【最大30%OFF】バレンタイン限定！仕事もゲームも妥協しない、INNOCN高性能モニター
高解像度・高リフレッシュレートにより、
オフィスワークやクリエイティブ作業からゲームプレイまで、
快適で没入感のある映像体験を実現。
毎日使うからこそ満足できる一台は、
自分へのご褒美にも実用的なギフトにもおすすめです。
開催期間：2026年2月9日～2月25日
※一部製品はキャンペーン期間が2月12日～2月22日となります。
※在庫がなくなり次第終了となります。
49C1R（30% OFF）
INNOCN 49インチ ウルトラワイドモニター 曲面 120hz Type-C 65W
通常価格: \129900
セール価格: \90771（税込）
実施期間: 2026年2月9日 GMT+9 00:00 - 2026年2月22日 GMT+9 23:59
商品を見る(https://geni.us/PRTIME-49C1R-0210)
40C1U（27% OFF）
INNOCN 40インチ ワイドモニター 5kモニター ウルトラワイドモニター 21:9
通常価格: \139490
セール価格: \101935（税込）
実施期間: 2026年2月9日 GMT+9 00:00 - 2026年2月22日 GMT+9 23:59
商品を見る(https://geni.us/PRTIME-40C1U-0210)
GA27V1M（25% OFF）
INNOCN 27インチ デュアルモニター MINILED QD量子ドット 4K@160Hz/FHD@320Hz Type-C給電
通常価格: \98950
セール価格: \73999（税込）
実施期間: 2026年2月12日 GMT+9 00:00 - 2026年2月25日 GMT+9 23:59
商品を見る(https://geni.us/PRTIME-GA27V1M-0210)
GA32V1M（23% OFF）
INNOCN 32インチ デュアルモニター MINILED QD量子ドット 4K@160Hz/FHD@320Hz Type-C給電
通常価格: \112500
セール価格: \86440（税込）
実施期間: 2026年2月12日 GMT+9 00:00 - 2026年2月25日 GMT+9 23:59
商品を見る(https://geni.us/PRTIME-GA32V1M-0210)
GA27T1M（22% OFF）
INNOCN 27インチ wqhd モニター MINILED QD量子ドット 2K 330Hz usbハブ付き
通常価格: \68500
セール価格: \53176（税込）
実施期間:2026年2月12日 GMT+9 00:00 - 2026年2月25日 GMT+9 23:59
商品を見る(https://geni.us/PRTIME-GA27T1M-0210)
高性能で、オフィスワークからゲームまで幅広く活躍するINNOCNモニター。
パートナーへのギフトにも、自分へのご褒美にも最適な一台です。
限定価格は今だけ。ぜひこの機会にチェックを！