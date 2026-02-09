高血圧対策！減塩レシピ本「FUJIEDA LOW SALT RECIPE BOOK」を作成

藤枝市役所

本市の健康課題の一つ「高血圧」が挙げられ、予防策として減塩が有効とされています。

このたび、食を通じた健康づくりの一環として減塩レシピをまとめたメニュー本「FUJIEDA LOW SALT RECIPE BOOK」を作成しました。

特徴・セールスポイント等

・総務省の地域活性化起業人派遣制度を利用した(株)ABC Cooking Studioから派遣されている山城氏が高血圧対策として、減塩を意識したメニューを開発し、これまでInstagramに掲載していました。今回、そのメニューを一冊の本「FUJIEDA LOW SALT RECIPE BOOK」にまとめました。

・朝ごはんの摂取や地産地消の推進等もあわせて呼びかけるレシピブックです。

内容

発行年月：令和８年１月

公開場所：藤枝市ホームページ、Instagram、各地区交流センター内のこども広場や図書館など

に配架予定。

【公開ページ（藤枝市ホームページ）】

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sukoyaka/kenkokikaku/oshirase/26782.html

参考情報

地域活性化起業人：総務省が行っている取り組みで、三大都市圏に所在する企業と地方圏の地方自治体が、協定書に基づき、社員を地方自治体に一定期間（６カ月から３年）派遣し、地方自治体が取組む地域課題に対し、社員の専門的なノウハウや知見を活かしながら即戦力人材として業務に従事することで、地域活性化を図るもの。