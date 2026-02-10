「スタジオかロケか」その迷い、捨ててください。入学と七五三、すべての願いを一度に叶える”究極のセット”解禁。

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/kids/475290.html

「七五三のタイミングを逃してしまった」

「入学記念は桜の下で撮りたいけれど、着物でのきちんとした写真も残したい」

日々、子育てと仕事に追われる現代のママたちにとって、子どもの成長記念日は喜びであると同時に、スケジュール調整や準備という名の「タスク」でもあります。スタジオ撮影の手軽さを取るか、ロケーション撮影の特別感を取るか。その二者択一に頭を悩ませる時間は、もう必要ありません。

北海道・札幌圏を中心にフォトスタジオを展開する有限会社三景スタジオは、オンライン相談センター限定商品として、入学記念と七五三を一度に、しかも「スタジオ撮影」と「ロケーション撮影」の両方で残せる『入学&七五三ロケスタプラン』の提供を開始いたしました。

ママの潜在的ニーズに応えたハイブリッド・ソリューション

これまで、記念撮影業界では「スタジオプラン」か「ロケーションプラン」のいずれかを選択するのが通例でした。しかし、ランドセル姿は外の開放的な空気感で残したいが、七五三の着物は天候に左右されないスタジオできっちり残したい、というニーズは常に存在していました。

今回復活した新プランは、その両方を1日で、あるいは別日で組み合わせることを可能にした、まさに「欲張り」なママのための解決策です。

このプランが革新的である3つの理由

「外」と「中」のいいとこ取りが可能

例えば、入学記念は北海道神宮や中島公園などのロケーションで季節感たっぷりに。七五三はスタジオの洗練されたセットでドラマチックに。組み合わせは自由自在です。ご家族の理想のシチュエーションに合わせて、撮影スタイルをカスタマイズできます。

パパ・ママの「着たい」も標準装備

多くのご家庭でネックとなるのが、ご両親の衣装準備です。本プランには「パパママ着物（着付け込み）」が標準で含まれています。追加料金や他店でのレンタル手配を心配することなく、家族全員が和装で並ぶ、圧倒的なクオリティの家族写真を残すことができます。

季節を味方につける「通年撮影」の柔軟性

「七五三を撮り逃してしまった」という後撮り需要にも完全対応。これからの季節であれば、北海道の遅い春、桜のシーズンに合わせた入学ロケーション撮影と、七五三スタジオ撮影を組み合わせるなど、季節の移ろいを背景に取り込んだ撮影が可能です。

札幌の美しい風景が、家族の背景になる

本プランでは、札幌エリアの魅力的なロケーション地を厳選しています。

歴史と伝統を感じる： 北海道神宮、旧永山邸、札幌西岡八幡宮

自然の美しさを切り取る： 中島公園、円山公園、天神山、西野緑地

店舗（ファクトリー店、札幌西店、札幌西岡店）によって選択できるロケーションは異なりますが、どの場所を選んでも追加料金はかかりません。スタジオという密室だけでなく、生まれ育った街の風景と共に成長を記録することは、数十年後に見返した際、より鮮明な記憶を呼び起こす装置となります。

デジタル世代のママに最適化された「オンライン相談」

本プランは、忙しいママたちの時間を奪わないよう、オンライン相談センター限定での取り扱いとなっています。 来店不要、LINEビデオ通話を用いた「オンライン相談」にて、プランの詳細決定から予約までが完結。さらに、このオンライン相談を経由することで、特典（10%OFFやグッズプレゼントなど）が適用される仕組みを導入し、DXによる顧客の利便性向上と満足度向上を同時に実現しています。

「記念写真を撮る」という行為は、単なる記録ではありません。それは、家族が互いの成長を喜び、絆を確認する「体験」そのものです。三景スタジオは、形式にとらわれない新しい撮影プランの提案を通じて、現代家族の多様なニーズに寄り添い続けます。

ご予約方法

(1)オンライン相談or電話カウンセリングを予約してご決済

ビデオ通話またはお電話にてヒアリングを行い、プランや詳細を決めて参ります。

スタジオを迷っている方やごきょうだい撮影などをご希望の方はこちらがおすすめです！

ご予約はこちら :https://forms.booking-photo.net/studio-palette/

(2)LINEトークのみでのご決済

上記のまとまった時間を取れないorご都合の良いお時間でご予約が取れなかったお客様はLINEトークのみでやりとりできます。「入学&七五三ロケスタプラン希望」でトークを送信してください。

このお得な機会にぜひご利用くださいませ。

お問い合わせ心よりお待ちしております。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

Palette+plus 札幌東店

北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

011-788-8068

Palette+plus 札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus 札幌西岡店

北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目219

011-807-4343

写真工房ぱれっと 旭川店

北海道旭川市永山3条5丁目1-4

0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

北海道帯広市西17条南3丁目43-15

0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

0138-49-5116

三景スタジオ旭川本店

旭川市2条12丁目右3号

0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp