【4年連続認定・3年連続ベスト100に選出】エンリージョン「働きがいのある会社ランキング」小規模部門21位に選出。地方企業の経営者・人事担当者向けにセミナーを3月4日に開催。

地方特化型人材紹介会社の株式会社エンリージョン（本社：新潟県新潟市、代表取締役：江口勝彦）は、2026年2月6日に発表された「働きがいのある会社ランキングベスト100（小規模部門）」において小規模部門21位に選出され、4年連続4回目の認定、ならびに3年連続3回目のベスト100に選ばれました。

また本選出を契機に、「働きがいのある会社づくり」をテーマとした企業向けセミナーを2026年3月4日（水）に開催いたします。

■新潟県・群馬県・長野県・山梨県・富山県・石川県・福井県・滋賀県の地域企業と向き合う中で見えてきた採用課題

エンリージョンは、地方に根差した人材紹介会社として、UIターン転職支援や地域企業の組織づくりを通じ、慢性化する地方の人材不足という社会課題に向き合ってきました。主に

今回の選出およびセミナー開催を通じて、「地方からこそ、働きがいのある会社を増やす」という取り組みを、より多くの企業と共有してまいります。

■ 働きがいは「制度」ではなく、「意図してつくる文化」

代表の江口は、創業当初社員が5人、10人の規模だった頃から、「どんな会社であれば人は参加したいと思えるのか」「何があれば人は前向きに働けるのか」を意図して、組織づくりを行ってきました。働きがいは自然発生するものではなく、経営として意図的に設計し、積み重ねていくものだと考え、実践しています。

その中で特に重視してきたのが、価値観の共有と、賞賛の機会を意図的につくることです。

人が本当に力を発揮するのは、金銭的インセンティブではなく、「自分の仕事が認められている」という実感があるときだという代表・江口自身の原体験が、その背景にあります。

■ フィロソフィを“立ち返り先”にする経営

エンリージョンでは、稲盛和夫氏の思想をベースにした独自の「エンリージョンフィロソフィ」を、10年以上前から経営の軸としてきました。

エンリージョンフィロソフィブック一部抜粋

・全員参加型のフィードバック朝礼

・「人として正しいか」「公明正大か」など、フィロソフィの原則を判断基準にする文化

・迷ったとき、トラブルが起きたときに立ち返る共通言語の存在

これらの取り組みにより、恣意的な判断を防ぎ、心理的安全性の高い組織運営を実現しています。入社前の段階からフィロソフィについて丁寧に伝えることで、価値観に共感した人材が集まり、定着する組織づくりにつながっています。

■ 「賞賛」を組織文化として組み込む

エンリージョンでは、社員一人ひとりが主役であるという考えのもと、賞賛の機会を大切にしています。

・入社時や育休復帰時にオフィスに掲げる“歓迎メッセージ付き垂れ幕”

・一人ひとりへの賞賛の言葉を綴った表彰状

・サプライズ形式で制作するVTRやメッセージ

こうした手間暇を惜しまない取り組みは、「あなたの仕事に期待している」「あなたの存在を認めている」というメッセージそのものです。この“目に見えない報酬”こそが、社員の内発的なやる気を引き出し、組織のエネルギーを高めています。

■ 地方だからこそ、「働きがいのある会社」が必要

全員参加の表彰式

人手不足が常態化する中、地方では特に採用活動が一段と難しくなっています。選択肢が少ないのは求職者も企業も同じであり、条件だけでの採用には限界があります。

代表・江口は、これまで多くの地方企業と向き合う中で、地方にこそ、働きがいを軸にした組織づくりが必要だと強く感じてきました。本選出は、そうした地方発の実践が評価された結果であり、同時に「今こそ地方企業が取り組むべきテーマ」であることを示しています。

■ 選出を機に「働きがいのある会社づくり」セミナーを開催

本選出を受け、エンリージョンでは、地方企業の経営者・人事担当者向けに無料セミナーを開催します。

働きがいのある会社づくりセミナー

【セミナー概要】

テーマ：働きがいのある会社をつくるためには？

日時：2026年3月4日（水）13:00～14:00

登壇者：代表取締役 江口勝彦

対象：経営者／人事責任者／人事担当者／部課長・リーダークラス

本セミナーでは、エンリージョン自身が実践してきた取り組みをもとに、働きがいを「再現可能な形」でつくるための考え方と具体策をお伝えします。

■ 地方に根差した人材紹介で、地域課題の解決を目指す

株式会社エンリージョンは2010年の創業以来、地方に特化した人材紹介会社として事業を展開してきました。新潟・高崎・長野・松本・甲府・富山・金沢・福井・滋賀（草津）に拠点を構え、地域に根差したコンサルタントが企業と人材のマッチングを支援しています。

UIターン転職支援に強みを持ち、国内最大級のUIターン特化人材紹介ネットワーク「リージョナルスタイル」（全国10社・27都道府県）に加盟。直近7年間で2,285人の転職支援実績があります。また、事業承継や経営課題解決を目的としたエグゼクティブサーチにも取り組み、地方企業の持続的成長を支援しています。

■ 日本における「働きがいのある会社」 ランキングとは

Great Place To Work(R)は、 世界約170ヶ国で年間21,000社

以上の働きがい (エンゲージメント) を調査し、一定水準に達

した企業を「働きがい認定企業」、 さらにその上位企業を

「働きがいのある会社」 ランキングとして発表しています。

※「ベスト100」企業について

「働きがいのある会社」調査により一定水準を満たした企業が「働きがい認定」企業として選出され、その中から上位100社（大・中・小規模ごとの選出社数の合計が100社）がランキングとして選出されています。

■ 会社概要

会社名：株式会社エンリージョン

代表者：代表取締役 江口勝彦

設立：2010年

事業内容：地方特化型人材紹介、UIターン転職支援、エグゼクティブサーチ

URL：https://enregion.jp