自動車用グロープラグ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月30に「自動車用グロープラグ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用グロープラグに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用グロープラグ市場の概要
自動車用グロープラグ市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用グロープラグ市場規模は 2035 年に約 38 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用グロープラグ市場規模は約 25 億米ドルとなっています。自動車用グロープラグに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用グロープラグ市場シェアの拡大は、需要と機能性の向上に対応するためのグロープラグ設計における技術革新の進展によるものです。主要企業各社は、従来の金属製プラグに比べて加熱時間の短縮、耐熱性の向上、長寿命化を実現するために、セラミック製グロープラグ、先進素材、自己制御型グロープラグの開発に研究開発活動への多額の投資を行っています。
自動車用グロープラグに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-glow-plugs-market/114337
自動車用グロープラグに関する市場調査によると、車両保有台数の増加と旧型ディーゼル車の部品交換需要の高まりにより、アフターマーケットでの販売が増加し、市場シェアが拡大すると予測されています。さらに、燃料燃焼効率を向上させるための自動車用グロープラグの需要増加も市場成長を後押ししています。
しかし、電気自動車（EV）やハイブリッド車への着実な移行は、今後数年間、市場成長を抑制すると予想されます。EVの販売増加は、EVが内燃機関やグロープラグを使用しないため、自動車用グロープラグ市場の成長を阻害しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341432/images/bodyimage1】
自動車用グロープラグ市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用グロープラグ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用グロープラグの市場調査は、製品タイプ別、加熱技術別、車両タイプ別、販売チャネル別と地域別に分割されています。
自動車用グロープラグ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114337
製品タイプ別に基づいて、自動車用グロープラグ市場は金属グロープラグとセラミックグロープラグに分割されています。このうち、金属グロープラグセグメントは、その費用対効果の高さ、実績のある信頼性、そして従来のディーゼルエンジンとの互換性の高さから、予測期間中に58%の市場シェアを占めると予想されています。さらに、これらの金属グロープラグは、標準的な低温始動要件に十分な加熱性能を提供し、ほとんどのディーゼル車に対応できます。
自動車用グロープラグの地域市場の見通し
