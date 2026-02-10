JAXAベンチャー天地人、カンボジア王国における漏水リスク診断の実証実験を完了

株式会社天地人

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人）は、株式会社北九州ウォーターサービス（以下、KWS）から業務を委託され、独立行政法人国際協力機構（JICA）による「カンボジア国ニロート上水道拡張事業準備調査」におけるDX導入調査の一環として、人工衛星画像を活用した漏水リスク診断の実証実験を完了いたしました。

プロジェクトの概要

実証期間：2023年9月8日（金）～2023年12月31日（日）

業務名：ニロート上水道拡張事業準備調査におけるDX導入調査に資する管路老朽化診断業務委託

目的：プノンペン都給水区域内における人工衛星画像から取得したデータ及びオープンデータとKWSが保有する水道管路・漏水修繕データを組み合わせ、独自のAI解析を行うことで、水道管の更新事業及び漏水防止、並びにプノンペン都内水道管理のDX化を推進すること。また、プノンペン水道公社（Phnom Penh Water Supply Authority。以下、PPWSA）が保有するデータの活用可能性を検証し、PPWSAにて導入可能なデジタル技術を実証すること。

実証内容：

- AIを用いて衛星画像を高精度に解析し、漏水リスク診断を実施- プノンペン都における水道管路漏水修繕データの整備状況や環境データ・衛星データの取得可能状況について整理- GIS漏水リスク管理サービスの導入可能性を調査

対象：プノンペン都内とその周辺の行政区域の水道管路全域

各者の役割：

プロジェクトの完了について

- 【株式会社天地人】収集データの整形、独自のAI解析による漏水リスクの診断- 【株式会社北九州ウォーターサービス】水道管路・漏水修繕データの提供

2023年12月末に実証実験を完了し、このたびプロジェクト全体が完了いたしました。本プロジェクトを通じて、プノンペン都における漏水リスク診断の実施可能性と、衛星データを活用した水道管理のDX化に向けた基礎的な知見を得ることができました。

実証実験では、約100m四方のメッシュ単位で漏水リスクを5段階で診断し、プノンペン都とその周辺において、漏水リスクの高い地域と低い地域を特定しました。漏水リスクに影響を与えている主要な要因は、管路の長さ、布設年、口径、土地利用、人口密度、地表面温度であることが示唆されました。

全体として、プノンペン都で漏水リスク評価を実施するために十分なデータが揃っていることが確認でき、漏水修繕データに関しては、その履歴の件数が充分に蓄積されており、漏水リスクの評価を行うにあたって有用であることが明らかとなりました。

JICAの最終報告書はこちら(https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12391363_01.pdf)です。

本実証実験を通じてODAを含む開発途上国での漏水リスク評価の実施も可能であることが分かりました。JICA・開発コンサルティング等パートナーのご協力を得て水道管路・漏水修繕データへのアクセス、そしてその量質を確保することで実施可能である事が証明されました。

■ 会社概要

会社名：株式会社 天地人

所在地：東京都中央区日本橋１丁目4－1日本橋一丁目三井ビルディング5階

代表者：代表取締役 櫻庭 康人

事業内容：衛星データを使った土地評価コンサル

公式サイト：https://tenchijin.co.jp/

「宇宙水道局」特設サイト：https://suido.tenchijin.co.jp/

