続いてフェレロよりワールドヌテラデーへの想いや、日本市場におけるブランドの取り組みについてメッセージを伝えました。またLiSAさんも紹介し、今回の取り組みを象徴する存在として会場を彩りました。

会場内には、ヌテラの多様な楽しみ方を提案するテイスティングステーションを設け、ヌテラを使ったティラミスやカンノーリ、ピンサなどを含むさまざまなメニューを提供しました。来場者は、日常の食卓から特別なひとときまで幅広いシーンで楽しめるヌテラの魅力に触れながら、軽食やドリンクとともに会話を楽しみました。

■ワールドヌテラデーについて

ワールドヌテラデーは、毎年2月5日に祝われ、2007年にアメリカのヌテラ愛好家でブロガーのサラ・ロッソにより自発的に創設されました。この特別な日は、ヌテラファンを世界中で一つにし、その愛情に感謝し、ヌテラに対する情熱を写真やレシピ、詩、メッセージを通じてSNSでシェアすることを目的としています。創設以来、ワールドヌテラデーはグローバルな現象となり、世界中のファンがヌテラへの愛を表現しています。

■フェレログループについて

フェレロは、1946年にイタリア・ピエモンテ州アルバの小さな菓子店として創業しました。現在では、170か国以上で愛されるブランドを展開する、世界有数の菓子・食品メーカーへと成長しています。

フェレログループは、Nutella(R)、Kinder(R)、Tic Tac(R)、Ferrero Rocher(R) などの人気ブランドを通じて、世界中の人々に喜びを届けています。

現在、世界で5万人以上の従業員が、「人生の特別な瞬間を祝うお手伝いをする」という想いのもと、日々の業務に取り組んでいます。三世代にわたって受け継がれてきたフェレログループのファミリーカルチャーは、品質と卓越性へのこだわり、受け継がれてきた価値観、そして事業を展開する地域社会や地球環境への責任を大切にしています。

フェレログループに関する詳細は、公式サイト Ferrero.com をご覧ください。