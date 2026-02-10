国内最大級AIエージェントカンファレンス「AI Agent Day 2026」にシンシアリー 秋元が登壇

Cynthialy株式会社

法人向けの生成AI人材育成・事業成果の創出支援を行うシンシアリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里）は、2026年2月12日(木)～13日(金)に開催される国内最大級のAIエージェントカンファレンス「AI Agent Day 2026」に、当社デリバリーマネージャーの秋元かおるが登壇することをお知らせいたします。

詳細はこちら：https://ai-agentday.jp/

■ イベント概要

「AI Agent Day 2026」は、一般社団法人AICX協会が主催する国内最大級のAIエージェントカンファレンスです。「AI導入の、その先へ。AIエージェントがもたらす構造変革」をテーマに、AIエージェントの社会実装と組織変革の最前線が共有される2日間のオンラインイベントです。

前回開催では申込者数5,600名超・満足度90%超を記録しており、企業のAI活用推進に携わる方々が集う注目のカンファレンスとなっています。

＜基本情報＞

・イベント名：AI Agent Day 2026

・開催日時：2026年2月12日(木)～13日(金)

・開催形式：オンライン開催（YouTube配信）

・主催：一般社団法人AICX協会

・参加費：無料（事前登録制）

・申し込みはこちら：https://peatix.com/event/4680289

■ 登壇セッションについて

テーマ：

「AI Readyな組織への転換点。コインチェック社の事例に学ぶ、現場の意識と行動を変えた舞台裏」

登壇日時：2月12日(木) 14:20-14:50

登壇者：

コインチェック株式会社 社内サービス部 社内サービスグループ・グループリーダー 河石 良太郎氏

シンシアリー株式会社 デリバリーマネージャー 秋元 かおる

概要：

本質的なAI活用やAIエージェント導入を成功させる鍵は、ツールではなく「組織の変容」にあります。本セッションでは、コインチェック社にシンシアリーが提供した9ヶ月間の伴走支援を振り返り、現場の意識と行動をどのように変革し、AI Readyな組織へと転換させたのか。その具体的なステップと「舞台裏」を、支援側と企業側の双方の視点から対話形式で紐解きます。

■シンシアリー株式会社について

シンシアリー株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。

https://cynthialy.co.jp/

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目11番1号5階

名古屋営業所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（STATION Ai内）

設立： 2022年10月

代表者： 國本知里

事業内容： 生成AIの人材育成・成果創出コンサルティング・活用開発支援事業