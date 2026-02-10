株式会社ガッツ、栃木レザー採用商品の正規品確認ページを公開。2ブランド公式サイトで案内を開始。

株式会社ガッツ

大阪府茨木市で革小物の製作・販売をする株式会社ガッツ（代表：中辻大也）は、栃木レザー採用商品の探し方と確認方法をまとめた案内ページを、公式サイト（小さいふ クアトロガッツ、デザミンペット）で公開。ページ内では、対象商品の探し方、商品ページで確認できる素材表記、商品一覧への導線を案内しています。案内ページはこちら 小さいふ クアトロガッツ：https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=3156762(https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=3156762) デザミンペット：https://pet.dezamin.com/tochigileather-sozai/

栃木レザー採用商品の案内ページを公開

株式会社ガッツでは、正規代理店であるハシモト産業株式会社より仕入れた「栃木レザー」をメインに使用しています。

今回、栃木レザー採用商品の探し方をまとめた案内ページを、ブランドサイト「小さいふ クアトロガッツ」と「デザミンペット」の2サイトにて公開しました。

栃木レザーの「本物」「正規品」に関するお問い合わせもあることから、当社サイト内で確認できる内容（対象商品の探し方、商品ページでの素材表記の見方）をまとめています。

小さいふ クアトロガッツ

https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=3156762(https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=3156762)

デザミンペット

https://pet.dezamin.com/tochigileather-sozai/(https://pet.dezamin.com/tochigileather-sozai/)

栃木レザー採用について

商品一覧リンク、問い合わせ先を掲載

株式会社ガッツでは、革の質感と経年変化を楽しめる素材として栃木レザーを採用しています。使うほどに艶が増し、色味が深まる変化は、革小物を長く使う楽しみのひとつです。

製品は大阪の工房で職人がハンドメイドし、日常に馴染むサイズ感と使い心地を大切に仕立てています。

会社名：株式会社ガッツ

事業内容：革製品の企画・製造・販売

本件に関するお問い合わせはこちら

MAIL : info@quatrogats.com

TEL&FAX : 050-1441-7419

所在地：567-0055 大阪府茨木市宿川原7-6