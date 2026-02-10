2026年春に東京都墨田区にてジュニア世代へ向けたグローバルな本格派サッカースクール『NOVA FOOTBALL ACADEMY墨田HQ校』開校。無料体験型トライアルの申込受付がスタート

株式会社Beist



■ 時代が求める「個」、「人」の育成を東京墨田区から

スポーツの成長や高度化により現在のサッカー界では『戦術』というものが広く浸透した反面、時に選手一人ひとりへの指導が画一化し、技術や創造性、パーソナリティが埋もれてしまうというデメリットが見られるようにもなりました。

特に近年では、競技としての高度化・エリート化の弊害として育成年代からもチーム・個人を問わず結果を求められ傾向が加速しており、選手個人としての成長やプレーヤーのパーソナリティについて目が行き届かなくなりがちな傾向も見受けられております。

そこで、CF VILANOVA JAPANの拡張組織であるNOVAフットボールグループが展開する初のサッカースクール【 NOVAフットボールアカデミー墨田HQ校 】では、『意思決定力を高める』ことをミッションに掲げ、欧州の育成メソッドをベースにしながらも日本の環境や子供たちに合わせた形で指導を実現。

どのチームに行っても順応出来るための戦術への理解を育みながらも、個性を失わず様々な組織においても自分の強みを発揮出来るような選手や人の育成に取り組むためのスクールとしてスタートします。

■ 2月&3月無料体験型トライアル開催

4月からの本格開校に向けて、2月25日、3月4日、3月11日のいずれも水曜日に、U12コースは17:45-19:00、U10コースとU8コースは17:00-18:15の時間帯でそれぞれ無料体験型のトライアルを開催決定。

スクールの中身が気になる、どんな雰囲気なのか、レベルについていけるか不安など、スクールに参加する上で気になることを実際に参加して解決することが可能な機会になるので是非お気軽にご参加いただければ幸いです。

・日時： 2月25日（水）、3月4日（水）、3月11日（水）

U12 17:45-19:00

U10 17:00-18:15

U8 17:00-18:15

・会場： フクシエンタープライズ墨田フィールド

☆2月&3月無料体験型トライアル申込みフォーム

https://forms.gle/PFAjJ4xoZwDhUU4D9



コースのカリキュラムや料金、詳細のについては以下の公式ウェブサイトよりご確認ください。



NOVAフットボールアカデミー墨田HQ校

https://www.nfootball.net/novasumidahq

★現在墨田区の小学校全校にて以下のデザインのご案内チラシを配布中

「見かけて気になっていた！」という方は是非お気軽に公式ウェブサイトや各種SNSまでお問い合わせください。

NOVA FOOTBALL GROUP

https://www.nfootball.net/

公式SNS

X： https://x.com/nfootball_grp

Instagram： https://www.instagram.com/nfootball_grp/

（NOVAフットボールアカデミー墨田HQ校インスタグラム： https://www.instagram.com/nfootball_smda/）

Facebook： https://www.facebook.com/nfootballgrp