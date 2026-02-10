“予兆検知”が品質保証を変える：自律化ラインを支えるレーザー溶接監視市場、2031年6.16億米ドルへ
レーザー溶接モニターは、レーザー溶接工程の品質と一貫性を保証するために使用されるリアルタイム工程監視システムである。レーザー出力、温度、発光量、音響信号、溶融池ダイナミクスといった主要パラメータを継続的に計測・分析し、気孔、クラック、溶け込み不足といった欠陥を検出する。
成長特性：高難度加工の増加が生む“監視の必然化”
レーザー溶接モニター市場が世界的に拡大している背景には、製造業全体での軽量化・複合材料化の波がある。EV化に伴う電池ケースやバスバーなど、熱変形を許容しない難加工部品が増加し、溶接ズレや欠陥をゼロに近づける管理体制が求められている。また、生産コスト最適化のための自動化ライン増設が急速に進み、従来の“後検査中心”から“プロセス監視中心”へとパラダイムが変化したことも大きい。AI解析アルゴリズムの高度化は、溶融池挙動の微細な変化を瞬時に判断し、ラインを止めずに品質保証する仕組みを実現しつつある。こうした産業構造の進化によって、レーザー溶接モニターは贅沢品ではなく「標準装備」として扱われるステージへ進んでいる。
市場規模：2031年に6.16億ドルへ
LP Informationの調査レポート「世界レーザー溶接モニター市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/587273/laser-weld-monitor）によると、レーザー溶接モニターの世界市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11.7%で拡大し、2031年には6.16億米ドルに達する見通しである。この成長を牽引するのは、EV・半導体・医療機器といった高精度産業の旺盛な設備投資であり、特にレーザー加工機の高度化とともにモニタリング装置の付帯比率が上昇している点が重要である。また、北米・欧州・アジアにおける自動化ラインの増設が市場の底堅い需要を支えている。溶接の品質保証をリアルタイムで求めるトレンドは今後も加速するため、本市場は製造業の不可逆な構造変化と歩調を合わせて継続成長が期待される。
図. レーザー溶接モニター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341403/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341403/images/bodyimage2】
図. 世界のレーザー溶接モニター市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：高度計測技術を競う世界の精鋭
LP Informationの分析では、レーザー溶接モニター市場にはTrumpf、Precitec、Amada Weld Tech、IPG Photonics、Diligine Photonics、VITRONIC、Coherent、Lessmueller、Monitech、United Winners Laserなど、レーザー加工・光学計測に強みを持つ企業が名を連ねる。2024年時点で世界トップ5企業が売上ベースで約54%の市場シェアを占めており、技術競争の激しさと参入障壁の高さを象徴している。欧州勢は非接触計測やビーム解析に強く、米国勢はレーザー源との統合システムで存在感を示す。アジア勢は自動車・電池分野での適用を強みに台頭しており、各社がリアルタイム解析性能やAI診断機能を武器に、次世代ライン向けソリューションを提案し市場での優位性を競っている。
展望：AI＋センシングによる“予兆管理”の時代へ
展望：AI＋センシングによる“予兆管理”の時代へ