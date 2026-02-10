¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÎ¾åÉ÷ÎÏÊ¬Ìî¤Î¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¤Ë·¸¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ
¡¡¶å½£Âç³ØÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¸¦µæ¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊRECOW¡Ë¡¢Ä¹ºê³¤ÍÎ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ (NOA) ¢¨1¤Î¶¦Æ±¼çºÅ¤Ç¡ÖÍÎ¾åÉ÷ÎÏÊ¬Ìî¤Î¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¤Ë·¸¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ°Æ·ï¤Î·ÁÀ®¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Ä´ºº¡¦Àß·×¡¢À½Â¤¡¢ÁÈÎ©¡¦ÀßÃÖ¡¢±¿ÍÑ¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢Å±µîÅù¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿Íºà¤ÏÂç¤¤¯ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥½¨¤ÊÍÎ¾åÉ÷ÎÏ»º¶È¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë´ðÈ×¤ÎÁáµÞ¤ÊÀ°È÷¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¤Î¼èÁÈ¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤Î¾Ò²ð¤È»º¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹¥½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÍÎ¾åÉ÷ÎÏÊ¬Ìî¤Î¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¤Ë·¸¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡Æü ¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë14:00-17:20¡Ê¼õÉÕ³«»Ï13:30¡Ë
¡¡¾ì ¡¡ ½ê¡§ÆüËÜ¶¶¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°201²ñµÄ¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®2-3-11¡¡ https://maps.app.goo.gl/DwdKmnx7YnmP6Tz37
¡¡ÂÐ ¾Ý ¼Ô¡§ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ»º¶È¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢»Ù±çµ¡´ØÅù
¡¡³«ºÅÊýË¡¡§ÂÐÌÌ¡ÊÄê°÷100 Ì¾/ÀèÃå½ç¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ»ÍÑ
¡¡»² ²Ã Èñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ×»öÁ°¿½¹þ¡Ë
¡¡¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡»²²Ã¿½¹þ¡§¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¢¤è¤ê»²²Ã¼Ô¤´¤È¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://forms.office.com/r/05Dp9wDLnR
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢¡¡14:00-14:10
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¶å½£Âç³Ø ¸¦µæÃ´ÅöÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡ÊRECOW¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë Ã«ËÜ ½á
¡¡NPOË¡¿ÍÄ¹ºê³¤ÍÎ»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼·ÁÀ®¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ ÉûÍý»öÄ¹ ¾¾Èø Çî»Ö
¡¦´ðÄ´¹Ö±é ¡¡14:10-14:35
¡Ö¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¡¦¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¿·»þÂå¤Î»º³Ø¶¨Æ¯ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×
¥Ü¥¹¥È¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊBCG¡Ë¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë »³ÃÏ ¶Á»Ò »á
¡¦¼èÁÈ¾Ò²ð¡¡14:35-15:45¡¡¡ÊµÙ·Æ 15:45-16:00¡Ë
¡¡RECOW Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹ ¸ÅÀî ¾¡É§ ¶µ¼ø
¡¡NOA½êÄ¹ ÃæÌî ½ÓÌé »á¡¡
¡¡HOA¢¨2 ËÌ³¤Æ»Âç³ØËÌÊýÀ¸Êª·÷¥Õ¥£¡¼¥ë¥É²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹ µÜ²¼ ÏÂ»Î ¶µ¼ø
¡¡IACOW-R¢¨3 ÉûÂåÉ½¡¦Ä¹ºêÂç³Ø¹©³Ø¸¦µæ²ÊÄ¹/¹©³ØÉôÄ¹¡¡¡¡ºä¸ý Âçºî ¶µ¼ø
¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡ 16:00-17:20
¡ÖÍÎ¾åÉ÷ÎÏÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹¥½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡§JAMOTEÇ§¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ È¬ÌÚ ¿®¹¬ »á
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§BCG ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë »³ÃÏ ¶Á»Ò »á¡¢JWPA¢¨4 ¿Íºà°éÀ®¿ä¿ÊÉô²ñÄ¹ óîÆ£ ÃÒµ× »á¡Êê¥æ¡¼¥é¥¹¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹)¡¢NOA ½êÄ¹ ÃæÌî ½ÓÌé »á¡¢RECOW Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹ ¸ÅÀî ¾¡É§ ¶µ¼ø
[¢¨1] NOA¤Î»ö¶È¼çÂÎ¤ÏNPOË¡¿ÍÄ¹ºê³¤ÍÎ»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼·ÁÀ®¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¶¦Æ±¼çºÅ¡§¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¶å½£Âç³ØÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¸¦µæ¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊRECOW¡Ë¡¢Ä¹ºê³¤ÍÎ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ (NOA)
¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡§ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ»º³Ø´±Ï¢·È¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡¢ [¢¨4]°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¶¨²ñ¡ÊJWPA)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¢¨3]Ä¹ºêÂç³Ø»º³ØÏ¢·ÈÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¿Íºà°éÀ®¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ»ö¶È¡ÊIACOW-R¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¢¨2]ËÌ³¤Æ»ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÊHOA¡Ë
