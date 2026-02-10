春の節句を未来へつなぐ 雛人形で祈る「はじめての春」フォト＆エピソードキャンペーン開催
一般社団法人 日本人形協会（所在地：東京都台東区、会長：山田紱兵衞）は、 女の子の健やかな成長と幸せな人生を願う「桃の節句」を、 現代の暮らしの中であらためて見つめ直していただくため、 2026年2月11日（水・祝）より
「雛人形で祈る『はじめての春』フォト＆エピソードキャンペーン」 を実施いたします。
雛人形は、古くから子どもに降りかかる災いを引き受け、 健やかな成長を願う“身代わり”として大切に受け継がれてきました。 生まれてきた子どもが初めて迎える春は、人生で一度きりの、二度と戻らない季節です。
本キャンペーンでは、 雛人形に込めた「家族の願い」や「はじめての春の記憶」を写真や言葉で共有していただくことで、 節句文化を次の世代へとつないでいくことを目指します。
________________________________________
「雛人形」と「桃の節句」に込められた願い
雛人形は、子どもの身代わりとなって災いを受け止め、無病息災と幸せな人生を願う存在として生まれました。 三月三日の桃の節句は、春の訪れを祝い、家族が子どもの未来を想い、感謝と祈りを重ねる日本独自の行事です。
現代においても雛人形は、単なる季節の飾りではなく、「家族の願いを形に残す文化」として、静かに受け継がれています。
________________________________________
四季で楽しむ、日本の人形文化
春の雛人形、五月人形、夏の七夕、秋の“後の雛”、そして冬の羽子板・破魔弓。
日本人形協会では、四季折々の節句を通じて、日本人の暮らしに根づく“祈り”と“感謝”の文化を伝える活動を行っています。
本キャンペーンは、その取り組みの中でも、「人生で一度きりの春」に焦点を当てた試みです。
________________________________________
【キャンペーン概要】
■ タイトル
雛人形で祈る「はじめての春」フォト＆エピソードキャンペーン
■ 実施期間
2026年2月11日（水・祝） ～ 3月22日（日）
■ プレゼント
ご応募いただいた方の中から抽選で3名様に、Amazonギフトカード5,000円分をプレゼントいたします。
________________________________________
■ 応募部門（2部門制）
(1) フォト部門
雛人形と過ごす「はじめての春」
ご家庭に飾った雛人形とともに過ごす、
かけがえのない春のひとときの写真をInstagramにご投稿ください。
【写真例】
・雛人形を囲むご家族の写真
・赤ちゃんや姉妹と雛人形
・現代の暮らしに溶け込む飾り方
・祖父母から贈られた雛人形のある風景
指定ハッシュタグ：#雛人形のある暮らし
________________________________________
(2) エピソード部門
あなたと雛人形の「小さな物語」
初節句の思い出や、雛人形に込めた願い、
家族とのエピソードなどを、
200～400字程度の文章でSNS（Instagram）に投稿してください。
【テーマ例】
・雛人形を選んだ理由
・受け継がれてきた雛人形の記憶
・贈った人、贈られた人の想い
・飾った日の家族の会話
・子どもへの願いの言葉 など
指定ハッシュタグ：#雛人形のある暮らし
※写真の内容は問いません。
※フォト部門との同時応募も可能です。
________________________________________
応募方法/応募手順
(1) 日本人形協会 公式Instagramアカウントをフォロー
(2) 雛人形にまつわる写真、またはエピソードを用意
(3) 指定ハッシュタグ「#雛人形のある暮らし」をつけてInstagramに投稿
(4) 投稿は公開設定としてください（事務局にて投稿を確認する為）
________________________________________
日本人形協会からのメッセージ
雛人形は、子どもの幸せを願う「祈りのかたち」です。
私たち日本人形協会は、この文化を次の世代へとつなぎ、
季節を楽しむ豊かな暮らしを未来に残したいと考えています。
どうぞ今年の桃の節句、
雛人形を囲みながら「はじめての春」を迎える喜びを、
写真や言葉として残してみてください。
そのひとときが、皆さまにとって一生の宝物となることを願っています。
________________________________________
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341318/images/bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人日本人形協会
プレスリリース詳細へ