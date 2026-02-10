日販テクシード、東京都「事業所防災リーダー優良企業」に認定ーーハイブリッド勤務時代のBCPをアップデート。防災もDXする時代へ。
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤 徹、以下日販テクシード）は、このたび東京都が実施する「事業所防災リーダー優良企業認定制度 」において、事業所防災リーダー優良企業として認定されましたので、お知らせいたします。
今回の認定では、ハイブリッド勤務・フリーアドレス環境でも災害時の所在把握を迅速化する独自の可視化システムや、避難ガイド動画の全社展開などの取り組みが評価されました。
なお、2026年2月9日に東京都主催による表彰式が開催され、同式典において当社に表彰状が授与されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341374/images/bodyimage1】
■「事業所防災リーダー優良企業認定制度 」とは
東京都が独自に実施する、社内の防災対策を推進するリーダー（事業所防災リーダー）を登録・活用し、優れた取組を行う企業等を認定・表彰する制度です。
当社はこれまで、災害発生時における従業員の安全確保を最優先に、平時からの備えや防災意識の向上に取り組んでまいりました。こうした取り組みが評価され、今回の認定に至りました。
■ 認定における主な評価ポイント
1）防災リーダー選任と動画活用で、社員の防災意識を向上
・BCM委員会が中心となり、部門・拠点の責任者を配置する体制を構築。
・管理部門で2名が防災士資格を取得し、専門性を強化。
・拠点責任者を含む6名を事業所防災リーダーに登録し、組織全体の防災意識向上を図る。
・「事業所防災リーダー通信」や防災士研修で得た情報を活用して全社避難ガイドブックを作成。 さらに研修資料を動画化し、新入社員や中途入社者のオリエンテーションでも迅速に共有できる環境を整備。
2）ハイブリッド勤務に対応した、独自開発の可視化システム
・ハイブリッドワーク／フリーアドレス下で課題になりやすい「災害時の所在把握」に対し、可視化システムを独自開発。在宅勤務者と出社者を瞬時に判別し、初動対応を支援。
・来訪者や臨時避難者も想定し、出社想定人数の10%増の3日分（食料・水・簡易トイレ・防災ヘルメット等）を備蓄。分散管理し、1日分は個別配布できるセットも用意。
・想定シナリオを用いた机上訓練を実施し、継続的な改善を実施。
体制整備だけでなく、“仕組み×運用×教育”を一体で回す防災DXを推進してきた点が評価されました。
今後も当社は、災害対策のさらなる充実を図るとともに、企業としての社会的責任を果たし、災害に強い事業所づくりを推進してまいります。
【日販テクシード株式会社 会社概要】
代表者 ：代表取締役社長 藤澤 徹
所在地 ：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町オフィス棟4階
設立 ：1978年12月12日
URL ：https://www.techceed-inc.com
お問合せ ： https://techceed-inc.com/contact/form
配信元企業：日販テクシード株式会社
