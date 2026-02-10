高齢期は「支えられる側」だけの時間なのか？　国交省モデル事業に選定、多世代で支え合う「なりわい住宅」の検証が始まります

写真拡大 (全4枚)

株式会社コレスタジオ

高齢期は、「支えられる側」として過ごす時間なのでしょうか。


人生100年時代といわれる今、住まい方や働き方、生き方そのものが問い直されています。


株式会社コレスタジオ（本社：大阪市）が提案した


「高齢者と多世代が地域で共生するなりわい住宅の検証」が、


令和7年度 国土交通省「人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業」に選定されました。


本事業のスタートに際し、高齢期の暮らし・住まい・役割を、


研究者の知見と、これから暮らす当事者の視点を行き来しながら検証する場として


「なりわい暮らし研究会」を発足します。




発足記念講演について


高齢社会研究の第一人者である東京大学名誉教授・秋山弘子氏をお迎えし、記念講演を開催します。


講演テーマは、


人生100年時代を生きる　～セカンドライフの上手な設計～


何歳になっても社会とつながり、役割を持ち続けることは可能なのか。


高齢期を「引退後の時間」ではなく、新たな人生の出発点として捉え直します。


なりわい暮らし研究会とは


なりわい暮らし研究会は、


高齢期の暮らしを「支えられる存在」としてではなく、


地域と関わり、役割や小さな仕事（なりわい）を持ちながら生きる時間として再定義するための研究・実践の場です。


住まい、地域、仕事、つながり--これらを切り離さずに考え、仮説を立て検証し実践へとつなげていきます。


専門知識は必要ありません。関心を持つ人が集い、ともに考え、ともにつくる研究会です。



開催概要


なりわい暮らし研究会 発足記念講演


- 日時： 2026年 3月8日（日）14：00～17：00（13：30 開場）
- 会場：ミーティングスペースAP大阪梅田東（大阪市北区）
- 参加形式：
・会場参加（定員50名）
・アーカイブ動画視聴
- 参加費：2,000円　（事前申込制）
- お申込み締め切り：2026年３月７日（土）


プログラム


第一部：記念講演　（14:00～15:30）


　人生100年時代を生きる　～セカンドライフの上手な設計～



東京大学 名誉教授 秋山弘子氏

平均寿命が延びた一方で、人生後半をどう生きるかは大きな課題です。本講演では、セカンドライフを新たな人生の出発点と捉え、


何歳になっても社会とつながり、役割を持って生きる


「貢献寿命」をどう延ばしていけるのかをお話しいただきます。



講演：秋山弘子氏


東京大学 名誉教授
東京大学 高齢社会総合研究機構 客員教授
東京大学 未来ビジョン研究センター 客員教授







第二部：「なりわい暮らし研究会」説明会 （15：45～16：45）


　モデル事業を、学びながら実践する。 一緒に取り組んでみませんか？



モデル事業に選定された背景や、本事業で目指すこと、今後の活動予定をご紹介します。


研究会の趣旨や進め方をご説明し、共に学び、実践を担ってくださるメンバーを募集します。
専門知識は不要です。関心のある方は、お気軽にご参加ください。







こんな方におすすめです



- これからの人生の過ごし方に関心がある方


- 高齢期の暮らし・住まい・地域づくりに関心のある方


- 多世代が共に生きる住まいやまちづくりに携わりたい方


- 引退後も役割を持って生きることを考えたい方


- 実践的な研究やプロジェクトに関わってみたい方






お申し込みについて


イベント管理システムPeatix(https://nariwailab0308.peatix.com)より事前申込をお願いします。


会場参加のほか、後日アーカイブ動画視聴のお申し込みも可能です。


ネット決済が難しい場合は、主催者までお気軽にご相談ください。


　申込み締め切り：2026年3月7日 (土)



　▶︎お申し込みはこちら（Peatix）(https://nariwailab0308.peatix.com)



メッセージ


人生100年時代、


「どこで暮らすか」だけでなく
「どんな役割を持って生きるか」を考える一日。



研究者の知見と、これから暮らす当事者の視点を行き来しながら、
新しい暮らしの可能性を一緒に探りませんか。



主催


株式会社コレスタジオ


https://collastudio.jp(http://collastudio.jp)


なりわい暮らし研究会 ランディングページ


https://nariwai-lab.collastudio.jp/lp/



株式会社コレスタジオは、「暮らし」と「コミュニティ」を軸に、人と人、人と地域がゆるやかにつながる場づくりを行う会社です。住まい・公共空間・遊休施設の利活用などを通じて、多世代が関わり合いながら自分らしく生きられる環境を、企画・設計から運営まで一貫して手がけています。