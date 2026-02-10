Elegance合同会社

2026年2月１日

報道関係者各位

Elegance合同会社

防御型AI資産運用システム「ZERO」を提供開始

- ZEROは3つのコアプログラムを搭載した資産運用システム -

https://utage-system.com/page/2OZntUEM1s3z(https://utage-system.com/page/2OZntUEM1s3z)

システム開発事業を手掛ける、Elegance合同会社（所在地：鳥取県米子市新開7丁目、代表社員：仲本 たえ）は、防御型AI資産運用システム「ZERO」を、2026年2月24日より提供開始します。

■次世代AI資産運用システム「ZERO」

https://utage-system.com/page/2OZntUEM1s3z(https://utage-system.com/page/2OZntUEM1s3z)

【背景】

資産形成に取り組む際、多くの人が「分析」「判断」「資金管理」といった継続的な運用負担に直面します。市場環境は日々変化しており、情報確認や投資判断に加え、損失拡大を抑える資金管理も欠かせません。

これらを人が行う場合、知識や経験だけでなく、時間的・心理的な余裕も求められ、その結果として資産形成そのものが生活の負担となり、継続が難しくなるケースも見られます。

一方、長期型の資産形成制度は安定性が評価される反面、日常生活の中で資産変化を実感しにくいという側面があり、分析や判断に追われずリスク管理まで含めて効率的に資産形成を進めたいというニーズが高まっています。

こうした背景を踏まえ、当社は分析や判断の負担を軽減し、資金管理によるリスク抑制を重視した運用思想のもと、AI技術を活用した資産運用システム「ZERO」を開発いたしました。

【製品・サービスの概要】

ZEROは3つのコアプログラムを統合した、次世代型の資産運用システムです。

＜3つの特長＞

1：専門知識、投資経験、運用スキルが一切不要

2：シンプル設計で、誰でも迷わず操作可能

3：スマートフォン1台で、いつでもどこでも運用完結

【今後の展望】

サービス認知の拡大と運用実績の蓄積を進め、2029年までに累計1万ユーザーへの提供を目標としています。

【Elegance合同会社について】

本社： 〒683-0801 鳥取県米子市新開7丁目

代表者： 代表社員 仲本 たえ

設立： 2024年9月17日

Tel： 03-4346-2161

URL： https://utage-system.com/page/77Qq4r1IlID4(https://utage-system.com/page/77Qq4r1IlID4)

事業内容： システム開発事業