福岡大学附属大濠高等学校男子バスケットボール部「TROJANS」と「NBA docomo」におけるコンテンツパートナーシップ契約を締結！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下ドコモ）は、福岡大学附属大濠高等学校男子バスケットボール部「TROJANS」（以下「TROJANS」）とドコモが提供するサービス「NBA docomo」におけるコンテンツパートナーシップ契約 （以下、本パートナーシップ）を2026年2月10日（火）に締結しました。本パートナーシップにより「TROJANS」の選手たちの「挑戦する心」を醸成し、プレーにおける技術と戦術のさ

らなる発展をめざします。

本パートナーシップでは、「TROJANS」の選手たちが「NBA docomo」を通じて日常的に世界最高水準のプレーや価値観に触れる機会を創出することで、挑戦する心や技術・戦術向上の促進をめざします。また、「TROJANS」協力のもと、現役の高校バスケットボール部生としての言葉でNBAの試合を解説する「NBA docomo」のオリジナルコンテンツの制作なども検討してまいります。そのほか、ドコ

モのさまざまなサービスを活用しファンや地域とも連携した支援を行うことで「TROJANS」を起点とした、日本のバスケットボール文化のさらなる発展と底上げをめざしてまいります。

■本パートナーシップにおける取組

・「NBA docomo」の視聴環境整備

「TROJANS」部室等、福岡大学附属大濠高等学校内で「NBA docomo」を視聴できる環境を整

え、「TROJANS」の選手たちが日常的にNBAに触れる機会を創出します。

・「TROJANS」協力による「NBA docomo」オリジナルコンテンツの制作

「TROJANS」選手や指導者の協力のもと「NBA docomo」のオリジナルコンテンツを制作し、現

役の部活動生ならではの視点でコメントや解説する様子を提供します。

・ドコモのサービスと連動し、ファンや地域を巻き込んだ支援の確立

ドコモのさまざまなサービスを活用し、学校だけでなく「TROJANS」のファンや地域を巻き込ん

だ、「TROJANS」を継続的に支援するエコシステムを形成します。

そのほか、「NBA docomo」と「TROJANS」がより強固なパートナーシップ関係を構築するために、

さまざまな取組を検討、実施してまいります。

■本パートナーシップの運用方針

学校教育の一環として行われる部活動の支援を主眼に置き、商業的な訴求を抑制しながら、法令遵守

および倫理面での配慮を最優先に運用いたします。「TROJANS」選手の育成と成長を第一に考えた

取り組みとして、社会的責任を果たしつつ着実に推進してまいります。

■代表コメント

・福岡大学附属大濠高等学校 男子バスケットボール部 監督 片峯 聡太

この度のNTTドコモ様(NBA docomo)とのパートナーシップ契約は、日本のバスケットボール界、と

りわけ次世代を担う高校生にとって大きな希望となる取り組みだと感じています。世界最高峰のリー

グであるNBAの価値観やプレースタイル、そして挑戦し続ける姿勢に触れる機会が広がることは、高

校生にとって技術向上だけでなく、競技に向き合う姿勢や夢の描き方そのものを学ぶ貴重な教育機会

になると感じています。

この取り組みをきっかけに、アンダーカテゴリーの世界がより広い視野と高い志を持つ競技文化へと

発展し、未来のバスケットを担う人材が育っていくことを、現場の指導者として心から願っていま

す。

・株式会社NTTドコモ コンシューマサービスカンパニー 映像サービス部長 田中 智則

「NBA docomo」は、世界最高峰のリーグであるNBAの熱狂を日本のファンの皆様にお届けすること

だけではなく、将来のバスケットボール界を担う若い選手のみなさんの「夢」を「目標」に変える架

け橋になると信じています。

世界トップのスピード、フィジカル、そして創造性あふれるプレーに触れることは選手のみなさんの

好奇心や向上心を刺激することでしょう。そしてその刺激が選手のみなさんのさらなる成長につなが

る機会となるよう、様々な取り組みを提供していきたいと考えています。

本パートナーシップを通じて、日本のバスケットボール文化の未来を共に築いていけることを大変う

れしく思っております。

福岡大学附属大濠高等学校 男子バスケットボール部 「TROJANS」の概要

【参考1】

福岡県福岡市に拠点を置く、全国屈指のバスケットボール強豪校。創部以来、数々の全国タイトルを獲得し、日本代表やＢリーグで活躍する多くのプロ選手を輩出しています。

＜主な戦績＞

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

出場：48回

優勝：4回（1974年、1986年、2014年、2017年）



全国高等学校バスケットボール選手権大会（ウインターカップ）

出場：44回

優勝：5回（1986年、1993年、2021年、2024年、2025年）



U18日清食品トップリーグ

出場：4回

優勝：2回（2024年、2025年）

「NBA docomo」の概要

【参考2】

NBA docomoは、世界最高峰のプロバスケットボールリーグ「NBA」の試合映像や関連コンテンツ

を、日本国内向けに提供する株式会社NTTドコモの公式配信サービスです。レギュラーシーズンやオールスター、プレーオフなどの注目試合を、専門解説者による日本語解説・実況付きで配信しておりま

す。

＜NBA docomo公式ページ＞

https://nba.docomo.ne.jp/