高齢期は「支えられる側」だけの時間なのか？ 国交省モデル事業に選定、多世代で支え合う「なりわい住宅」の検証が始まります
高齢期は、「支えられる側」として過ごす時間なのでしょうか。
人生100年時代といわれる今、住まい方や働き方、生き方そのものが問い直されています。
株式会社コレスタジオ（本社：大阪市）が提案した
「高齢者と多世代が地域で共生するなりわい住宅の検証」が、
令和7年度 国土交通省「人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業」に選定されました。
本事業のスタートに際し、高齢期の暮らし・住まい・役割を、
研究者の知見と、これから暮らす当事者の視点を行き来しながら検証する場として
「なりわい暮らし研究会」を発足します。
発足記念講演について
高齢社会研究の第一人者である東京大学名誉教授・秋山弘子氏をお迎えし、記念講演を開催します。
講演テーマは、
人生100年時代を生きる ～セカンドライフの上手な設計～
何歳になっても社会とつながり、役割を持ち続けることは可能なのか。
高齢期を「引退後の時間」ではなく、新たな人生の出発点として捉え直します。
なりわい暮らし研究会とは
なりわい暮らし研究会は、
高齢期の暮らしを「支えられる存在」としてではなく、
地域と関わり、役割や小さな仕事（なりわい）を持ちながら生きる時間として再定義するための研究・実践の場です。
住まい、地域、仕事、つながり--これらを切り離さずに考え、仮説を立て検証し実践へとつなげていきます。
専門知識は必要ありません。関心を持つ人が集い、ともに考え、ともにつくる研究会です。
開催概要
なりわい暮らし研究会 発足記念講演
- 日時： 2026年 3月8日（日）14：00～17：00（13：30 開場）
- 会場：ミーティングスペースAP大阪梅田東（大阪市北区）
- 参加形式：
・会場参加（定員50名）
・アーカイブ動画視聴
- 参加費：2,000円 （事前申込制）
- お申込み締め切り：2026年３月７日（土）
プログラム
第一部：記念講演 （14:00～15:30）
人生100年時代を生きる ～セカンドライフの上手な設計～
東京大学 名誉教授 秋山弘子氏
平均寿命が延びた一方で、人生後半をどう生きるかは大きな課題です。本講演では、セカンドライフを新たな人生の出発点と捉え、
何歳になっても社会とつながり、役割を持って生きる
「貢献寿命」をどう延ばしていけるのかをお話しいただきます。
講演：秋山弘子氏
東京大学 名誉教授
東京大学 高齢社会総合研究機構 客員教授
東京大学 未来ビジョン研究センター 客員教授
第二部：「なりわい暮らし研究会」説明会 （15：45～16：45）
モデル事業を、学びながら実践する。 一緒に取り組んでみませんか？
モデル事業に選定された背景や、本事業で目指すこと、今後の活動予定をご紹介します。
研究会の趣旨や進め方をご説明し、共に学び、実践を担ってくださるメンバーを募集します。
専門知識は不要です。関心のある方は、お気軽にご参加ください。
こんな方におすすめです
- これからの人生の過ごし方に関心がある方
- 高齢期の暮らし・住まい・地域づくりに関心のある方
- 多世代が共に生きる住まいやまちづくりに携わりたい方
- 引退後も役割を持って生きることを考えたい方
- 実践的な研究やプロジェクトに関わってみたい方
お申し込みについて
イベント管理システムPeatix(https://nariwailab0308.peatix.com)より事前申込をお願いします。
会場参加のほか、後日アーカイブ動画視聴のお申し込みも可能です。
ネット決済が難しい場合は、主催者までお気軽にご相談ください。
申込み締め切り：2026年3月7日 (土)
▶︎お申し込みはこちら（Peatix）(https://nariwailab0308.peatix.com)
メッセージ
人生100年時代、
「どこで暮らすか」だけでなく
「どんな役割を持って生きるか」を考える一日。
研究者の知見と、これから暮らす当事者の視点を行き来しながら、
新しい暮らしの可能性を一緒に探りませんか。
主催
株式会社コレスタジオ
https://collastudio.jp(http://collastudio.jp)
なりわい暮らし研究会 ランディングページ
https://nariwai-lab.collastudio.jp/lp/
株式会社コレスタジオは、「暮らし」と「コミュニティ」を軸に、人と人、人と地域がゆるやかにつながる場づくりを行う会社です。住まい・公共空間・遊休施設の利活用などを通じて、多世代が関わり合いながら自分らしく生きられる環境を、企画・設計から運営まで一貫して手がけています。