¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
♦Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø♦NASA¡ÊÊÆ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ËÍ¿Í·îÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥óArtemis¶¤Ë»²²Ã¡½ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÂç³ØÃÏ¾å¶É¡½
Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÊ¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡Ë¤¢¤ï¤é±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢NASA¡ÊÊÆ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÍ¿Í·îÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥óArtemis¶¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¶¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±§ÃèÁ¥Orion¡Ê¥ª¥ê¥ª¥ó¡Ë¤«¤é¤ÎÅÅÇÈ¤ò¼õ¿®¡¦ÄÉÀ×¤¹¤ë¸ø¼°¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¶¨ÎÏ¶É¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³µÍ×
Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø¤ÏNASA¡ÊÊÆ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëArtemis¶·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±§ÃèÁ¥Orion¤ÎÄÉÀ×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£±§ÃèÁ¥¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯3·î¤ËÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤è¤êÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£NASA¡ÊÊÆ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃÏ¾å¶É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼õ¿®¤Îµ»½ÑÎÏ¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¡¦¿®ÍêÀÅù¤ò¿³ºº¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢14¤«¹ñ¡¦34¤ÎÁÈ¿¥/¸Ä¿Í¤òÁªÄê¤·¡¢ËÜ³Ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é»²²Ã¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÂç³ØÃÏ¾å¶É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Artemis¶¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¶¡Ë·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NASA¡ÊÊÆ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤¬¿Ê¤á¤ë¿ÍÎà¤Î·îÃµºººÆ³«·×²è
Artemis¶¤Ï¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ·î¤ò¼þ²ó¤¹¤ë½é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¾Íè¤Î·îÌÌÃåÎ¦¡¦¿¼±§ÃèÃµºº¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ
¢£Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³ØÃÏ¾å¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1.¸ý·Â13.5£í¥¢¥ó¥Æ¥Ê ¡¡¢Í Artemis¶·×²è¤ËÁªÄê
¡Ò¼þÇÈ¿ô¡Ó¡¡ SÂÓ¤ª¤è¤ÓXÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ÷¼õ¿®
¡ÒÆÃ¡¡Ä§¡Ó¡¡ ·îµ°Æ»¡Ê38ËüÒ¡ËÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î±ÒÀ±±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡ÒÀßÃÖ¾ì½ê¡Ó¤¢¤ï¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
2.¸ý·Â10£í¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¡¢¨²þ½¤Ãæ
¡Ò¼þÇÈ¿ô¡Ó¡¡ £ÌÂÓ¡¦£ÓÂÓ¤ª¤è¤Ó£ØÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¿®
¡ÒÆÃ¡¡Ä§¡Ó¡¡ ÃÏµå¼þ²ó±ÒÀ±¤Î¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤¬²ÄÇ½
¡ÒÀßÃÖ¾ì½ê¡Ó¤¢¤ï¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
3.¸ý·Â3.9£í¥¢¥ó¥Æ¥Ê
¡Ò¼þÇÈ¿ô¡Ó¡¡ Á÷¿®¡ÊSÂÓ¡Ë¤ª¤è¤Ó¼õ¿®¡ÊSÂÓ¤ª¤è¤ÓXÂÓ¡Ë
¡ÒÆÃ¡¡Ä§¡Ó¡¡ ÃÏµå¼þ²ó±ÒÀ±¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡ÒÀßÃÖ¾ì½ê¡Ó¤¢¤ï¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
4.¸ý·Â2.4£í¥¢¥ó¥Æ¥Ê
¡Ò¼þÇÈ¿ô¡Ó¡¡ £ÌÂÓ¤ª¤è¤Ó£ØÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¿®
¡ÒÆÃ¡¡Ä§¡Ó¡¡ NASA/NOAA¤ÎÃÏµå´ÑÂ¬±ÒÀ±¤Î¼õ¿®¤Ë»ÈÍÑ
¡ÒÀßÃÖ¾ì½ê¡Ó¤¢¤ï¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹2¹æ´Û²°¾å
5.¸ý·Â1.2£í¥¢¥ó¥Æ¥Ê
¡Ò¼þÇÈ¿ô¡Ó¡¡ UHFÂÓ¤ª¤è¤Ó£ÓÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ÷¼õ¿®
¡ÒÆÃ¡¡Ä§¡Ó¡¡ ÃÏµå¼þ²óÄ¶¾®·¿±ÒÀ±¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡ÒÀßÃÖ¾ì½ê¡ÓÊ¡°æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹6¹æ´Û²°¾å
¢£¤¢¤ï¤é±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÌÜÅª¡Û
Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø±ÒÀ±ÃÏ¾å¶É¤ò¡ÖÃÏµå¼þ²óµ°Æ»¤«¤é·îµ°Æ»¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë±ÒÀ±ÃÏ¾å¶É¡×¤È¤·¤ÆºÆÀ°È÷¤·¡¢±§Ãèµ»½Ñ³«È¯¡¢±§Ãè²Ê³Ø¡¢±§Ãè»º¶È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤ÎµòÅÀ·ÁÀ®¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
·î¡¦Ãµ±§ÃèÃµººµ¡µÚ¤ÓÃÏµå¼þ²ó±ÒÀ±¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¡ÊJAXA³«È¯¡¡¿¼±§ÃèÃµººµ»½Ñ¼Â¾Úµ¡¡¡DESTINY+¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê±ÒÀ±ÃÏ¾å¶É¤Ë¤è¤ë¿·µ»½Ñ¤Î³«È¯
¿Í¹©±ÒÀ±¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏ¡¦³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ³°¤Ê¤é¤Ó¤ËÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥¡Ê¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¡Ë
»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë±§Ãè»º¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¡Ê¤Õ¤¯¤¤±ÒÀ±±¿ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½ÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡FUSION±ÒÀ±¡Ë
NASA¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡Ê·îÌÌ¤Ø¤ÎÃåÎ¦¡¦»ýÂ³Åª¤ÊÃµºº·×²è¡Ë¤Ø¤Î»²²èµÚ¤Ó³ØÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè´ØÏ¢¸¦µæ¤Î»Ù±ç
ÅÅÇÈË¾±ó¶À¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ë±§Ãè²Ê³Ø¡ÊÅÅÇÈÅ·Ê¸³Ø¡¢ÅÅÇÈ²Ê³Ø´ÑÂ¬Åù¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý
TEL¡§0776-29-2819
¥á¡¼¥ë¡§g-koho@fukui-ut.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¢£³µÍ×
Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø¤ÏNASA¡ÊÊÆ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëArtemis¶·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±§ÃèÁ¥Orion¤ÎÄÉÀ×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£±§ÃèÁ¥¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯3·î¤ËÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤è¤êÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£NASA¡ÊÊÆ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃÏ¾å¶É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼õ¿®¤Îµ»½ÑÎÏ¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¡¦¿®ÍêÀÅù¤ò¿³ºº¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢14¤«¹ñ¡¦34¤ÎÁÈ¿¥/¸Ä¿Í¤òÁªÄê¤·¡¢ËÜ³Ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é»²²Ã¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÂç³ØÃÏ¾å¶É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NASA¡ÊÊÆ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤¬¿Ê¤á¤ë¿ÍÎà¤Î·îÃµºººÆ³«·×²è
Artemis¶¤Ï¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ·î¤ò¼þ²ó¤¹¤ë½é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¾Íè¤Î·îÌÌÃåÎ¦¡¦¿¼±§ÃèÃµºº¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ
¢£Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³ØÃÏ¾å¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1.¸ý·Â13.5£í¥¢¥ó¥Æ¥Ê ¡¡¢Í Artemis¶·×²è¤ËÁªÄê
¡Ò¼þÇÈ¿ô¡Ó¡¡ SÂÓ¤ª¤è¤ÓXÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ÷¼õ¿®
¡ÒÆÃ¡¡Ä§¡Ó¡¡ ·îµ°Æ»¡Ê38ËüÒ¡ËÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î±ÒÀ±±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡ÒÀßÃÖ¾ì½ê¡Ó¤¢¤ï¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
2.¸ý·Â10£í¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¡¢¨²þ½¤Ãæ
¡Ò¼þÇÈ¿ô¡Ó¡¡ £ÌÂÓ¡¦£ÓÂÓ¤ª¤è¤Ó£ØÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¿®
¡ÒÆÃ¡¡Ä§¡Ó¡¡ ÃÏµå¼þ²ó±ÒÀ±¤Î¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤¬²ÄÇ½
¡ÒÀßÃÖ¾ì½ê¡Ó¤¢¤ï¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
3.¸ý·Â3.9£í¥¢¥ó¥Æ¥Ê
¡Ò¼þÇÈ¿ô¡Ó¡¡ Á÷¿®¡ÊSÂÓ¡Ë¤ª¤è¤Ó¼õ¿®¡ÊSÂÓ¤ª¤è¤ÓXÂÓ¡Ë
¡ÒÆÃ¡¡Ä§¡Ó¡¡ ÃÏµå¼þ²ó±ÒÀ±¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡ÒÀßÃÖ¾ì½ê¡Ó¤¢¤ï¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
4.¸ý·Â2.4£í¥¢¥ó¥Æ¥Ê
¡Ò¼þÇÈ¿ô¡Ó¡¡ £ÌÂÓ¤ª¤è¤Ó£ØÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¿®
¡ÒÆÃ¡¡Ä§¡Ó¡¡ NASA/NOAA¤ÎÃÏµå´ÑÂ¬±ÒÀ±¤Î¼õ¿®¤Ë»ÈÍÑ
¡ÒÀßÃÖ¾ì½ê¡Ó¤¢¤ï¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹2¹æ´Û²°¾å
5.¸ý·Â1.2£í¥¢¥ó¥Æ¥Ê
¡Ò¼þÇÈ¿ô¡Ó¡¡ UHFÂÓ¤ª¤è¤Ó£ÓÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ÷¼õ¿®
¡ÒÆÃ¡¡Ä§¡Ó¡¡ ÃÏµå¼þ²óÄ¶¾®·¿±ÒÀ±¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡ÒÀßÃÖ¾ì½ê¡ÓÊ¡°æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹6¹æ´Û²°¾å
¢£¤¢¤ï¤é±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÌÜÅª¡Û
Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø±ÒÀ±ÃÏ¾å¶É¤ò¡ÖÃÏµå¼þ²óµ°Æ»¤«¤é·îµ°Æ»¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë±ÒÀ±ÃÏ¾å¶É¡×¤È¤·¤ÆºÆÀ°È÷¤·¡¢±§Ãèµ»½Ñ³«È¯¡¢±§Ãè²Ê³Ø¡¢±§Ãè»º¶È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤ÎµòÅÀ·ÁÀ®¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
·î¡¦Ãµ±§ÃèÃµººµ¡µÚ¤ÓÃÏµå¼þ²ó±ÒÀ±¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¡ÊJAXA³«È¯¡¡¿¼±§ÃèÃµººµ»½Ñ¼Â¾Úµ¡¡¡DESTINY+¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê±ÒÀ±ÃÏ¾å¶É¤Ë¤è¤ë¿·µ»½Ñ¤Î³«È¯
¿Í¹©±ÒÀ±¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏ¡¦³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ³°¤Ê¤é¤Ó¤ËÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥¡Ê¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¡Ë
»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë±§Ãè»º¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¡Ê¤Õ¤¯¤¤±ÒÀ±±¿ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½ÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡FUSION±ÒÀ±¡Ë
NASA¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡Ê·îÌÌ¤Ø¤ÎÃåÎ¦¡¦»ýÂ³Åª¤ÊÃµºº·×²è¡Ë¤Ø¤Î»²²èµÚ¤Ó³ØÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè´ØÏ¢¸¦µæ¤Î»Ù±ç
ÅÅÇÈË¾±ó¶À¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ë±§Ãè²Ê³Ø¡ÊÅÅÇÈÅ·Ê¸³Ø¡¢ÅÅÇÈ²Ê³Ø´ÑÂ¬Åù¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý
TEL¡§0776-29-2819
¥á¡¼¥ë¡§g-koho@fukui-ut.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/